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Evde alkol alırken erkek arkadaşını göğsünden vurdu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

Maltepe’de Uzman Onbaşı Cengiz Ş., kız arkadaşı S.G.Ö. ve beraberindeki iki kişi ile bir evde alkol almaya başladı. Bu sırada, S.G.Ö.’nün eline aldığı silahın ateş almasıyla Cengiz Ş. göğsünden vuruldu. Kendi beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanan uzman onbaşı hastaneye kaldırılırken, erkek arkadaşını yaralayan S.G.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay Maltepe Zümrütevler Mahallesinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 03.05 sıralarında meydana geldi. Gaziantep’te Uzman Onbaşı olarak görev yapan Cengiz Ş.(21) kız arkadaşı S.G.Ö.(22), teyzesinin oğlu Özer Onur B.(23) ve E.G.(17) birlikte Özer Onur B.’nin evinde oturuyorlardı.

BİR ANDA ATEŞ ALDI

Şahısların evde alkol aldıkları sırada, S.G.Ö., Cengiz Ş.’nin masa üzerinde duran beylik tabancasını eline aldı. O sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun, Cengiz Ş.’nin göğsüne isabet etti.

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AĞIR YARALANDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengiz Ş. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralı uzman onbaşının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen S.G.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
maltepe silah alkol yaralama

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