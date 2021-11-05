Sağlığınız için endişelenmeye son! İşte markettekileri aratmayan ev yapımı bulyon tarifi

Bulyonlar, yemeklere tat katan önemli yardımcılardan. Pilavlar, çorbalar ve sulu yemekler başta olmak üzere pek çok tarifte gibi bulyon kullanıyoruz. Ama marketten aldığımız bulyonların ne kadar sağlıksız olduğunu biliyor muyuz? İçerdikleri koruyucular ve katkı maddeleri yüzünden bulyonlar, sizin ve sevdiklerinizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Ayrıca üretildiği yerin hijyenik olup olmadığına da emin olamıyoruz. Pandemi döneminde özellikle dikkat ettiğimiz hijyen koşullarını göz ardı edemediğimiz için de bulyon alırken endişeleniyoruz. Neyse ki evde oldukça pratik bir şekilde kendi bulyonumuzu yapmak mümkün! İşte lezzetiyle marketteki bulyonları aratmayan bulyon tarifi...

EVDE BULYON TARİFİ

MALZEMELER

2 tane soğan

2 tane havuç

2 tane kereviz sapı

3 dal biberiye

3 yaprak ada çayı

1 tane defne yaprağı

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı un

10 tane tavuk ya da et kanadı veya parçası

HAZIRLANIŞI