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Türkiye'de ender rastlanan doğa olayı! Gökyüzünü böcekler sardı

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Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde, havaların ısınmasıyla birlikte binlerce uçan böcek aynı anda havalandı. Gökyüzünü kaplayan böcek sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.

Yüksek rakımlı bölgede meydana gelen doğa olayı, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Türkiye de ender rastlanan doğa olayı! Gökyüzünü böcekler sardı 1

Gökyüzünde adeta siyah bir bulut tabakası oluşturan binlerce böcek, bir süre sonra dağıldı. Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan ve sıcaklıkların artmasıyla ortaya çıkan böceklerin oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye de ender rastlanan doğa olayı! Gökyüzünü böcekler sardı 2

Öte yandan, Akdağ’da kaydedilen sıra dışı görüntüler doğaseverlerin de ilgisini çekerken, o anlar Rıdvan Güler isimli vatandaş tarafından anbean görüntülendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Türkiye
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