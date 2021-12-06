Boooozaaaa! Kokusu çocukluğumuza sinen soğuk kış günlerinin özlenen tadı boza evde nasıl yapılır?

Boza; Osmanlı zamanından beri sofralarımıza eşlik eden ve özellikle kış aylarında tüketilen bir içecek. Çocukluğumuzun soğuk kış gecelerinde "Buz gibi boza!" diye bağıran satıcıları hatırlarsınız. Besleyici olması ve sindirimi kolaylaştırıcı etkisi ile bilinen bozanın kalorili bir içecek olması sebebiyle ölçülü tüketilmesi tavsiye ediliyor. Peki, sevdiklerinizle sıcacık bir şömine ya da sobanın etrafında buluşup birlikte keyifle yudumlayabileceğiniz bozayı evde de kolayca yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte, ev yapımı boza tarifi...
MALZEMELER
3 su bardağı kalın bulgur
1 çay bardağı pirinç
3 su bardağı toz şeker
5 su bardağı su
Mayası için;
Servis için;
Kavrulmuş leblebi
HAZIRLANIŞI
Yıkayıp süzdüğünüz 3 su bardağı bulgur ve 1 çay bardağı pirinci bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su doldurun.
Orta ateşte yumuşayıncaya kadar pirinç ve bulgurları haşlayın.
İyice yumuşayan pirinç ve bulguru, bir mikserle biraz çırpın.
Ardından süzgeçten geçirerek akışkan bir hale getirin. Süzgeçte kalan posayı atın.
Sıvı hale getirdiğiniz karışımı, bir kenarda ılınmaya bırakın.
Elinizde boza yoksa tarifte verdiğimiz alternatif mayayı hazırlamak için bir kap içerisinde ılık süt, yaş maya ve toz şekeri çırpabilirsiniz.
Ardından sıvı pirinç ve bulgur karışımını derin ve kapaklı bir kaba alıp boza ya da mayalı karışımı ekleyin. İyice karıştırın.
Kapağını kapatıp güneş görmeyen bir yerde en az 24 saat bekletin.
Arada kapağını açıp karıştırarak hava almasını sağlayın.
Üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladığında bozanız hazır demektir.
Kıvamını ayarlamak için dilediğiniz miktarda toz şeker ve su ekleyebilirsiniz.
Servis etmeden önce üzerini kavrulmuş leblebi veya toz tarçın ile süsleyebilirsiniz.
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