Evde Bubble (Boba) Tea yapımı: Evde bubble (boba) Tea nasıl yapılır?

Asya bölgesinde çok fazla yapılan ve Tayvan’a ait olduğu bilinen bir lezzet Bubble tea. Aşağıdaki malzemeleri kullanarak ise siz de bu lezzeti deneyimleyebilirsiniz. Kişi sayısına göre miktarlarda değişiklik yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 100 gram çilek

1 kaşık su

1 kaşık şeker

3 kaşık nişasta

2 bardak süt

TARİF Çilekleri temizleyin ve şeker ekleyerek robotta çekin.

Hazırladığınız çilek püresinin bir kısmını kenara ayırın.

Geri kalan kısma nişasta ekleyin ve hamur kıvamına getirin.

Çilekli hamuru yoğurun ve elinizle nohut boyutlarında yuvarlaklar elde edin.

Tencereye su koyup kaynatın.

Topları kaynar suya atın ve haşlayın.

Kevgirle aldığınız çilek toplarını buzlu suya atın.

Bir bardakta kenardaki çilek püresini ve sütü koyup karıştırın.

Üzerine buz ve çilek toplarını koyun.







