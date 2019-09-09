Ev yapımı çatal tarifi

MALZEMELER

125 g oda sıcaklığında tereyağı

1,5 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

Bir adet yumurta

Bir yemek kaşığı toz şeker

Bir tatlı kaşığı mahlep

3 su bardağı un

Bir paket kabartma tozu

Bir tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

Çörek otu

Bir adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Derin bir kabın içine tereyağı, sıvı yağı, yumurtayı, toz şekeri, yoğurdu, mahlebi ve tuzu alın. Malzemeleri karıştırın ve üzerine unu, kabartma tozunu ilave edin, yoğurmaya başlayın.

Hamur kıvamını alıp hazır hale geldiğinde parçalara ayırın ve hamurdan uzun şeritler hazırlayın. Sıra geldi hamura çatal şeklini vermeye... Hazırlanan şeritlerin ikisini yan yana getirin ve uç kısımlardan birleştirerek çatal şeklini verin.

Hazırlanan çatalların üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. Yağlı kağıdın üzerine çatalları dizin ve tepsiyi önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.



