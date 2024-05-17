Ev değil, araç değil, evlilik ilanı... Nur Viral ne diyeceğini bilemedi! Canlı yayında bomba anlar

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nur Viral gelen itiraflar ve sorular karşısında kendini tutamıyor.

Ünlü isme bazı günler uzman isimler de eşlik ediyor. Programın son bölümüne Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç konuk oldu. Canlı yayında gelen soruları yanıtlayan Bilgiç, evliliğe dair önemli açıklamalarda bulundu.

EVLİLİK İLANI ŞAŞIRTTI

Nur Viral 'Hayattaki yalnızlığı reddeden bir haber var elimde. Ev değil, araç değil, hayatta kalmamak için evlilik ilanı vermiş. Kriterde koymuş. En az lise mezunu...' diyerek ilanın ciddiye alınıp alınmayacağını sordu.

'KİMSENİN UYGULAMADIĞI YÖNTEM'

Musa Bilgiç ise; 'Evlilikte bir aracıya ihtiyaç var. Şimdi bu kardeşimizde artık nasıl bir çaresizlikteyse etrafta kimse yardımcı olmamış. Ama kesin bir çözüm olarak gözükmüyor. Kimsenin uygulamadığı bir yöntem. Bu yöntemin çok ciddiye alınacağını zannetmiyorum' dedi.

Viral ise 'Evlilikle ilgili böyle çeteler var. Kim ciddiye alır böyle bir şeyi' diyerek izleyenleri uyardı.