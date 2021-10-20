Ev partilerinde sizi hayal kırıklığına uğratmayacak sunumluk çeşitleri

Kafe ve restoranlarda düzenlenen partilerle karşılaştırıldığında ev partileri çok daha ekonomik. Üstelik bu partiler sayesinde tanımadığınız insanlardan oluşan dev kalabalıkların arasına karışmak zorunda da değilsiniz. Sadece sevdiğiniz insanları evinize davet edip gönül rahatlığı ile sosyalleşmek sizin elinizde. Tabii bunun için hem sizi hem de misafirlerinizi hayal kırıklığına uğratmayacak şık sunumluklara ihtiyacınız var. Çay, kahve, pasta, yiyecek ve içecekler için en güzel sunumluklar şimdi karşınızda!

Dayanıklı, berrak ve parlak

En önemli misafirler için kurdukları özel sofralarda uzun yıllar boyunca cam ürünlerden hiç şaşmayan eski nesillerin bir bildiği olmalı. Kristal parlaklığındaki sunum tabakları, hem sunduğunuz yiyeceğin önüne geçmiyor hem de tatlı ışıltısıyla her sofrayı güzelleştiriyor. Size de parti yorgunluğunun üzerine övgüleri toplamak kalıyor. Sizin için seçtiğimiz Paşabahçe Glamour Kristal Ayaklı Servis Tabağı, uzun yıllar boyunca modası geçmeden kullanabileceğiniz dayanıklı bir ürün. Kurabiye, börek ya da kanepe gibi farklı lezzetleri tek tek sergilemekte kullanabileceğiniz bu tabak, kalıbından bir bütün halinde çıkaracağınız keklere de çok yakışıyor.

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Partilerin yeni yıldızı: Ahşap sunum tabağı

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Mutfak ürünlerinde sıkça kullanılan ahşap malzemeler, parti sunumlarına yeni yeni dahil olmaya başladı. Özellikle meyve ve peynir tabaklarınızı ahşap malzemeden tercih ederek daha şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Eğer ev partinizin bir bölümünde pişirme tekniklerinizle hayranlık uyandırmayı düşünüyorsanız hemen söyleyelim: Ahşap altlıklar et ve tavuk sunumuna da çok yakışıyor! Sizin için seçtiğimiz Kapp imzalı geometrik sunum tabağı 20 x 38 cm ebatlarında. Geometrik desenlerindeki ayrım sayesinde dilerseniz badem, fındık, kuru incir, kuru kayısı gibi doğal ürünleri gruplayarak leziz ve sağlıklı sunumlar hazırlayabilirsiniz.

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Hazırlıklı olmak en iyisi: Çaysız parti olmaz

Ev partinizin teması ya da ikramlıkları ne olursa olsun, konu bir şekilde mutlaka çaya bağlanacaktır! İlk anda çay servis etmeyi düşünmeseniz bile günün ya da gecenin ilerleyen saatlerine kalan son konuklarınız için çay sunumunuzu da hazır etmenizde fayda var. Sizin için seçtiğimiz oval ahşap çay seti Narin imzalı. Ahşap tepsinin yanı sıra cam çay bardağı, kurabiyelik ve çay kaşığı da içeren bu set, tüm ihtiyacınızı karşılar. Kurabiyelikte isterseniz kuru yemiş ya da çikolata da servis edebilirsiniz.

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Biri sunum standı mı dedi? En güzeli burada!

Sunum standı, kullanmadığınız zamanlarda bile misafirlerinizin gözüne çarpacak hem işlevsel hem de dekoratif bir ürün. Merdiven biçimindeki iki ya da üç katlı stantlar, adeta otellerdeki açık büfe sunumlarını anımsatıyor. Sizin için seçmiş olduğumuz Domingo iki katlı sunum standı, sofranızın havasını tamamen değiştirmek için tasarlanmış bir ürün. Hem pasta hem de meyve sunumlarında kullanabileceğiniz ürünün ahşap bacakları ve son derece şık bir zemini mevcut.

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İşlevsellikte son nokta: İster mumluk ister sunumluk

Sunum sofranızda kullandığınız ürünler ne kadar ince işçiliğe sahipse yarattıkları etki de o kadar çarpıcı olur. İnce ayaklı mumluklar, tam da bu yüzden zarafetin timsali gibi. Bu ürünlerin içinde ister gerçek mum ister LED mum kullanabilirsiniz. Bir diğer sunum alternatifi ise mumluğu tamamen bardak ya da kase gibi kullanmak. Farklı boylardaki üç parçadan oluşan cam mumluk setini sizin için Perotti markasından seçtik. 26 cm, 23 cm ve 20 cm uzunluklarındaki yeni ikramlıklarınız uzun yıllar boyunca keyifle kullanımınıza uygun.

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Tek bir detaydan gelen parti şıklığı

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Düz beyaz renkte porselen bir tabağı, tek bir detayla sadelikten arındırabilir ve bambaşka bir havaya büründürebilirsiniz. Tabaklarınızın üzerinde ahşap ya da bambu detaylar kullanmak aynı zamanda sunumlarınızı taşımak adına da kolaylık sağlar. Sizin için seçmiş olduğumuz UniqueHome imzalı bambu saplı sunum tabağı, hem kahvaltı ve brunch davetlerine hem de daha geç saatlerde düzenlediğiniz ev oturmalarına uygun. Pürüzsüz yüzeyi ile kolay temizlenebilen bu ürün, birinci kalite porselen malzemeye sahip.

Siz de bambu detaylı şık sunumlar hazırlayarak misafirlerinizi hayran bırakmak için hemen tıklayın.

Parti başlasın: Gelsin kalpli sunumlar

Evinizde özel günler için temalı bir parti düzenlediğinizde mutluluk ve heyecan dolu mesajlarınızı iletecek sunum ürünlerine ihtiyacınız oluyor. Doğum günleri, yıl dönümleri ya da bebek cinsiyet partileri gibi etkinliklerin en sevilen figürleri arasında ise elbette kalpler var! Kalpli sunumlar hem sıcak hem de soğuk içeceklerin yanına çok yakışıyor. Sizin için Hane216 kalitesi ile seçtiğimiz üç kalpli ahşap sunumluk, uygun fiyatıyla da bütçenizi zorlamıyor. Ahşap altlığı ile çok şık bir görünüm yaratan bu ürün ile sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.

İster çikolata ve tatlılarınızı ister kuru yemişlerinizi bu özel sunumluk eşliğinde misafirlerinizle buluşturmak için tıklayın.

Sunumu altın kafese koymuşlar, çok da yakışmış

Sunumunuz altın kafeste, tüm misafirlerin gözü ise sizin üzerinizde olacak! "Özel günler ve geceler için masraftan kaçınmam." diyorsanız altın kaplamalı bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. Aynalar, işlemeler, taşlar ve parıltılar bir araya geldiğinde parti için aranan kan bulunmuş demektir! Sizin için seçtiğimiz Nergiz Home markalı aynalı sunumluk, iki kattan oluşuyor. 45 cm yüksekliğindeki ürün, 25 cm taban çapına sahip. Misafirleriniz kurabiye, kek ya da kahve ikram ederken kullanabileceğiniz bu üründen gözlerini kesinlikle ayıramayacak.

Siz de Nergiz Home imzalı ürünle en şık sunumları hazırlamak için hemen tıklayın.

Plastik şişeye hayır: Özel konuklara özel içecekler

Evinizdeki konukların sayısı arttıkça bulduğunuz sunum çözümleri de çeşitlilik kazanmak zorunda. Hazırlayacağınız yiyecek ve içeceklerinize saatlerce özendikten sonra onları plastik şişelerde ve kaplarda servis etmek size yakışmaz. Özellikle herkesin istediği anda içeceğini yenilemesini istiyorsanız cam sebiller tam da size göre. Erciyes Züccaciye imzası ile sizin için seçtiğimiz metal stantlı cam sebil, 8 litre içecek kapasitesine sahip. Şerbetler başta olmak üzere farklı içecekleri sunabileceğiniz bu ürün sayesinde sofranızda gerçek bir zenginlik sağlayabilirsiniz.

Misafirlerinizi tamamen etkiniz altına almak istiyorsanız hemen buraya tıklayın.

Dikkatli gözler üzerinizde: Tepsi deyip geçmeyin

Ev partileri söz konusu olduğunda hep sofranın üzerinde sergileyeceğiniz şeyleri düşünürsünüz. Oysa emektar tepsiler tüm gece boyunca mutfak ve salon arasında gidip gelerek diğer objelerden daha çok görünür. En iyisi gece boyunca pişman olmak yerine bu ürüne en baştan yatırım yapmak. Sizin için seçtiğimiz Bino imzalı servis sunum tepsisi, misafiriniz olmadığı zamanlarda bile orta sehpanızı süsleyebilecek şıklıkta. Altın tonları ile parlak siyahı bir araya getiren ürün, aradığınız ışıltıyı fazlasıyla sunuyor.

Altlığının yıkanabilmesi ve sökülüp takılabilmesi sayesinde çok da pratik olan bu ürüne hemen ulaşmak için tıklayın.

