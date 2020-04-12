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Evde ekmek tarifleri

Yasin Koçal Yasin Koçal
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Malum, bir süredir corona virüs nedeniyle sosyal izolasyonu gerçekleştirmek adına hepimiz evimizdeyiz. Hijyen faktörüne her birimizin ekstra bir özen gösterdiği bugünlerde elbette birçok kişi ekmeğini evde kendisi pişirmeye başladı. Tabi hal böyle olunca birçok kişi evde nasıl ekmek pişirildiğini merak etmeye başladı. Haydi gelin, birbirinden sağlıklı ve lezzetli ekmek tarifleriyle sofralarınıza mutluluk getirelim!

Evde ekmek tarifleri

Vereceğimiz her bir ekmek tarifi ile mutfağınızdan muazzam kokular yükselecek. Vereceğimiz ekmek tarifleri lezzetli olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı bir seçenek olarak da karşınıza çıkıyor!

Ekmek Tarifi 1

Görsel 1

Malzemeler

l 1 tatlı kaşığı kadar kuru maya
l 1 tatlı kaşığı kadar tuz
l 1 tatlı kaşığı kadar şeker
l 2 su bardağı kadar tam buğday unu/normal un
l 1 su bardağı kadar su

Yapılışı

Geniş bir kap içerisine unu ekleyin. Sonrasında maya, şeker ve tuzu da ilave ederek yavaş yavaş karıştırmaya başlayın. Unu kabın kenar bölgelerine güzelce ayırın, orta kısıma ufak bir çukur açarak içerisine ılık su ekleyin. Artık yavaş yavaş su ve unu karıştırıp yoğurma işlemine başlayabilirsiniz. Yoğurmayı bitirdikten sonra ise üzerine hafif ıslak bir bez koyarak hamurunuzu kapatın. Hamurunuzun kabarması için 1 saat oda ısısında beklemeye bırakın. Hamurunuz kabarınca ve güzelce mayalanınca dilediğiniz biçimi vererek geniş bir fırın tepsisine koyun. Isıtılmamış fırınınıza tepsiyi yerleştirdikten sonra fırınınızın ısı ayarını 180 - 200 civarında bir dereceye ayarlayın. Ekmeğinizin üzeri kızarana dek pişirme işlemini sürdürün. Lezzetli ekmek kokusunu duyana dek pişirme işlemini sürdürün. Afiyet olsun!

Ekmek Tarifi 2

Görsel 2

Malzemeler

l 1 paket kuru maya
l 4,5 su bardağı kadar un ve 1 yemek kaşığı kadar da tepeleme un
l 1 çay kaşığı kadar tuz
l 1 yemek kaşığı kadar toz şeker
l 2 su bardağı kadar ılık su

Yapılışı

Öncelikle geniş ve derin bir kap çıkarın. Normal un ve tepeleme unu kabın içerisine koyun. Kuru mayayı da üzerine ekledikten sonra tuz ve şekeri de ilave edip karıştırmaya başlayın. Meydana getirdiğiniz karışımın içerisine yavaş yavaş suyu ilave edin. Elinizin yardımıyla karıştırmaya başlayın. Su ve un tamamen karışana kadar bu işlemi sürdürün. Bir süre yoğurun.Birkaç dakika yoğurmanız için yeterli olacaktır. Hamurunuz elinize yapışacak kadar yumuşak bir kıvamda olmalı, buna dikkat etmelisiniz. Ortaya çıkan ekmek hamurunun üzerini hafif nemli temiz bir bez ile örtün, mayalanması ve kabarması için 1 saatliğine oda sıcaklığına bırakın. Daha sonra ise orta boylarda olan bir teflon fırın kabının taban kısmını unlayın, çok fazla una gerek yok az bir unla bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Sonrasında ise mayalanmış olan hamuru hazırladığınız kabın içerisine koyarak güzelce yayılmasını sağlayın. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına ekmek hamurunuzu yerleştirin. 45-50 dakika süresince ekmeği pişirin. Ekmeğinizi fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlendirmeyi unutmayın. Afiyet olsun!

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