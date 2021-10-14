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Şipşak yapacaksınız, yemeye doyamayacaksınız! Ev yapımı şerbetli tatlı tarifleri

14.10.2021 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağında şerbetli tatlıların oldukça önemli bir yeri var. Bayramlarda baklava açmak, bir niyetiniz varsa lokma döktürmek, göçüp gidenleri anmak için helva kavurmak günümüzde hala sürdürdüğümüz güzel adetlerimizden. Şerbetli tatlı yemek için tabii ki her zaman bayramı seyranı beklemenize gerek yok. İşte yapımı kolay ve lezzetli şerbetli tatlı tarifleri...

Şipşak yapacaksınız, yemeye doyamayacaksınız! Ev yapımı şerbetli tatlı tarifleri

Damaklarda şenlik yaratacak, yapması kolay ve birbirinden lezzetli bu şerbetli tatlılar sofralarınızın yıldızı olacak. Tarif bizden, yapması sizden!

FINDIKZADE TARİFİ

MALZEMELER

  • 20 adet baklavalık yufka

  • 250 gram kaymak

  • 250 gram dövülmüş fındık

  • 200 gram tereyağı

ŞERBETİ İÇİN

  • 600 ml su

  • 500 gram toz şeker

  • 4 damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Şerbet için suyu ve şekeri tencereye alın. Kaynamaya başladığında limonu ekleyip 15 dakika daha kaynatın.

  • Şerbetin kıvamını ölçmek için içerisine bir kaşık batırın. Kaşığın arka tarafına parmağınızla bir çizgi çekin. Çizgi belirgin olarak kalıyorsa şerbetiniz olmuştur.

  • 2 adet baklava yufkasını tezgaha alın. Üzerine ince bir tabaka halinde kaymağı sürün. 2 adet daha baklava yufkasını üzerine koyun. Yine ince bir tabaka kaymak sürün. Dövülmüş fındıkları tüm yüzeye eşit olacak şekilde dağıtın.

  • Rulo halinde sarın ve tepsiye dizin.

  • Bu işlemi kalan tüm yufkalar için tekrarlayın. Rulolarınızı dilimleyin.

  • Tereyağını eritin. Hazırladığınız baklavalarınızın üzerini yağlayın.

  • Önceden ısıttığınız fırında 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.

  • Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığındaki şerbet ile şerbetleyin.

  • Şerbetini çektikten sonra servis edin.

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 yumurta

  • 75 gram toz şeker

  • 200 ml sıvı yağ

  • 100 ml portakal suyu

  • 200 ml yoğurt

  • 75 gram haşhaş

  • 150 gram irmik

  • Portakal kabuğu rendesi

  • 3 damla vanilya özütü

  • 1 paket kabartma tozu

  • 200 gram un

ŞERBETİ İÇİN

  • 600 ml su

  • 500 gram toz şeker

  • 4 damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Şerbet için suyu ve şekeri tencerenize alın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin. 4-5 dakika daha kaynatıp altını kapatın ve kenarda soğumaya bırakın.

  • Yumurtaları şeker ile köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

  • Üzerine yağ, portakal suyu ve yoğurdu ekleyerek çırpmaya devam edin.

  • İrmik, haşhaş, portakal kabuğu rendesi ve vanilyayı ekleyerek karıştırın.

  • Kabartma tozunu unla beraber eleyerek karışımınıza ekleyin.

  • Yağlanmış bir tepsiye dökerek önceden 180 dereceye ısıtılmış fanlı fırında 30-35 dakika pişirin.

  • Revani sıcak, şerbet ılık olacak şekilde şerbetleyin.

Püf Noktası: Hem revani hem de şerbet sıcak olursa daha yumuşak dokulu bir tatlı elde edersiniz.

  • Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.
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