Şipşak yapacaksınız, yemeye doyamayacaksınız! Ev yapımı şerbetli tatlı tarifleri

Damaklarda şenlik yaratacak, yapması kolay ve birbirinden lezzetli bu şerbetli tatlılar sofralarınızın yıldızı olacak. Tarif bizden, yapması sizden!

FINDIKZADE TARİFİ

MALZEMELER

20 adet baklavalık yufka

250 gram kaymak

250 gram dövülmüş fındık

200 gram tereyağı

ŞERBETİ İÇİN

600 ml su

500 gram toz şeker

4 damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

Şerbet için suyu ve şekeri tencereye alın. Kaynamaya başladığında limonu ekleyip 15 dakika daha kaynatın.

Şerbetin kıvamını ölçmek için içerisine bir kaşık batırın. Kaşığın arka tarafına parmağınızla bir çizgi çekin. Çizgi belirgin olarak kalıyorsa şerbetiniz olmuştur.

2 adet baklava yufkasını tezgaha alın. Üzerine ince bir tabaka halinde kaymağı sürün. 2 adet daha baklava yufkasını üzerine koyun. Yine ince bir tabaka kaymak sürün. Dövülmüş fındıkları tüm yüzeye eşit olacak şekilde dağıtın.

Rulo halinde sarın ve tepsiye dizin.

Bu işlemi kalan tüm yufkalar için tekrarlayın. Rulolarınızı dilimleyin.

Tereyağını eritin. Hazırladığınız baklavalarınızın üzerini yağlayın.

Önceden ısıttığınız fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığındaki şerbet ile şerbetleyin.

Şerbetini çektikten sonra servis edin.

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

MALZEMELER

4 yumurta

75 gram toz şeker

200 ml sıvı yağ

100 ml portakal suyu

200 ml yoğurt

75 gram haşhaş

150 gram irmik

Portakal kabuğu rendesi

3 damla vanilya özütü

1 paket kabartma tozu

200 gram un

ŞERBETİ İÇİN

600 ml su

500 gram toz şeker

4 damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

Şerbet için suyu ve şekeri tencerenize alın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin. 4-5 dakika daha kaynatıp altını kapatın ve kenarda soğumaya bırakın.

Yumurtaları şeker ile köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

Üzerine yağ, portakal suyu ve yoğurdu ekleyerek çırpmaya devam edin.

İrmik, haşhaş, portakal kabuğu rendesi ve vanilyayı ekleyerek karıştırın.

Kabartma tozunu unla beraber eleyerek karışımınıza ekleyin.

Yağlanmış bir tepsiye dökerek önceden 180 dereceye ısıtılmış fanlı fırında 30-35 dakika pişirin.

Revani sıcak, şerbet ılık olacak şekilde şerbetleyin.

Püf Noktası: Hem revani hem de şerbet sıcak olursa daha yumuşak dokulu bir tatlı elde edersiniz.