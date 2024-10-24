Ev kelimesinin eş anlamlısı nedir? Evin eş anlamlısı

Dilimizde eş anlamlı kelimelerin kullanımı epey yaygındır. Eş anlamlı demek, mana yönünden ayrı ancak yazılış ve telaffuz biçimleri yönünden farklı olan sözcükleri temsil etmektedir. Türkçemizde çok sık kullanılan sözcüklerden biri ev kelimesidir. Bu ev kelimesi ile aynı manaya sahip olan çeşitli sözcükler vardır. Bu sözcükler ev eş anlamlısı olarak ifade edilmektedir. Anlamdaş sözcükler, asıl kelimenin yerini tuttuğundan çok sık kullanılmaktadır.

Ev kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Ev sözcüğü hem günlük konuşmalarda hem de mesajlaşmalarda yaygın olarak karşımıza çıkan kelimeler arasındadır. Bu kelime cümle içinde genellikle isim görevini görmektedir. Kelimeleri anlamlarını bilerek kullanmak, kendimizi doğru ifade edebilmemiz açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden herhangi bir sözcüğün manasından emin olunmadığında TDK sözlükleri sayfasının ziyaret edilmesi önerilmektedir. Buna göre ev sözcüğünün anlamları şöyledir:

(İsim) Bir ailenin ya da bir bireyin içinde hayatını sürdürdüğü yer; hane, bark, beyit, mekân, ev bark.

(İsim/Mecaz) Aile.

(İsim/Eskimiş) Soy.

Ev sözcüğü yaşadığımız alanı belirtmek için kullandığımız bir kelimedir. Dilimizde bu sözcükle aynı anlamı taşıyan çeşitli kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler eş anlamlı (anlamdaş) olarak tabir edilmektedir. Bu noktada evin eş anlamlısı olan sözcükler:

Konut

Hane

Mesken

Mekân

Evin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ev kelimesi yerine geçen birçok farklı sözcük vardır. Ev için bazı durumlarda “aile, ocak, yuva, soy” gibi sözcüklerde kullanılır. Ancak bu sözcüklerin kimisi mecazi anlamda olduğundan tam olarak eş anlamlı karşılığı olarak görülmemektedir. Anlamdaş olan sözcükleri cümle içinde kullanmak, cümlelerin daha zengin durması açısından büyük önem arz eder. Bu bağlamda evin eş anlamlıları ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir: