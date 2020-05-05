Ev yapımı sağlıklı limonata için 5 pratik tarif! Şeftali, çilek...

Sağlıklı bir limonata yapmak istiyorsanız tariflerimiz çok işinize yarayacak. Yaz kış fark etmez, limonata herkes için harika bir içecektir. Neyse ki, ev yapımı limonata yapmak en kolay şeylerden biri. Taze sıkılmış limonları su ve tatlandırıcı doğal malzemelerle karıştırmak daha kolay olamazdı. Ev yapımı limonatada rafine şekeri daha az kullanabilir ya da yerine çiğ bal, akçaağaç şurubu gibi farklı malzemeler kullanabilirsiniz. İşin sırrı limonu taze olarak sıkmanız, kaliteli limonlar kullanmanız ve tatların birleşmesi için bir süre mutlaka buzdolabında bekletmeniz.

1. KLASİK LİMONATA

Eski usul ev yapımı limonatadan daha ferahlatıcı bir şey yoktur. Yapması da çok kolay ve hızlı. Bunun için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var; taze limon, su ve tercih ettiğiniz bir tatlandırıcı.

Bir tencereye su ve çok az şeker ekleyip eriyene kadar karıştırın.

Bir sürahiye taze sıkılmış limon suyu, erimiş şekerli su ve soğuk su ekleyin.

Soğuyana kadar bekletin ve için.

2. EV YAPIMI BALLI LİMONATA

Şekeri atlayıp ev yapımı ballı limonata yapmaya ne dersiniz? Bu limonata çiğ bal ile yapılır ve beyaz şekere mükemmel bir alternatif sunar. Bal, özellikle ev yapımı limonatada muhteşem bir doğal tatlandırıcıdır.