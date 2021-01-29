Ev yapımı mis gibi domates konservesi nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları

Domates konservesi yapılırken kilolarca domates kullanılır. Kabukları soyulan domatesler büyük tencerelerde haşlanır ve metal kapaklı kavanozlarda muhafaza edilir. 2 cümleyle özetlenen domates konservesi yapılırken en yorucu kısımsa domateslerin kabuğunu soymaktır. Ancak merak etmeyin bunun da pratik bir yolu var!

DOMATES KONSERVESİ NASIL YAPILIYOR?

MALZEMELER

5 kilo domates,

1 yemek kaşığı tuz,

1 yemek kaşığı şeker,

Yarım çay bardağı sıvı yağ ya da zeytin yağ.

TARİFİ:

Evde domates konservesi yapılırken ilk adım domateslerin yıkanması ve kabuklarının soyulması olacaktır. Bu noktada domatesleri meyveleri yemeden önce soyduğumuz gibi tek tek soyabilirsiniz ya da biraz uğraştıracağını düşünseniz de farklı bir yöntem deneyebilirsiniz. Hemen yöntemi anlatalım, domateslerin altındaki çapraz işaretin olduğu noktaya yalnızca domatesin kabuğunu kesecek ince bir çizik atın. Şimdi domatesleri 1 dakika kadar kaynar suda ardından da yine 1 dakika kadar soğuk suda bekletin. Bu işlem sonrasında domates kabukları zar gibi soyulacaktır.

ilk adım domateslerin yıkanması ve kabuklarının soyulması olacaktır. Bu noktada domatesleri meyveleri yemeden önce soyduğumuz gibi tek tek soyabilirsiniz ya da biraz uğraştıracağını düşünseniz de farklı bir yöntem deneyebilirsiniz. Hemen yöntemi anlatalım, domateslerin altındaki çapraz işaretin olduğu noktaya yalnızca domatesin kabuğunu kesecek ince bir çizik atın. Şimdi domatesleri 1 dakika kadar kaynar suda ardından da yine 1 dakika kadar soğuk suda bekletin. Bu işlem sonrasında domates kabukları zar gibi soyulacaktır. Kabuklarını soyduktan sonra domatesleri küp küp doğrayıp hepsini derin bir tencerenin içine boşaltın.

Üzerine tuzu, şekeri ve yağı ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın.

Malzemeleri hazırladıktan sonra tencereyi ateşe koyun. 1,5 saat kadar pişmesi için süre tanıyın.

Hazırladığınız domates konservesini pişirirken önce kaynatın ardından altını kısarak ara ara karıştırın.

Bu esnada domates konservesi yapılırken kavanozda muhafaza edilmesi gerektiğinden kavanozların da hazırlanması gerekir.

muhafaza edilmesi gerektiğinden kavanozların da hazırlanması gerekir. Kapaklarının metal olan kavanozların domates konservelerini koyarken sıcak olması gerekir. Bu nedenle domatesler hazır olduktan sonra hemen ateşi kapatmayın. Konserveleri ve kapakları kaynar su ile yıkayın.

Domates konservesi yapımı bittikten sonra ise sıcak sıcak konservelere yerleştirin.

2 parmak kadar boşluk kalacak şekilde doldurduğunuz konservelerin kapaklarını sıkıca kapatın ve ters çevirerek oda ısısında soğumalarını bekleyin.

Soğuma tamamlandıktan sonra kavanozları soğuk bir yerde muhafaza ederek bozulmayacak şekilde saklayabilirsiniz.

Kapağını açtığınız kavanozları sonrasında buzdolabında saklamanız gerekir.

Kavanozdaki konserve domatesleriniz bu işlemler sonrasında kullanıma hazır olacaktır. Ancak konserveleri muhafaza ederken sıcaklık dışında dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. O da kavanozların içinde oluşabilecek pamuklanmalar. Bunun nedeni kavanoz kapaklarının düzgün kapanmamış olmasıdır. Havayla temas ettiği için küflenmenin başladığı domates konservelerini diğerlerinden ayırt edebilmek için sakladığınız kavanozları ara ara kontrol etmeniz gerekir.

NOT: Domates konservesi yapılırken şeker kullanımı konservenin ömrünü uzatmak için kullanır. Hazırladığınız domates konservelerini daha uzun saklamanızı sağlayacak şekerin miktarı az tutulduğundan yediğinizde tadını almayacaksınız. Ayrıca konserveleri koruma görevi dışında domatesin ekşi tadını alacağından şeker kullanınca daha iyi bir sonuç alabilirsiniz.

BİBERLİ DOMATES KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

Menemen konservesi olarak da bilinen biberli domates konservesinin yukarıdaki tariften bazı farkları bulunur. İşte ihtiyacınız olanlar:

Malzemeler:

5 kilo domates,

500 gr yeşil sivri biber,

2 yemek kaşığı tuz,

1 çay bardağı zeytin yağ (İsteğe göre sıvı yağ da kullanılabilir)

Tarifi:

Sivri biberleri ince ince doğrayın ardından kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp küp doğrayın.

Biberli domates konservesi yapılırken öncelikle sivri biberleri kavurmanız gerekir.

öncelikle sivri biberleri kavurmanız gerekir. Ocağa aldığınız sivri biberlerin üzerine yağ ekledikten sonra rengi hafif dönene kadar kavurun. Ardından domatesleri ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra kapağı kapatarak kaynamasına izin verin.

Kaynayan karışıma tuz ilave edin ve karıştırın. Suyunu çekene kadar kapağı açık tencerede kaynatmaya devam edin.

Domatesler eriyip püre haline gelince sosu ocaktan alın.

Biberli domates püresinin konserveye dönüşmesi için son aşamaya geldik. Kaynar haldeki püreyi kavanozlara dökerek kapaklarını sıkıca kapatın. Ardından kavanozları ters çevirerek bekleyin.

1 gece ters şekilde beklettiğiniz kavanozlarınız soğuduktan sonra biberli domates konserveniz hazır olacak.

Bu aşamanın ardından menemen konservelerinizi güneş almayan serin bir yerde saklayabilirsiniz.

DOMATES SOSU KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

Domates sosu konservesinin domates konservesinden tek farkı malzemeleri eklediğiniz süredir. İşte bunun için yapmanız gerekenler: