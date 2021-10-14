Şipşak yapacaksınız, yemeye doyamayacaksınız! Ev yapımı şerbetli tatlı tarifleri

Damaklarda şenlik yaratacak, yapması kolay ve birbirinden lezzetli bu şerbetli tatlılar sofralarınızın yıldızı olacak. Tarif bizden, yapması sizden!
FINDIKZADE TARİFİ
MALZEMELER
20 adet baklavalık yufka
250 gram kaymak
250 gram dövülmüş fındık
ŞERBETİ İÇİN
600 ml su
500 gram toz şeker
HAZIRLANIŞI
Şerbet için suyu ve şekeri tencereye alın. Kaynamaya başladığında limonu ekleyip 15 dakika daha kaynatın.
Şerbetin kıvamını ölçmek için içerisine bir kaşık batırın. Kaşığın arka tarafına parmağınızla bir çizgi çekin. Çizgi belirgin olarak kalıyorsa şerbetiniz olmuştur.
2 adet baklava yufkasını tezgaha alın. Üzerine ince bir tabaka halinde kaymağı sürün. 2 adet daha baklava yufkasını üzerine koyun. Yine ince bir tabaka kaymak sürün. Dövülmüş fındıkları tüm yüzeye eşit olacak şekilde dağıtın.
Rulo halinde sarın ve tepsiye dizin.
Bu işlemi kalan tüm yufkalar için tekrarlayın. Rulolarınızı dilimleyin.
Tereyağını eritin. Hazırladığınız baklavalarınızın üzerini yağlayın.
Önceden ısıttığınız fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığındaki şerbet ile şerbetleyin.
MALZEMELER
4 yumurta
75 gram toz şeker
200 ml sıvı yağ
100 ml portakal suyu
200 ml yoğurt
75 gram haşhaş
150 gram irmik
Portakal kabuğu rendesi
3 damla vanilya özütü
1 paket kabartma tozu
ŞERBETİ İÇİN
600 ml su
500 gram toz şeker
HAZIRLANIŞI
Şerbet için suyu ve şekeri tencerenize alın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin. 4-5 dakika daha kaynatıp altını kapatın ve kenarda soğumaya bırakın.
Yumurtaları şeker ile köpük kıvamına gelene kadar çırpın.
Üzerine yağ, portakal suyu ve yoğurdu ekleyerek çırpmaya devam edin.
İrmik, haşhaş, portakal kabuğu rendesi ve vanilyayı ekleyerek karıştırın.
Kabartma tozunu unla beraber eleyerek karışımınıza ekleyin.
Yağlanmış bir tepsiye dökerek önceden 180 dereceye ısıtılmış fanlı fırında 30-35 dakika pişirin.
Püf Noktası: Hem revani hem de şerbet sıcak olursa daha yumuşak dokulu bir tatlı elde edersiniz.
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