Evde Kerebiç Tarifi: Bembeyaz Şölen İçinde Lezzet Topu

Ramazan ayında sofralarda sıklıkla gördüğünüz kerebiç tatlısı, antep fıstığı ya da cevizle yapılan leziz tatlılardan biridir. Malzemelerinin kolay bulunmasının yanında kerebiç yapımı, bütçenizi zorlamadan size enfes bir damak tadı sunacaktır. Evde kerebiç tarifi ile bu lezzete kendi ellerinizle ulaşın! Çöven otuyla hazırlanan köpükle sunduğunuzda lezzeti artan bu tatlıyı evde kolaylıkla yapabilir, misafirlerinize güzel bir sunum yapabilirsiniz. Ülkemizde genellikle Mersin’de yaygın olan kerebiç tatlısı, özellikle Ramazan aylarında sindirimi kolay olduğu için yemeklerden sonra tüketilir. Aşağıdaki evde kerebiç tarifi ile ne kadar kolay olduğunu siz de deneyimleyeceksiniz! Kerebiç Tatlısı Malzemeleri Üç aşamadan oluşan kerebiç tatlısının yapımında önce hamuru ardından iç malzemesi ve üstünün pürüzsüz köpüğü için adım adım gidelim! Kerebiç Hamuru Tarifi için

-1 su bardağı irmik

-2 yumurta (yumurtasız kerebiç tatlısı da yapabilirsiniz)

-2 yemek kaşığı pudra şekeri

-2 ya da 3 çay bardağı yağ

-100 gr. margarin

-½ kabartma tozu

-Kıvamı olan kadar alabildiğine un

Kerebiç Tatlısının İçi İçin

-Antep fıstığı ya da ceviz

-Şeker Kerebiç Tatlısı Köpüğü İçin -Krem şanti ya da çöven otu

-İsteğe bağlı olarak tarçın Kerebiç Hamurunun Hazırlanışı -Rahatça çalışabileceğiniz büyüklükte bir kaba margarini boşaltarak margarini oda sıcaklığında erimeye bırakın.

-Margarin eridikten sonra irmik ve kabartma tozunu ekleyebilirsiniz.

-Yumurtasız kerebiç yapmak istiyorsanız sadece irmik ve kabartma tozundan sonra yağı ilave edip karıştırabilirsiniz. Yumartalı kerebiç yapmak istiyorsanız 2 yumurtayı yağ ile birlikte kaba döküp iyice karıştırmanız yeterli.

-Pudra şekerini ilave edip şekeri iyice yedirmelisiniz.

-Karışıma aldığı kadar un ekleyip, tüm malzemeler birlikte yumuşayana kadar karıştırın.

-İç harcı için tercihinize göre fıstık ya da cevizi döverek, tarçın ve toz şeker ekleyip beklemeye alabilirsiniz. Kerebiç Hamurunu Şekillendirme

-Kerebiç hamurunu istediğiniz boyutta yuvarlak toplar halinde elinize alıp, tıpkı içli köfte hazırlar gibi iç harcını koymalısınız.

-Eğer bu teknik zor gelirse, kurabiye ya da poğça doldurur gibi elinizdeki hamuru açıp, iç harcı ekleyebilirsiniz.

-İçi doldurulmuş hamur toplarını önceden 180 derecede ısıtılmış fırına koyunuz.

-Yaklaşık 25 dakika sonra tepsinizi fırından çıkarabilirsiniz.

Kerebiç İçin Köpük Hazırlama Çöven otuyla sunulduğunda lezzetine lezzet katılan orijinal kerebiç tarifi aklınızda olsun ancak, köpüğü iki yolla yapabilirsiniz. İsterseniz hazır olarak alacağınız krem şanti kullanabileceğiniz gibi evde hazırlayacağınız doğal çöven otu kökü ile bunun üstesinden gelebilirsiniz. Bunun için iki adet çöven otu köküne önceki geceden üç su bardağı ekleyerek bir gece bekletmeniz önemli. Ardından 90 ya da 120 dakika kaynatıp, suyun azalmaması için sürekli su takviyesi yapmalısınız. Bu işlem bittikten sonra kaynatılmış çöven köklerine 4 su bardağı pudra şekeri ekleyip karıştırıcıyla iyice karıştırınız. Yoğun ve homojen bir kıvama gelen köpüğü tatlınızın üstüne ekleyerek gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Kerebiç Tatlısını Püf Noktaları Nelerdir?

Kerebiç tatlısının tüm aşamaları bitip köpükle birleştikten sonra hem tadının hem de şeklinin tam kıvamına gelmesini istiyorsanız bir süre buzdolabinda tutarak bunu sağlayabilirsiniz. Kerebiç tatlınız, dinlenmiş şekilde olacak ve tüm malzemelerin birbirini emmesi ve lezzetinin doruk noktasına çıkmasını sağlamış olacaksınız.