Evde hayvan istemeyen ebeveyn vakaları kırdı geçirdi!

Anne ve babaların eve hayvan almak istendiğinde söylediği sözlerin başında 'Bu evde hayvan olmaz' gelir. Tüy döker, pistir, çok işi vardır, onun olduğu evde ben yemek yemem, vb. birçok bahaneyi de art arda duyarsınız. Ancak bir kere ikna edip de eve kedi veya köpek aldığınızda en çok ilgilenen, en çok seven de yine onlar olacaktır. Twitter'da bu durumu yaşayan kullanıcılar da sevgi dolu paylaşımlarla konuya neşeli bir netlik getirmişler. Öncesinde asla istemediklerini söyleyip kıyameti koparan ebeveynler sonrasında kedi ve köpeklerin peşinde koşan, koyun koyuna yatan, sıkıştırıp seven, torunum diyen sevgi pıtırcıklarına dönüşmüşler...

Bu resimleri görünce siz de bir tane sahiplenmek isteyeceksiniz...





