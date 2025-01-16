YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tatlı Tarifleri
  4. Evde kolayca yapabileceğiniz 10 vegan tatlı tarifi

Evde kolayca yapabileceğiniz 10 vegan tatlı tarifi

31.12.2024 16:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı krizlerinizi bastırırken hem sağlıklı hem de bitkisel beslenme tercihlerinize uygun lezzetler arıyorsanız, bu vegan tatlı tarifleri tam size göre!

Evde kolayca yapabileceğiniz 10 vegan tatlı tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzet dolu ve pratik bu tariflerle tatlı keyfinizi zirveye taşıyın. 🍓🍫

1. Vegan Çikolatalı Avokado Mousse

ad

Malzemeler

  • 2 olgun avokado
  • 4 yemek kaşığı kakao tozu
  • 4 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı

Avokadoları blenderda pürüzsüz olana kadar karıştırın. Kakao tozunu, akçaağaç şurubunu ve vanilyayı ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra küçük kaselere alın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin ve servis yapın.

2. Muzlu Yulaf Kurabiyesi

mm

Malzemeler

  • 2 olgun muz
  • 1 su bardağı yulaf
  • Yarım su bardağı kuru üzüm

Yapılışı

Muzları ezerek püre haline getirin. Yulafı ve kuru üzümü ekleyip karıştırın. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin. 180°C fırında 15-20 dakika pişirin.

3. Hindistan Cevizli Enerji Topları

er

Malzemeler

  • 1 su bardağı hurma (çekirdekleri çıkarılmış)
  • Yarım su bardağı badem
  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

Yapılışı

Hurma ve bademi blenderda karıştırın. Karışımdan küçük toplar yapın ve Hindistan cevizi rendesine bulayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

4. Vegan Brownie

vegan

Malzemeler

  • 1 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı kakao
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1/2 su bardağı badem sütü
  • 1/2 su bardağı akçaağaç şurubu

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırın ve kek hamuru kıvamına getirin. Karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün. 180°C’de 25-30 dakika pişirin.

5. Chia Tohumlu Puding

ww

Malzemeler

  • 1/4 su bardağı chia tohumu
  • 1 su bardağı badem sütü
  • 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

Yapılışı

Chia tohumlarını badem sütü ve akçaağaç şurubuyla karıştırın. Karışımı bir gece buzdolabında bekletin. Üzerini taze meyvelerle süsleyin.

6. Kakaolu Vegan Dondurma

kako

Malzemeler

  • 3 olgun muz (dondurulmuş)
  • 2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

Donmuş muzları ve kakaoyu blenderda kremsi bir kıvama gelene kadar karıştırın. Hemen servis yapın ya da tekrar dondurucuda saklayın.

7. Elmalı Tarçınlı Kek

jjj

Malzemeler

  • 1 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı badem sütü
  • 1 rendelenmiş elma
  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırın ve kek hamuru kıvamına getirin. Yağlanmış kek kalıbına dökün. 180°C’de 20-25 dakika pişirin.

8. Vegan Krep

krep

Malzemeler

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı badem sütü
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı

Tüm malzemeleri çırpın ve krep hamurunu hazırlayın. Tavayı ısıtıp ince bir tabaka hamur dökün. Her iki tarafını da altın rengi alana kadar pişirin.

9. Şeftalili Parfe

şeftali

Malzemeler

  • 1 su bardağı badem sütü
  • 2 olgun şeftali
  • 1/4 su bardağı chia tohumu

Yapılışı

Şeftalileri püre haline getirin. Badem sütü ve chia tohumuyla karıştırın. Servis kaselerine alın ve buzdolabında 2 saat dinlendirin.

10. Fıstık Ezmeli Bar

oo

Malzemeler

  • 1 su bardağı yulaf
  • 1/2 su bardağı fıstık ezmesi
  • 1/4 su bardağı akçaağaç şurubu

Yapılışı

Yulaf, fıstık ezmesi ve akçaağaç şurubunu karıştırın. Karışımı bir tepsiye bastırarak yayın. Buzdolabında 1 saat bekletip dilimleyerek servis yapın.

Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
vegan beslenme tatlı yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Fiyatlardaki hareket harekete geçirdi! 'Altın satıp onu alıyorlar'

Anket yayınlandı; gençlerin oy tercihleri ortaya çıktı! CHP birinci parti oldu, Zafer Partisi üçüncü sıraya yükseldi... MHP baraj altında kaldı

Anket yayınlandı; gençlerin oy tercihleri ortaya çıktı! CHP birinci parti oldu, Zafer Partisi üçüncü sıraya yükseldi... MHP baraj altında kaldı

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

F.Bahçe'den Caner Erkin hamlesi! Büyük şok... Aziz Yıldırım bizzat devreye girdi

F.Bahçe'den Caner Erkin hamlesi! Büyük şok... Aziz Yıldırım bizzat devreye girdi

Hükümet kaynakları rakam verdi! Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı için güçlü kulis

Hükümet kaynakları rakam verdi! Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı için güçlü kulis

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.