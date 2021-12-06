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Boooozaaaa! Kokusu çocukluğumuza sinen soğuk kış günlerinin özlenen tadı boza evde nasıl yapılır?

06.12.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boza; tahıl unundan yapılan ve kış aylarında bayıla bayıla tükettiğimiz, geleneksel bir içeceğimiz. Bozacıların sırtlarında bir güğümle sokak sokak gezdikleri, kulakların sokaktaki "booozaaa!" sesini beklediği soğuk kış akşamları yavaş yavaş unutuluyorken siz de o tadı özlüyor ve bu geleneği evinizde yaşatmak istiyorsanız boza tarifimizi paylaşalım hemen.

Boooozaaaa! Kokusu çocukluğumuza sinen soğuk kış günlerinin özlenen tadı boza evde nasıl yapılır?

Boza; Osmanlı zamanından beri sofralarımıza eşlik eden ve özellikle kış aylarında tüketilen bir içecek. Çocukluğumuzun soğuk kış gecelerinde "Buz gibi boza!" diye bağıran satıcıları hatırlarsınız. Besleyici olması ve sindirimi kolaylaştırıcı etkisi ile bilinen bozanın kalorili bir içecek olması sebebiyle ölçülü tüketilmesi tavsiye ediliyor. Peki, sevdiklerinizle sıcacık bir şömine ya da sobanın etrafında buluşup birlikte keyifle yudumlayabileceğiniz bozayı evde de kolayca yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte, ev yapımı boza tarifi...

EV YAPIMI BOZA TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 su bardağı kalın bulgur

  • 1 çay bardağı pirinç

  • 3 su bardağı toz şeker

  • 5 su bardağı su

  • Derin bir kavanoz

Mayası için;

  • 1 su bardağı eski boza (Boza bulamadıysanız 1 tatlı kaşığı yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı süt ile de mayayı hazırlayabilirsiniz.)

Servis için;

  • Kavrulmuş leblebi

  • Toz tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Yıkayıp süzdüğünüz 3 su bardağı bulgur ve 1 çay bardağı pirinci bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su doldurun.

  • Orta ateşte yumuşayıncaya kadar pirinç ve bulgurları haşlayın.

  • İyice yumuşayan pirinç ve bulguru, bir mikserle biraz çırpın.

  • Ardından süzgeçten geçirerek akışkan bir hale getirin. Süzgeçte kalan posayı atın.

  • Sıvı hale getirdiğiniz karışımı, bir kenarda ılınmaya bırakın.

  • Elinizde boza yoksa tarifte verdiğimiz alternatif mayayı hazırlamak için bir kap içerisinde ılık süt, yaş maya ve toz şekeri çırpabilirsiniz.

  • Ardından sıvı pirinç ve bulgur karışımını derin ve kapaklı bir kaba alıp boza ya da mayalı karışımı ekleyin. İyice karıştırın.

  • Kapağını kapatıp güneş görmeyen bir yerde en az 24 saat bekletin.

  • Arada kapağını açıp karıştırarak hava almasını sağlayın.

  • Üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladığında bozanız hazır demektir.

  • Kıvamını ayarlamak için dilediğiniz miktarda toz şeker ve su ekleyebilirsiniz.

  • Servis etmeden önce üzerini kavrulmuş leblebi veya toz tarçın ile süsleyebilirsiniz.

  • Bozanızın bozulma ihtimaline karşı serin bir yerde saklayıp birkaç gün içerisinde tüketin. Afiyet olsun!
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