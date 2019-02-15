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Evcil hayvan olarak besliyorlar, emmelerine izin veriyorlar!

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İLGİNÇ HABERLER  | 15.02.2019 13:51 | Son Güncelleme

Çift aktiviteleri yaş aralığı ve lokasyon ölçüsünde değişiklik gösterse de bu uğraşının yaygın olmadığı aşikar.

Evcil hayvan olarak besliyorlar, emmelerine izin veriyorlar!

Zira Katie Ashley ve kocası Mike'ın çift aktivitesi evde sülük beslemek ve sülüğü bir kaç ayda bir kaç saatliğine kendi kanlarıyla beslemek.

Evde iki sülükleri olan çift geçen ay bu yüzden ölen biri olduğunu bile bile sülüklere bakmaya devam ediyor.

Çift geçen yıl sülük besleyen bir kişinin kan kaybından öldüğünü bilmesine rağmen bunu münferit bir vaka olduğu konusunda ısrarcı.

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Geçen yıl sahiplendikleri iki sülüğe bakan çift kan kaybından mide bulantısı ve halsizlik hissetmelerine rağmen bu işleme devam ediyorlar.

Her 4 ila 6 ayda bir sülükleri besleyen çift eğer kanamayı durdurmayı başarabilirlerse, yaranın diğer yaralar kadar bir süreçte iyileştiğini savunuyorlar.

SÜLÜKLERE NASIL BAKILIR?

Evcil sülükler bir balık akvaryumunda kolaylıkla bakılabiliyor. Akvaryumda çok fazla suyun olmamasına dikkat etmek lazım zira aksi halde sülükler akvaryumdan kaçabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sülük evcil hayvan

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