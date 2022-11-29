Evcilleştirip kendine arkadaş olsun istemişti! Yaban domuzu tarafından saldırıya uğrayan yaşlı adam feci şekilde can verdi

Olay anlarına şahit olan komşuları, Suriwong'un bir süre hayvanı bölmesine sokmaya çalıştığını, ancak çok öfkeli olduğu için zorlandığını söylediler. O kargaşada hayvanın saldırısına uğrayan adam acı içinde bağırdı. Komşularına gelip yardım etmeleri için akrabalarına haber verdi ve yakındaki bir tahta masaya uzandı, ancak sağlık görevlileri olay yerine ulaşmadan önce yaralarına yenik düştü.

YALNIZ BİR ADAMDI

Görevliler, Suriwong'un kasıklarında iki büyük açık yara ve yerde koca bir kan yığını buldular. Bu nedenle yaşlı adamın cesedini, otopsi için Kamphaeng Phet Hastanesine götürdüler.

Merhumun yakınları ile iletişim kurulduğunda, evinde yalnız yaşadığı ve birkaç ay önce kendine arkadaş olması için yetiştirmek üzere bu melez yaban domuzunu satın aldığını söylediler.

ÖLDÜRMEK ZORUNDA KALDILAR

Ancak domuz büyüdüğünde 100 kilo ağırlığına ulaştı. Hayvanın öfkeli yapısı nedeniyle kimsenin merhumun evine girmeye cesaret edemediği iddia edilirken, domuzun iri dişleriyle ona saldırarak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından köylüler yaban domuzunu aramaya yardım etti.

Bir yatakta yatarken bulunan hayvan köylüleri görünce öfkeli bir şekilde koşarak üzerlerine atladı. Bu sebeple köylüler tarafından 2 el ateş edilerek öldürülmek zorunda kaldı.



