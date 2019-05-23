Evangelos Marinakis, Mathieu Valbuena'yı Olympiakos'a transfer edeceklerini açıkladı

Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçeli yıldız Mathieu Valbuena ile transfer konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Yunanistan ekibi Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçeli yıldız Mathieu Valbuena ile transfer konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Komşu'da Parapolitic FM'e konuşan Marinakis, Valbuena transferini kısa süre içinde açıklayacaklarını söyledi.
"AÇIKLAYACAĞIZ"
Mariniakis'e Valbuena transferi sorulurken inkar etmeyerek, "Zamanı geldiğinde açıklayacağız. Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Çok iyi bir oyuncuyu transfer ettik diyebiliriz, anlaşma şu anda çok yakın" dedi. Marinakis'in sözleri sonrasında Yunan basınının manşetlerini Valbuena süsledi.
Fransa ve Arap liglerinden de teklif alan Valbuena'nın Fenerbahçe'den de 2 yıl için 3.4 milyon Euro'luk teklif aldığı öne sürülmüştü
Valbuena 20'si ilk 11'de olmak üzere bu sezon 31 resmi maçta görev yaptı. Oynadığı maçlarda takımının en etkili ve istikrarlı oyuncusu oldu. sakatlık yaşadığı dönemlerde de Fenerbahçe onu çok aradı. 8 asistle Fenerbahçe'nin en çok gol pası veren oyuncusu oldu.
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