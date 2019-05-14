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Evde hayvan istemeyen ebeveyn vakaları kırdı geçirdi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Hepimiz evde evcil hayvan beslemek isteyip ailemizden genelde 'Evde hayvan olmaz!', 'O gelirse ben giderim!' sözlerini duymuşuzdur. Eve girdikten sonra ise o canlılar anne, babalarımızın vazgeçilmezi haline gelir. Nasıl mı? Detaylar haberimizde...

Evde hayvan istemeyen ebeveyn vakaları kırdı geçirdi!

Anne ve babaların eve hayvan almak istendiğinde söylediği sözlerin başında 'Bu evde hayvan olmaz' gelir. Tüy döker, pistir, çok işi vardır, onun olduğu evde ben yemek yemem, vb. birçok bahaneyi de art arda duyarsınız. Ancak bir kere ikna edip de eve kedi veya köpek aldığınızda en çok ilgilenen, en çok seven de yine onlar olacaktır. Twitter'da bu durumu yaşayan kullanıcılar da sevgi dolu paylaşımlarla konuya neşeli bir netlik getirmişler. Öncesinde asla istemediklerini söyleyip kıyameti koparan ebeveynler sonrasında kedi ve köpeklerin peşinde koşan, koyun koyuna yatan, sıkıştırıp seven, torunum diyen sevgi pıtırcıklarına dönüşmüşler...

Bu resimleri görünce siz de bir tane sahiplenmek isteyeceksiniz...

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