Sabah evden çıkarken havanın nasıl olacağı belli olmayan günlerde, su birikintisine basmaktan çekinmeden yürüyebileceğiniz ve gün sonunda ayağınızı yormayacak bir model arıyorsanız işiniz kolaylaşır. Siyah tonlarıyla hem günlük giyime hem de hafta sonu planlarına rahatlıkla uyum sağlayan Salomon Examotion Gore-Tex outdoor ayakkabıda Gülümseten Kasım'a özel indirim avantajını yakalamak için elinizi çabuk tutun!

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Salomon Examotion Gore-Tex Erkek Outdoor Ayakkabı

Salomon EXAMOTION GTX erkek outdoor ayakkabı, GORE-TEX yapısı sayesinde yağmur ve ıslak zeminlerde suyun içeri girmesini engellerken ayağın nefes almasına da yardımcı olur. Siyah rengiyle hem şehir içi kombinlerde hem de doğa yürüyüşlerinde dengeli ve sağlam bir görünüm sunar. Günlük tempoda ayağı saran yapısıyla adımlarda güven verirken uzun süreli kullanımlarda konforu korur. İster işe giderken ister hafta sonu dışarıda vakit geçirirken tek ayakkabıyla pratik bir çözüm arayan erkekler için güçlü bir seçenek oluşturur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Orjinal ürün. Ayakkabı on numara beş yıldız su geçirmiyor nefes alıyor tavsiyedir."

"Çok beğendim. Kalıbı biraz dar, ona göre alın."

Bu içerik 24 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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