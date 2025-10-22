SPOR

Euroleague yönetiminden skandal İsrail kararı! Bu kadarına da pes...

Euroleague, İsrail’deki maçların Aralık ayı itibarıyla yeniden oynanacağını resmen açıkladı. Maccabi Tel Aviv’in erken dönüş talebi, güvenlik gerekçesiyle ertelendi. Kulüplerin itiraz etmediği karar, oybirliğiyle alındı. Yeni düzenlemeye göre İsrail takımları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile Türkiye’de karşılaşmayacak; maçlar Avrupa’nın belirli şehirlerinde tarafsız sahalarda oynanacak. Maccabi Tel Aviv, Hapoel IBI Tel Aviv ve Hapoel Bank Yahav Jerusalem ise kendi salonlarına dönecek.

Berker İşleyen

Euroleague yönetimi, uzun süredir tartışma konusu olan İsrail’de maç oynatma kararını netleştirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre, Euroleague karşılaşmaları Aralık ayı itibarıyla yeniden İsrail’de oynanacak. Euroleague Basketball da alınan bu kararı doğruladı.

MACCABI’NİN TALEBİNE RET

İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, iç saha maçlarına ekim ayı sonunda dönmek için başvuru yapmış, Kızılyıldız karşılaşmasını 30 Ekim’de Tel Aviv’de oynamak istemişti. Ancak Euroleague Commercial Assets üyeleri, bölgedeki güvenlik koşullarının henüz tam olarak sağlanmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Kurul, sürecin daha güvenli bir şekilde ilerlemesi adına dönüş tarihini Aralık ayına erteledi.

OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Kararın alınmasında hiçbir kulüp itiraz etmedi. Resmî bir oylama yapılmadı ancak Euroleague yönetimi, üyelerin oybirliğiyle hareket ettiğini belirtti. Yönetim ayrıca, güvenlik durumunun sürekli olarak izleneceğini ve maçların oynanmasının tamamen bölgedeki istikrara bağlı olacağını vurguladı.

ONLAR GELMİYOR, BİZ GİDİYORUZ

Yeni düzenlemeyle birlikte İsrail takımları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ile yapılacak maçlar için Türkiye’ye gelmeyecek. Bu karşılaşmalar, Avrupa’nın belirli şehirlerinde tarafsız sahalarda oynanmaya devam edecek. Temsilcilerimiz ise İsrail ekipleriyle kendi ülkelerinde mücadele edecek. Bu durum, basketbolseverler arasında tartışmalara yol açtı.

ÜÇ İSRAİL TEMSİLCİSİ SAHASINA DÖNÜYOR

Kararın ardından Maccabi Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv EuroLeague maçlarını, Hapoel Bank Yahav Jerusalem ise BKT EuroCup karşılaşmalarını yeniden kendi salonlarında oynamaya başlayacak. Böylece Aralık ayı itibarıyla İsrail ekipleri, uzun bir aradan sonra evlerinde taraftarlarıyla buluşacak.

