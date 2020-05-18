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Evde ananas nasıl yetiştirilir ve köklendirilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Marketten aldınız bir tane eve geldiniz binbir tane! Ferah lezzetiyle ve kendine has tadıyla özellikle yaz aylarında bolca tükettiğimiz ananası evde yetiştirmek ve köklendirmek biraz zaman alsa da sandığınız kadar zor değil!

Evde ananas nasıl yetiştirilir ve köklendirilir?

Ana vatanı Güney Amerika olan ananas, dünya üzerinde ve ülkemizde en sık tüketilen tropikal meyvelerin başında geliyor. Şekerli, ferah aromasının yanı sıra sağlığa olan etkileri de bir hayli fazla. İyi bir ödem attırıcı olan ananas, diyet yapanların da vazgeçilmezi. Ilıman iklimde yetiştirilen ananası evinizde yetiştirmek için bu birkaç basit adımı uygulamanız yeterli olacak.

Tropikal meyve ananası yetiştirmek ve köklendirmek son derece basit bir işlem. Siz de bu meyveyi tüketmeyi seviyorsanız, evde ananas yetiştirme yöntemini deneyebilirsiniz. İşte detayları...


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