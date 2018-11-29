Ev satmak için reklamda çıplak model kullandı!

ABD Teksas'ta emlakçı Kristin Gyldenege, geçen ay 2 katlı bir evi 1.2 milyon TL'den satışa çıkardı.

Evin internetteki ilanına 40 günde sadece 180 kişi baktı.

Emlakçı, ilanı daha cazip hale getirmek için bu kez evin fotoğraflarını yarı çıplak bir çiftle çekti.

Değişen ilan fotoğrafları sonrası eve ilgi anında katlandı.

İlanı internette bir haftadan az sürede 10 bin kişi ziyaret etti. Şimdi günde en az 6 kişi evi görmeye geliyor.

Emlakçı, talebe yetişemiyor. Emlakçının cüretkâr fotoğraf hilesi sayesinde ev dünya çapında ünlendi. Henüz satılmayan ev için artık pazarlık payı yok.

Emlakçı Gyldenege, birkaç gün içinde evi satmaya hazırlanıyor.



