Ekmek yoksa pasta yemeyin! Evde ekmek olmadığında yapabileceğiniz pratik tarifler

Ekmek her öğünün kraliçesi. Mis gibi kokan, sıcacık bir ekmek olmadan masaya oturmuyoruz. Peki evde ekmek olmadığında bakkala koşmak yerine evdeki malzemelerle kolayca hazırlanan bu pratik ve sağlıklı tarifleri denemek istemez misiniz?

MAYASIZ BAZLAMA

MALZEMELER

3 su bardağı un

3/4 su bardağı yoğurt

1 su bardağı kefir

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karbonat

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

HAZIRLANIŞI

Yoğurdu, kefiri ve zeytinyağını derin bir kapta iyice çırpın.

Karışıma unu yavaş yavaş eleyerek ilave edin.

Karbonatı, kabartma tozunu ve tuzu ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurunuzun üzerini kapatarak 20 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen hamurdan küçük bezeler koparıp elinizle şekil verin.

İyice ısınan tavada bazlamalarınızı önlü arkalı kızarana kadar pişirin.

MISIR UNLU TAVA EKMEĞİ

MALZEMELER

Yarım çay bardağı mısır unu

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri derin bir kapta güzelce karıştırın.

Küçük boy tavanızı yağlayıp ocakta ısıtın, ısınan tavaya harcınızı döküp kapağını kapatın.

Pişme süresi boyunca tavanın kapağını açmayın, ekmeğin şişmesini bekleyin.

Şişen ekmeğin alt kısmı pişmiş demektir. Ters çevirip üst kısmını da pişirin.

TAVADA KARABUĞDAY EKMEĞİ

MALZEMELER

1 su bardağı karabuğday unu

1 su bardağı yulaf unu

1 yumurtanın beyazı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

Bütün malzemelerinizi mutfak robotunda çekin.

1 bardak su ekleyerek hamur haline getirin.

Hazırladığınız hamuru merdane yardımıyla açın, yuvarlak bir kalıpla hamurdan parçalar kesin.

Tavanızı ısıtın, kısık ateşte ekmeğinizi çıtırlaşana kadar pişirin.

PATATESLİ EKMEK

MALZEMELER

1 adet önceden haşlanmış patates

1,5 su bardağı un

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Patateslerinizi rendeleyip iyice ezin.

Üzerlerine unu ve zeytinyağını ekleyip iyice karıştırın.

Hamurunuza tuzu ekleyip bir dakika daha yoğurun.

Hamurun üzerini streçleyip dinlenmeye bırakın.

15 dakika kadar buzdolabında dinlenen hamurunuzu çıkarın ve hafifçe unlayın.

1 cm kalınlığında açın ve küçük parçalar kesin.

Tavanızı yağlayıp ısıtın. Hamurları önlü arkalı kızartın.

