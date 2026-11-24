Hem günlük kıyafetlerle hem de gömlek ve ceket gibi daha klasik kombinlerle rahatça kullanabileceğiniz, bilekte kaba durmayan bir çelik saat arıyorsanız Seiko SEISB479P modeline göz atabilirsiniz. Şu an kaçırılmayacak bir indirimde olan saatin detayları yazımızda!

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Seiko Seısb479p Erkek Kol Saati

Seiko kol saati, 39 mm çapındaki paslanmaz çelik kasası ve çelik kordonuyla ince veya orta kalınlıktaki bileklerde dahi dengeli bir duruş sunar. Siyah kadran üzerinde yer alan üçlü kronograf göstergeleri, tarih penceresi ve takimetre bezeli saate sportif bir görünüm kazandırırken okunabilirliği yüksek tutar. Hassas quartz mekanizması sayesinde kurma ya da sürekli ayar gerektirmeden çalışan saatin mineral camı ve 5 ATM su geçirmezlik seviyesi ise el yıkama veya yağmur gibi günlük temaslara karşı dayanıklılık sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Saati çok beğenerek aldım. Gerçekten kolda çok kaliteli bir duruşu var. Tavsiye ederim. Türkiye'nin en uygun fiyatı tam bir F/P ürünü."

"Çok şık, klas bir saat bilekleriniz inceyse tercih edebilirsiniz."

Bu içerik 24 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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