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Veliaht prenses yıllardır komadaydı: Hayatını kaybetti!

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızı Prenses Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından yaşamını yitirdi.

Veliaht prenses yıllardır komadaydı: Hayatını kaybetti!
Sedef Karatay Bingül

Tayland Kraliyet Sarayı Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılından bu yana hastanede tedavi gören 47 yaşındaki prensesin, Bangkok'taki hastanede Perşembe gecesi hayatını kaybettiği bildirildi.

SAĞLIK DURUMU GİDEREK AĞIRLAŞMIŞTI

Saraydan yapılan açıklamaya göre Prenses Bajrakitiyabha, karın bölgesinde gelişen enfeksiyon ve buna bağlı çeşitli komplikasyonlar nedeniyle yoğun tedavi görüyordu. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen sağlık durumu son dönemde ciddi şekilde kötüleşti.

Prensesin cenazesinin en yüksek kraliyet onurlarıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

Veliaht prenses yıllardır komadaydı: Hayatını kaybetti! 1

2022'DE KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRMİŞTİ

Prenses Bajrakitiyabha, Aralık 2022'de evcil köpeğini bir yarışmaya hazırladığı sırada kalp rahatsızlığı geçirerek fenalaşmıştı. O tarihten itibaren hastanede tedavi altına alınan prenses, akciğer ve böbrek fonksiyonlarını destekleyen cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu.

TAHTIN OLASI VARİSLERİ ARASINDAYDI

Kral Vajiralongkorn'un bugüne kadar resmi bir veliaht belirlememesi nedeniyle Bajrakitiyabha, bazı uzmanlar tarafından Tayland tahtının en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyordu. Tahta çıkması halinde ülke tarihindeki ilk kadın hükümdar olabileceği değerlendiriliyordu.

Veliaht prenses yıllardır komadaydı: Hayatını kaybetti! 2

'AVUKAT PRENSES' OLARAK TANINIYORDU

Cornell University'nde hukuk doktorası eğitimi alan Bajrakitiyabha, kamuoyunda 'Avukat Prenses' olarak tanınıyordu. Kral Vajiralongkorn'un üç farklı evliliğinden dünyaya gelen yedi çocuğunun en büyüğü olan prenses, özellikle hukuk ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmıştı.

2006 yılında kurduğu Bajrakitiyabha Hukuk Eğitimi Fonu aracılığıyla Taylandlı öğrencilere eğitim desteği sağlayan prenses, aynı zamanda cezaevi reformları konusunda yürüttüğü çalışmalarla da uluslararası alanda tanınıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland kraliyet ailesi prenses
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