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Eurovision gündemdeyken... Dinle şarkısıyla efsane olan Şebnem Paker şimdi ne yapıyor?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 07:21
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Eurovision 2024 gündemdeyken akıllara 1997 yılında katıldığı Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncülük elde ederek tüm ülkede büyük şöhrete kavuşan Şebnem Paker geldi. Paker'in son hali ve artık ne yaptığı merak edildi.

Eurovision gündemdeyken... Dinle şarkısıyla efsane olan Şebnem Paker şimdi ne yapıyor?

Eurovision 2024'ün kazanını 591 puanla İsviçre oldu. Performansı ve tarzıyla adından söz ettiren Nemo gündemeyken akıllara 1997 yılında katıldığı Eurovision Müzik Yarışması'nda üçüncü olan Şebnem Paker geldi.

1997 yılında Eurovision müzik yarışmasında üçüncü olan ve Türkiye'nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde eden Şebnem Paker hem güzelliğiyle hem de şarkısıyla hafızalara kazandı. Peki Şebnem Paker artık ne yapıyor?

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GÖZLERDEN UZAKTA SAKİN BİR HAYAT

Yarışmadaki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran Paker, o günden sonra sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü isim güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

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Çeşitli okullarda Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Şebnem Paker, son olarak Milas'a atandı. Şimdilerde Soner Odabaş ile mutlu birlikteliğini sürdüren ve iki çocuk annesi olan Paker gözlerden uzakta sakin bir hayat sürüyor.

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