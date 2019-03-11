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Ev yapımı bronşit reçetesi öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Son derece basit ve doğal olan bu ev yapımı reçete geçmek bilmeyen inatçı öksürüğe çözüm olacak. Nasıl mı?

Ev yapımı bronşit reçetesi öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Muz ve su karışımının öksürüğe karşı mucizeler yaratan doğal bir şifa olduğu kanıtlandı. Söz konusu karışım, kalıcı öksürük ve bronşit tedavisinde test edildi ve yetişkinlerin yanı sıra, özellikle çocuklarda inanılmaz etkili olduğu görüldü.

Gayet lezzetli, süper sağlıklı ve midenize de oldukça faydalı. Eğer çocuğunuz boğaz ağrısı ve öksürükten şikayetçiyse, hemen bu harika doğal ilacı deneyin. Gerçekten işe yarıyor ve hazırlaması da çok basit ve kolay.

Öksürüğe karşı muzlu tarif;

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Malzemeler:
2 orta boy olgun muz (tercihen benekli olanlardan)
400 ml. kaynar su
2 yemek kaşığı şeker veya bal

Not: Eğer bal kullanacaksanız, balı karışım biraz soğuyunca ekleyin, çünkü bal yüksek sıcaklığa maruz kalınca besin değerini kaybeder.

Hazırlanışı:

  1. İlk önce muzları soyun ve bir kaşık veya çatal yardımıyla püre haline getirin. Tercihen plastik veya ahşap kaşık/çatal kullanın ki muzlar kararmasın.

  2. Ardından muz püresine şekeri ilave edip iyice karıştırın. Karışımın üzerine kaynar suyu ekleyin ve kabın üzerini örtüp yarım saat bekletin. Yukarıda da belirtildiği gibi, eğer şeker yerine bal kullanıyorsanız, balı karışım hafif soğuduktan sonra ekleyin.

  3. Son olarak (bu aşama isteğe bağlı) karışımı süzgeçten geçirin.

Tüketim:
Karışımı ısıtın ve günde dört defa tüketin (yaklaşık 100 ml). Her gün yeni karışım hazırlayın. Öksürüğünüz, ilaç kullanmanıza gerek kalmadan birkaç gün içinde geçecek.

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