Hem pratik hem de sağlıklı! Evde meyve kurutma yöntemleri

Çok uzun süredir hayatlarımızda olan kurutulmuş meyvelere hiçbirimiz yabancı değiliz. Bu şahane besinler, şarap keyfimizden tutun da hazırladığımız tatlılara kadar birçok lezzette bize eşlik ediyor. Her biri birbirinden lezzetli olan kuru meyveler geçirdikleri işlemlere rağmen tatlarını kaybetmiyor. Aksine daha da güzelleşiyor! Peki bu meyveler nasıl kurutuluyor? İşte meyve kurutmanın püf noktaları...
Olgun ve ezilmemiş meyveleri seçmeye özen gösterin. Bu sayede maksimum verim alabileceksiniz.
Meyveleri daha iyi temizleyebilmek için yıkadığınız zaman parmağınızla ovun.
Üzüm ya da çilek gibi küçük meyveleri bir kevgir içine koyup yıkayabilirsiniz.
Kullanacağınız meyvenin sapı varsa kesin.
Büyük meyveleri eşit şekilde ince ince dilimleyin.
Meyveleri kurutacağınız tepsiye bir pişirme kağıdı serin.
Fırınınızı en düşük ayara getirin.
Fırını iyice ısıttıktan sonra hazırladığınız tepsiyi fırına koyun.
Meyveleri pişirmeden 4 ila 8 saat fırında kurumaya bırakın.
Meyveleri yakmamak için sürekli kontrol edin.
Duruma göre ısıyı azaltın ya da arttırın fakat kurutma işlemini hızlandırmak için ısıyı arttırmayın. Bunu yaptığınızda meyveleri yakabilirsiniz.
Meyvelerin tamamen susuz kaldığından emin olduktan sonra fırından çıkarın.
Havanın en az 30 derece, nem oranının da yüzde 60 oranında olduğu bir günde kurutma işlemine başlayabilirsiniz.
Bu işlemin birkaç gün sürdüğünü göz önünde bulundurursak, sıcaklıkta tutarlılık için işleme başlayacağınız günden birkaç gün sonrasının da hava durumunu incelemelisiniz.
Meyveleri koyacağınız zemin düz ve paslanmaz çelik veya teflon kaplı fiberglas olmalı.
Hazırladığınız meyve tepsisini güneş ışığının tam altına koyun.
Tülbent ile gevşek bir şekilde üzerini örtün.
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