Evde kolay doğum günü pastası yapmak isteyenlere ipuçları

Evde kolay doğum günü pastası yapmak ya da evde yapılan pastaları süslemek için keyifli ipuçları bulduk. Ev yapımı pasta, ev yapımı doğum günü pastası gibi arayışlar, covid-19 ile birlikte çok daha fazla gündemde. Zira, korona korkusuyla pastaneden pasta almaya korkanlar da var ürünler talep görmediği için bayat olabilir endişesi yaşayanlar da. Peki, evde kolay doğum günü pastası nasıl yapılır? Evde doğum günü pastası yapmak için neler lazım? Evde yapılabilecek pasta tarifleri nelerdir ve herkes pasta yapabilir mi? Detaylar şöyle… İYİ FİKİR: EVDE DOĞUM GÜNÜ PASTASI YAPMAK Mart 2020 itibariyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir pandemi stresi ve karantina dönemi başladı. Mayıs ayı itibariyle kontrollü sosyalleşme adı altında sokağa çıkmaya ve hayatımıza kaldığımız yerde yeni normali benimseyerek devam etmeye başladık. Ancak hala dışarıda yemek yemek, pastaneden bir şeyler almak konularında endişe yaşayanlarımız var. Hal böyle olunca hem pasta fiyatları arttı hem de “acaba bayat mı” endişesi daha fazla yaşanmaya başladı. Diğer yandan çocuklar için doğum günü partileri ya da evde kutlanan minik doğum günleri için pasta arayışımız da devam ediyor. Peki, evde lezzetli ve şık pastalar yapamaz mıyız?

El becerisi, aşçılık ya da pastacılık bilgisi hatta pasta malzemesi olmadan yapabilceğiniz şık ve lezettli 2 kaç pasta tarifi bulduk. İşte herkesin yapabileceği doğum günü pastası tarifleri… MOZAİK PASTA Mozaik pasta, büyük - küçük herkesin seveceği bir lezzete sahiptir. Üstelik yapımı çok kolaydır. “ ama doğum günü pastası gibi şık olmaz ki” demeyin! Onu şıklaştıracak bir kaç fikrimiz de var. Kolay mozaik pasta tarifimiz şöyle: 1 su bardağı süt

5 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Bu malzemeleri bir kase içinde çırpın. Tüm marketlerde bulabileceğiniz portakal aromaları var ondan bir damla damlatın ya da limon veya portakal kabuğu rendeleyin. Bu, ferahlık katacak. İçine 2 paket petibör bisküvi kırın. Bir avuç içi kadar ceviz içi parçalarsanız daha lezzetli olur. Sıkı bir karışımınız olmalı. Evde yüksek bir kase varsa onun içine streç film gerip karşımı boşaltın ve bu şekilde buzluğa koyun. 2-3 saat sonra çıkarın ve kaseyi ters çevirip düz bir tabağa alın. Pasta gibi yuvarlak yüksek yapılı çikolatalı bir görünümü olacak. Marketlerin hemen hepsinde bulunan inci tanesi pasta süslerinden alın ve bu siyah renkli pastanın üzerine bolca serpin. İnci tanelerinin beyazlığı çok hoş bir hava katacaktır. Üzerine beyaz mum tercih ederek ve yanında beyaz renkli dondurma ile servis ederek sunun. Çok şık hem de çok lezzetli ve en kolay doğum günü pastası hazır.

PANDİSPANYALI PRENSES PASTASI Bu pastanın görünümü öyle güzel ki bitince “bunu ben mi yaptım” diyebilirsiniz. Ama önce iyi bir pandispanya keki yapmalısınız. Youtube üzerinden bir pandispanya tarifi bulun ve yapın. İşin en önemli kısmı bu sade ve basit keki tam kıvamında yapmakta gizli. Pandispanya keki soğuyunca düzgünce ortadan ikiye kesin. Hazır pasta kremasından alın ve paketin üzerindeki şekilde bir karışım hazırlayın. Arasına sürün. Araya mevsimine göre çilek - elma seçeneklerinden birini de ekleyebilirsiniz. Ama öyle çiğ olarak değil. Dilimlediğiniz çilekleri ya da elmamaları az şekerli suda bir kaç dakika kaynatın. Diriliklerini kaybetmesinler ama şekerle de kaplanıp pasta içinde bozulmasınlar. Soğuyunca ara kısma güzelce dizin. Pastanın üstünü kaplamak için beyaz pasta kreması kullanın. “Puding ya da muhallebi de olur” demeyin! çünkü olmaz. Onların kıvamı ile pasta kremasının kıvamı ve tadı epeyce farklıdır. Kaplamayı güzelce yapın ama çok düzgün olmadı diye üzülmeyin. Çünkü işin sırrı var: Pasta kremasını düzgün yaymak için ne yapmalı diyenler için pasta kremasının pütürlü yüzeyini kapatacak olan işin sırrını açıklıyoruz: