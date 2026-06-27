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Ev hayali kabusa döndü 1 kilo altın çöpe gitti! İlçe seferber oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev sahibi olma hayali kuran bir vatandaşın yıllarca biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altın, iddiaya göre eşi tarafından temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı. Olayın ardından polis, belediye ekipleri ve mahalle sakinleri kayıp altınları bulmak için seferber olurken, güvenlik kameraları incelemeye alındı. Altınların akıbeti ise merak konusu oldu.

Ev hayali kabusa döndü 1 kilo altın çöpe gitti! İlçe seferber oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan bir vatandaşın, ev almak için yıllardır biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altın, iddiaya göre, eşi tarafından yanlışlıkla çöp sanılarak çöpe atıldı. Olayın ardından mahalleli, polis ve belediye ekipleri altınları bulabilmek için seferber oldu.

Olay, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedair Kurnaz, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde satın almak istediği ev için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını, hırsızlık riskine karşı evindeki bir elbisenin içine sararak siyah bir poşette sakladı.

Ev hayali kabusa döndü 1 kilo altın çöpe gitti! İlçe seferber oldu 1

Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istediğinde yerinde olmadığını fark etti. Eşine durumu sorması üzerine acı gerçekle karşılaştı. İddiaya göre Kurnaz'ın eşi, ev temizliği yaptığı sırada içinde altınların bulunduğu siyah poşeti çöp zannederek evin önündeki çöp konteynerine attı.

Durumu öğrenen Sedair Kurnaz, mahalledeki çöp konteynerlerini tek tek karıştırırken, belediye temizlik ekiplerine ve polis ekiplerine de bilgi verdi. Bölgede güvenlik kameralarının incelenmesi için çalışma başlatılırken, mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için aramalara destek verdi.

Ev hayali kabusa döndü 1 kilo altın çöpe gitti! İlçe seferber oldu 2

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Sedair Kurnaz, "Akçalar Mahallesi'nde bir ev almıştım. Fiyatta anlaştık. Yaklaşık 1 kilogram altını poşetin içine koyup saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken poşeti çöp sanıp dışarı atmış. Çöpçüler mi aldı, çöpleri karıştıran biri mi aldı bilmiyoruz. Polis ve temizlik işleri müdürlüğüne bilgi verdik. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenecek. Altınları bulan ya da gören varsa bize ulaştırmasını rica ediyoruz" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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