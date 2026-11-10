Sade kahveyi neden sevdiğimiz araştırıldı! Cevabı bağırsaklarımızda çıktı

Sade kahvenin acı tadı, ilk kez deneyen kişiler için rahatsız edici olabiliyor. Buna rağmen birçok insan zamanla bu tadı sevmeye, hatta sabah kahvesini heyecanla beklemeye başlıyor. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) araştırmacıları, bu değişimin nedenlerini açıklayabilecek önemli bir mekanizmayı keşfetti.

Araştırmada, sindirim sistemi ile beyin arasında iletişim sağlayan ve dopamin salgılanmasını etkileyen daha önce yeterince incelenmemiş bir yolak ele alındı. Dopamin; motivasyon, ödül ve öğrenme süreçlerinde rol oynayan kimyasal bir haberci olarak biliniyor.

4 Kasım'da Nature dergisinde yayımlanan çalışma, beynin yiyeceklerin tadını yalnızca ilk karşılaşmada değil, tüketim sonrasında ortaya çıkan etkilerle de ilişkilendirdiğini gösteriyor. Araştırmanın kıdemli yazarı ve UCSF Fizyoloji Profesörü Zachary Knight, yavaş işleyen dopamin sisteminin insanların zaman içinde belirli yiyecekleri sevmeyi öğrenmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Knight'a göre beyin, kahvenin tadını kafeinin uyarıcı etkisiyle ilişkilendirdiğinde başlangıçta hoşlanılmayan bu tat zamanla daha keyifli hale gelebiliyor.

BAĞIRSAK, BEYNE ÖDÜL SİNYALİ GÖNDERİYOR

Araştırmacılar, bağırsaklardan gelen besin sinyallerinin beyindeki dopamin hareketliliğini nasıl etkilediğini incelemek için fareler üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Bu kapsamda hayvanların midelerine doğrudan şekerli su veya milkshake benzeri bir sıvı verildi. Böylece yiyeceğin tadından kaynaklanan etkiler, besinlerin sindirim sistemine ulaşmasıyla ortaya çıkan etkilerden ayrıştırıldı.

Deneylerde, beynin duygusal işleme ve öğrenmeyle ilişkili bölgelerinden biri olan bazolateral amigdalanın ön kısmında (BLA) güçlü ve uzun süreli bir dopamin tepkisi gözlemlendi. Bu sinyalin, besinlerin vücuda sağladığı faydaların beyin tarafından öğrenilmesinde rol oynadığı belirlendi.

Araştırmacılar daha sonra bu dopamin yolunu devre dışı bıraktıklarında farelerin normal şekilde beslenmeye devam ettiğini, ancak yeni bir tadı kalori alımıyla ilişkilendirmeyi öğrenemediklerini gördü.

Tersine yapılan deneyde ise kalori içermeyen bir tatla karşılaşan farelerde, BLA bölgesindeki dopamin sinir lifleri yapay olarak etkinleştirildi. Bunun sonucunda hayvanlar, besleyici bir karşılık sunmayan bu tada karşı bile tercih geliştirdi.

Bulgular, bağırsaktan gelen besin sinyallerinin beynin belirli tatları ödüllendirici olarak öğrenmesine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

İNSANLARDA DA BENZER BEYİN TEPKİLERİ GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar, keşfedilen mekanizmanın insanlarda da bulunup bulunmadığını incelemek için daha önce gerçekleştirilen beyin görüntüleme çalışmalarının verilerini değerlendirdi.

Dana Small tarafından yeniden analiz edilen ve 13 erkeğin katıldığı PET çalışmasında, katılımcıların milkshake veya kalorisiz bir içecek tüketmesinin ardından dopamin salınımı incelendi. Sonuçlar, besinlerin sindirim sistemine ulaşmasının ardından dopamin tepkisinin özellikle beynin sol tarafındaki BLA bölgesinde yoğunlaştığını gösterdi.

Marc Tittgemeyer ve ekibinin 38 yetişkinle gerçekleştirdiği ayrı bir fonksiyonel MR çalışmasında da glikoz tüketiminin ardından aynı beyin bölgesinde aktivite artışı gözlemlendi.

Hem farelerde hem de insanlarda besinlerin, beynin sol tarafındaki bu bölgede sağ tarafa kıyasla daha güçlü bir dopamin tepkisi oluşturduğu belirlendi. Araştırmacılar, beslenme gibi temel işlevleri yöneten beyin ağlarının genellikle daha simetrik çalışmasının beklendiğini, bu nedenle ortaya çıkan farklılığın dikkat çekici olduğunu ifade etti. Sol tarafın neden daha etkin olduğu ise henüz bilinmiyor.

YİYECEK TERCİHLERİMİZİ DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

Araştırmanın sonuçları, gelecekte insanların yiyecek tercihlerini ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesine kapı aralayabilir. Bilim insanları, bağırsaklardan gelen besin sinyallerinin beyindeki öğrenme sürecini nasıl etkilediğinin anlaşılmasının, belirli yiyeceklere yönelik isteğin şekillendirilmesinde kullanılabileceğini düşünüyor.

Araştırmada GLP-1 ilaçlarının bu mekanizma üzerindeki etkisi doğrudan incelenmedi. Ancak araştırmanın kıdemli yazarı Knight, bu ilaçların bazı etkilerinin bağırsaktan beyne ulaşan dopamin sinyallerinin azalmasıyla ilişkili olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu durumda yiyeceklerin beyin tarafından daha az ödüllendirici algılanabileceği düşünülüyor. Ancak bu açıklama henüz kanıtlanmış bir sonuç değil, araştırılması gereken bir hipotez olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanlarına göre keşfedilen mekanizma, yalnızca açlık ve tokluk hissinin değil, insanların belirli tatlara zamanla nasıl alıştığının da anlaşılmasına yardımcı olabilir. Gelecekte bu sistemin daha iyi çözümlenmesiyle kişilerin yiyecek tercihlerini değiştirmeye yönelik yeni yöntemler geliştirilebilir.