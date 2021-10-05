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Hem pratik hem de sağlıklı! Evde meyve kurutma yöntemleri

04.10.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmede önemli rol oynayan meyveler öğünlerimizin vazgeçilmez bir parçası. Meyvenin yaş hali kadar kurutulmuş hali de vücudumuz için bir o kadar faydalı. Peki vücuttaki oksidatif hasarı azaltmaya yardımcı olan ve sindirim sistemini düzenleyen bu meyveler nasıl kurutulur? Karşınızda binbir çeşit yarara sahip kurutulmuş meyvelerle ilgili detaylar...

Hem pratik hem de sağlıklı! Evde meyve kurutma yöntemleri

Çok uzun süredir hayatlarımızda olan kurutulmuş meyvelere hiçbirimiz yabancı değiliz. Bu şahane besinler, şarap keyfimizden tutun da hazırladığımız tatlılara kadar birçok lezzette bize eşlik ediyor. Her biri birbirinden lezzetli olan kuru meyveler geçirdikleri işlemlere rağmen tatlarını kaybetmiyor. Aksine daha da güzelleşiyor! Peki bu meyveler nasıl kurutuluyor? İşte meyve kurutmanın püf noktaları...

1. KURUTMAK İSTEDİĞİNİZ MEYVELERİ SEÇİN.

Olgun ve ezilmemiş meyveleri seçmeye özen gösterin. Bu sayede maksimum verim alabileceksiniz.

2. MEYVELERİ SUDAN GEÇİRİN VE BIÇAKLA BULUŞTURUN.

  • Meyveleri daha iyi temizleyebilmek için yıkadığınız zaman parmağınızla ovun.

  • Üzüm ya da çilek gibi küçük meyveleri bir kevgir içine koyup yıkayabilirsiniz.

  • Kullanacağınız meyvenin sapı varsa kesin.

  • Büyük meyveleri eşit şekilde ince ince dilimleyin.

  • Üzüm ve çilek gibi meyveleri doğramadan bırakabilirsiniz. Fakat içinde çekirdeği olan meyvelerin çekirdeklerini çıkarmalısınız.

3. DİLİMLEDİĞİNİZ MEYVELERİ TEPSİYE DİZİN.

  • Meyveleri kurutacağınız tepsiye bir pişirme kağıdı serin.

  • Meyve dilimlerini birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirin.

4. FIRINDA MEYVE NASIL KURUTULUR?

  • Fırınınızı en düşük ayara getirin.

  • Fırını iyice ısıttıktan sonra hazırladığınız tepsiyi fırına koyun.

  • Meyveleri pişirmeden 4 ila 8 saat fırında kurumaya bırakın.

  • Meyveleri yakmamak için sürekli kontrol edin.

  • Duruma göre ısıyı azaltın ya da arttırın fakat kurutma işlemini hızlandırmak için ısıyı arttırmayın. Bunu yaptığınızda meyveleri yakabilirsiniz.

  • Meyvelerin tamamen susuz kaldığından emin olduktan sonra fırından çıkarın.

  • Isırdığınız zaman yumuşak ya da gevrek değilse gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

5. GÜNEŞTE NASIL MEYVE KURUTULUR?

  • Havanın en az 30 derece, nem oranının da yüzde 60 oranında olduğu bir günde kurutma işlemine başlayabilirsiniz.

  • Bu işlemin birkaç gün sürdüğünü göz önünde bulundurursak, sıcaklıkta tutarlılık için işleme başlayacağınız günden birkaç gün sonrasının da hava durumunu incelemelisiniz.

  • Meyveleri koyacağınız zemin düz ve paslanmaz çelik veya teflon kaplı fiberglas olmalı.

  • Hazırladığınız meyve tepsisini güneş ışığının tam altına koyun.

  • Tülbent ile gevşek bir şekilde üzerini örtün.

  • Birkaç gün sonra meyveler sakız gibi ve buruşuk olduğunda toplayabilirsiniz. Afiyet olsun!
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