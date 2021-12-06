Boooozaaaa! Kokusu çocukluğumuza sinen soğuk kış günlerinin özlenen tadı boza evde nasıl yapılır?

Boza; Osmanlı zamanından beri sofralarımıza eşlik eden ve özellikle kış aylarında tüketilen bir içecek. Çocukluğumuzun soğuk kış gecelerinde "Buz gibi boza!" diye bağıran satıcıları hatırlarsınız. Besleyici olması ve sindirimi kolaylaştırıcı etkisi ile bilinen bozanın kalorili bir içecek olması sebebiyle ölçülü tüketilmesi tavsiye ediliyor. Peki, sevdiklerinizle sıcacık bir şömine ya da sobanın etrafında buluşup birlikte keyifle yudumlayabileceğiniz bozayı evde de kolayca yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte, ev yapımı boza tarifi...

EV YAPIMI BOZA TARİFİ

MALZEMELER

3 su bardağı kalın bulgur

1 çay bardağı pirinç

3 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Derin bir kavanoz

Mayası için;

1 su bardağı eski boza (Boza bulamadıysanız 1 tatlı kaşığı yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı süt ile de mayayı hazırlayabilirsiniz.)

Servis için;

Kavrulmuş leblebi

Toz tarçın

HAZIRLANIŞI