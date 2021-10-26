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Evde çiğ köfte nasıl yapılır? MasterChef 2021 etli kolay çiğ köfte tarifi...

26.10.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in yeni bölümünde yapılan çiğ köfte tarifi merak ediliyor. Ülkemizin en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan ve etli / etsiz olarak yapılan çiğ köfte, herhangi bir ısıl işlem görmeden yapılmakta. Peki evde çiğ köfte nasıl yapılır? MasterChef 2021 etli kolay çiğ köfte tarifi...

Evde çiğ köfte nasıl yapılır? MasterChef 2021 etli kolay çiğ köfte tarifi...

MasterChef'in yeni bölümünde yapılan çiğ köfte tarifi araştırılıyor. Etli / etsiz olarak yapılabilen çiğ köftenin tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. Peki evde çiğ köfte nasıl yapılır?

EVDE ÇİĞKÖFTE NASIL YAPILIR?

ETLİ ÇİĞKÖFTE MALZEMELERİ

1, 5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur
1 su bardağı sıcak su
2 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet limonun suyu
2 yemek kaşığı isot
1 adet küçük boy soğan
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı yoğurt

ETLİ ÇİĞKÖFTE TARİFİ...

kolay-cig-kofte-tarifi

İlk olarak ağzı geniş mümkün olduğunca yayvan tarzda (rahat yoğurulması için) bir karıştırma kabı içerisine 1, 5 su bardağı esmer bulgur alınır.

Üzerine 1 su bardağı kaynar su ilave edilip üzeri kapatılır ve 15 dk ağzı kapalı bekletilir. Şişen bulgurun topakları el yordamı veya bir kaşık yardımıyla açılıp üzerine 2 yemek kaşığı isot ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave edilir.

İsot ve tuz, el yordamı ya da kaşık yardımıyla isotun rengi iyice bulgura geçene kadar karıştırılır. Ardından 1 adet küçük boy soğan çok küçük parçalar halinde doğranıp avuç içinde çok bastırmadan suyu sıkılır ve bulgura ilave edilir.

Soğanlar bulgura iyice yedirilinceye kadar yoğrulur. (Yaklaşık 5 dk süreyle)

2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bulgura ilave edilir. Bu aşamadan sonra yaklaşık 15 dk boyunca malzemeler iyice birbirine geçinceye dek yoğrulur.

Artık çiğ köftemiz hazır. Sıra geldi sıkım aşamasına. Pürüzsüz görünümlü bir çiğ köfte elde edebilmek için bir eldiven giyin ve su ya da çok az miktarda yağ ile eldivenin avuç içini yağlayın. Avuç içinize iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp parmaklarınızı çok az aralıklı olarak çiğ köfteye bastırırsanız parmak izli sıkım yapabilirsiniz ve lezzeti kadar görüntüsü ile de misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Afiyet olsun...


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