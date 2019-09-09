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Ev yapımı çatal tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 09.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

Pastane usulü çatal, kahvaltı keyfinizi ikiye katlayacak efendim. İçindeki mahlep sayesinde güçlü bir aroması olan çatalın yanına en çok yakışan şeyler ise beyaz peynir ve demli bir çay... Geleneksel sokak yemeklerimizden biri haline gelen çatalı bu tarifle evinizde yapmanız mümkün. Detayları için yazımızı okumaya devam edin.

Ev yapımı çatal tarifi

MALZEMELER
125 g oda sıcaklığında tereyağı
1,5 çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı yoğurt
Bir adet yumurta
Bir yemek kaşığı toz şeker
Bir tatlı kaşığı mahlep
3 su bardağı un
Bir paket kabartma tozu
Bir tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;
Çörek otu
Bir adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI
Derin bir kabın içine tereyağı, sıvı yağı, yumurtayı, toz şekeri, yoğurdu, mahlebi ve tuzu alın. Malzemeleri karıştırın ve üzerine unu, kabartma tozunu ilave edin, yoğurmaya başlayın.

Hamur kıvamını alıp hazır hale geldiğinde parçalara ayırın ve hamurdan uzun şeritler hazırlayın. Sıra geldi hamura çatal şeklini vermeye... Hazırlanan şeritlerin ikisini yan yana getirin ve uç kısımlardan birleştirerek çatal şeklini verin.

Hazırlanan çatalların üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. Yağlı kağıdın üzerine çatalları dizin ve tepsiyi önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.


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Çatal kurabiye çatal yapımı çatal tarifi

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