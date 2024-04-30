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    4. Evde Bubble (Boba) Tea yapımı: Evde bubble (boba) Tea nasıl yapılır?

    Evde Bubble (Boba) Tea yapımı: Evde bubble (boba) Tea nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.04.2024 12:25
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    Son zamanların en popüler içeceklerinden biri olan bubble tea boba çayı olarak da bilinir. Birkaç aşamadan oluşsa da yapımı son derece kolaydır. İşte vde buuble tea yapımı için gerekli malzemeler ve tarif aşamaları...

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    Kaç bardak 2
    Hazırlık Süresi 25dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Bardak 150kal

    Asya bölgesinde çok fazla yapılan ve Tayvan’a ait olduğu bilinen bir lezzet Bubble tea. Aşağıdaki malzemeleri kullanarak ise siz de bu lezzeti deneyimleyebilirsiniz. Kişi sayısına göre miktarlarda değişiklik yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 100 gram çilek
    • 1 kaşık su
    • 1 kaşık şeker
    • 3 kaşık nişasta
    • 2 bardak süt

    TARİF

    • Çilekleri temizleyin ve şeker ekleyerek robotta çekin.
    • Hazırladığınız çilek püresinin bir kısmını kenara ayırın.
    • Geri kalan kısma nişasta ekleyin ve hamur kıvamına getirin.
    • Çilekli hamuru yoğurun ve elinizle nohut boyutlarında yuvarlaklar elde edin.
    • Tencereye su koyup kaynatın.
    • Topları kaynar suya atın ve haşlayın.
    • Kevgirle aldığınız çilek toplarını buzlu suya atın.
    • Bir bardakta kenardaki çilek püresini ve sütü koyup karıştırın.
    • Üzerine buz ve çilek toplarını koyun.


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