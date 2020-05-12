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Evde galeta unu nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Bayat ekmekleri israf etmek yerine onları galeta ununa çevireceğiz. Galeta ununu hazırlamak son derece basit yeterki elinizde bayatlamış ekmeğiniz olsun. İşte bayat ekmekten galeta unu yapımı.

Evde galeta unu nasıl yapılır?

Galeta ununu hazır almak yerine bayatlayan ekmeklerden hazırlamaya ne dersiniz? Hem israfı önleyip hem de bütçenize bu şekilde katkı sağlayabilirsiniz. Peki evde galeta unu tarifi nasıl yapılır?

MALZEMELER

3 adet bayatlamış ekmek

EVDE GALETA UNU NASIL YAPILIR?

Ekmekleri dilimleyin.
Fırını 180 dereceye getirin ve fırını ısıtın.
Ekmekleri fırın tepsisine dizin ve fırına verin.
Ekmekleri ilk 15 dakika üst kısmı kızarana kadar pişirin.
15 dakika sonra alt kısımlarını pişirin.
Ekmekleri robota koyun ve toz haline geline kadar robottan geçirin.
Galeta ununuz hazır.

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