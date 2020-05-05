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Ev yapımı sağlıklı limonata için 5 pratik tarif! Şeftali, çilek...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Taze sıkılmış limonlardan yapılan buz gibi bir limonata gibisi var mı? Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olan mineraller ve vitaminler içeren limonatayı içmenin pek çok faydası var. Evde kendiniz yaparak bu muhteşem içeceği çok daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Ev yapımı limonata için 5 tarif önerimize mutlaka göz atın!

Ev yapımı sağlıklı limonata için 5 pratik tarif! Şeftali, çilek...

Sağlıklı bir limonata yapmak istiyorsanız tariflerimiz çok işinize yarayacak. Yaz kış fark etmez, limonata herkes için harika bir içecektir. Neyse ki, ev yapımı limonata yapmak en kolay şeylerden biri. Taze sıkılmış limonları su ve tatlandırıcı doğal malzemelerle karıştırmak daha kolay olamazdı. Ev yapımı limonatada rafine şekeri daha az kullanabilir ya da yerine çiğ bal, akçaağaç şurubu gibi farklı malzemeler kullanabilirsiniz. İşin sırrı limonu taze olarak sıkmanız, kaliteli limonlar kullanmanız ve tatların birleşmesi için bir süre mutlaka buzdolabında bekletmeniz.

1. KLASİK LİMONATA

Eski usul ev yapımı limonatadan daha ferahlatıcı bir şey yoktur. Yapması da çok kolay ve hızlı. Bunun için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var; taze limon, su ve tercih ettiğiniz bir tatlandırıcı.

Bir tencereye su ve çok az şeker ekleyip eriyene kadar karıştırın.
Bir sürahiye taze sıkılmış limon suyu, erimiş şekerli su ve soğuk su ekleyin.
Soğuyana kadar bekletin ve için.

2. EV YAPIMI BALLI LİMONATA

Şekeri atlayıp ev yapımı ballı limonata yapmaya ne dersiniz? Bu limonata çiğ bal ile yapılır ve beyaz şekere mükemmel bir alternatif sunar. Bal, özellikle ev yapımı limonatada muhteşem bir doğal tatlandırıcıdır.

Limon suyu, biraz bal ve suyu blenderda balın erimesi için birkaç dakika karıştırın.
Servis yapana kadar buzdolabında saklayın.

3. ÇİLEKLİ LİMONATA

Tencerede kaynayan suya istediğiniz bir tatlandırıcıyı koyup eritin, ateşten alın ve soğumaya bırakın.

1.5 bardak taze sıkılmış limon suyuna 8-10 adet ezilmiş çileği ekleyin.
Şekerli karışımı ve soğuk suyu da ekleyerek karıştırın.

Limonatanızın bir gece buzdolabında durmasına izin verirseniz rengi daha pembe olur.

Limonatanızı çilek dilimleriyle süsleyebilirsiniz.

4. LAVANTALI LİMONATA

Ferahlatıcı çiçek etkisi istiyorsanız bu tarif tam size göre.

Biraz toz şekerin üzerine küçük bir avuç kuru ya da bulursanız taze lavanta çiçeklerini koyun, üzerine sıcak suyu ekleyin ve yarım saat kadar bekletin.

Lavantaları karışımdan süzün, ardından 1 bardak kadar limon suyu, buz ve lavantalı eriyiği karıştırıp buzdolabına koyun, 1 dal lavanta ile bardağı süslemeyi unutmayın.

5. ŞEFTALİLİ LİMONATA

Sulu bir yaz şeftalisine taze limon suyu ekleyerek bu muhteşem lezzetin tadına varabilirsiniz.

Küçük bir tencerede 2 bardak su, kabuğu soyulmuş şeftali ve şekeri kaynatın.

Ateşi kısın ve 5-6 dakika, şeftali yumuşayana kadar pişirin.

Büyük bir sürahi içinde şeftali karışımını, limon suyunu ve kalan suyu birleştirin, isterseniz limon dilimleri ve nane ekleyebilirsiniz.


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