Hem pratik hem de sağlıklı! Evde meyve kurutma yöntemleri

Çok uzun süredir hayatlarımızda olan kurutulmuş meyvelere hiçbirimiz yabancı değiliz. Bu şahane besinler, şarap keyfimizden tutun da hazırladığımız tatlılara kadar birçok lezzette bize eşlik ediyor. Her biri birbirinden lezzetli olan kuru meyveler geçirdikleri işlemlere rağmen tatlarını kaybetmiyor. Aksine daha da güzelleşiyor! Peki bu meyveler nasıl kurutuluyor? İşte meyve kurutmanın püf noktaları...

1. KURUTMAK İSTEDİĞİNİZ MEYVELERİ SEÇİN.

Olgun ve ezilmemiş meyveleri seçmeye özen gösterin. Bu sayede maksimum verim alabileceksiniz.

2. MEYVELERİ SUDAN GEÇİRİN VE BIÇAKLA BULUŞTURUN.

Meyveleri daha iyi temizleyebilmek için yıkadığınız zaman parmağınızla ovun.

Üzüm ya da çilek gibi küçük meyveleri bir kevgir içine koyup yıkayabilirsiniz.

Kullanacağınız meyvenin sapı varsa kesin.

Büyük meyveleri eşit şekilde ince ince dilimleyin.

Üzüm ve çilek gibi meyveleri doğramadan bırakabilirsiniz. Fakat içinde çekirdeği olan meyvelerin çekirdeklerini çıkarmalısınız.

3. DİLİMLEDİĞİNİZ MEYVELERİ TEPSİYE DİZİN.

Meyveleri kurutacağınız tepsiye bir pişirme kağıdı serin.

Meyve dilimlerini birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirin.

4. FIRINDA MEYVE NASIL KURUTULUR?

Fırınınızı en düşük ayara getirin.

Fırını iyice ısıttıktan sonra hazırladığınız tepsiyi fırına koyun.

Meyveleri pişirmeden 4 ila 8 saat fırında kurumaya bırakın.

Meyveleri yakmamak için sürekli kontrol edin.

Duruma göre ısıyı azaltın ya da arttırın fakat kurutma işlemini hızlandırmak için ısıyı arttırmayın. Bunu yaptığınızda meyveleri yakabilirsiniz.

Meyvelerin tamamen susuz kaldığından emin olduktan sonra fırından çıkarın.

Isırdığınız zaman yumuşak ya da gevrek değilse gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

5. GÜNEŞTE NASIL MEYVE KURUTULUR?