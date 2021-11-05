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Sağlığınız için endişelenmeye son! İşte markettekileri aratmayan ev yapımı bulyon tarifi

05.11.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulyon, yemeklere kattığı eşsiz tat sayesinde mutfağın olmazsa olmazı. Ayrıca içerdiği vitaminlerle bağışıklığı güçlendirmesi de bir başka artısı. Şimdiden uyaralım, tabii ki dışarıdan alınan bulyonları kastetmiyoruz! Marketteki bulyonlar, koruyucu maddeler yüzünden sağlığınızı tehdit ediyor olabilir. Neyse ki evde sağlıklı bir bulyon yapmak mümkün. İşte et ve tavuk bulyon tarifi...

Sağlığınız için endişelenmeye son! İşte markettekileri aratmayan ev yapımı bulyon tarifi

Bulyonlar, yemeklere tat katan önemli yardımcılardan. Pilavlar, çorbalar ve sulu yemekler başta olmak üzere pek çok tarifte gibi bulyon kullanıyoruz. Ama marketten aldığımız bulyonların ne kadar sağlıksız olduğunu biliyor muyuz? İçerdikleri koruyucular ve katkı maddeleri yüzünden bulyonlar, sizin ve sevdiklerinizin sağlığını olumsuz etkiliyor. Ayrıca üretildiği yerin hijyenik olup olmadığına da emin olamıyoruz. Pandemi döneminde özellikle dikkat ettiğimiz hijyen koşullarını göz ardı edemediğimiz için de bulyon alırken endişeleniyoruz. Neyse ki evde oldukça pratik bir şekilde kendi bulyonumuzu yapmak mümkün! İşte lezzetiyle marketteki bulyonları aratmayan bulyon tarifi...

EVDE BULYON TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 tane soğan

  • 2 tane havuç

  • 2 tane kereviz sapı

  • 3 dal biberiye

  • 3 yaprak ada çayı

  • 1 tane defne yaprağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 10 tane tavuk ya da et kanadı veya parçası

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak havuçları yıkayın ve soymadan eşit dilimler halinde bölün.

  • Soğanların da kabuklarını soyup yıkayın ve havuç dilimleriyle eşit büyüklükte bölün.

  • Kereviz saplarını yıkayıp doğrayın ve hepsini hem fırında hem de ocakta kullanabileceğiniz bir tava ya da tepsinin içine alın.

  • Tepsiye veya tavaya aldığınız sebzeleri iyice yayın.

  • Üzerine biberiye, ada çayı, defne yaprağı, tuz ve karabiberi ilave edin.

  • Tavuk veya etleri çizin ve tüm malzemelerin üzerine yayın.

  • 200 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

  • Üzerleri kızarınca fırından alın ve ocağa yerleştirin.

  • Ocağın altını yüksek ateşte açın ve 2 litre sıcak su ekleyin.

  • Su kaynarken sebzeleri ve eti güzelce ezin.

  • Sebzeler ezilince karışıma 2 yemek kaşığı un ekleyin.

  • Etler ve sebzeler ezilince süzgece alıp süzün ve et suyunu soğuması için bırakın.

  • Soğuyan et suyunu buz kalıplarına veya buz poşetlerine dökün.

  • Daha sonra et suyunu buzluğa atıp dondurun.

  • İşte ev yapımı bulyonlarınız hazır!
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