Evde kolayca yapabileceğiniz 10 vegan tatlı tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzet dolu ve pratik bu tariflerle tatlı keyfinizi zirveye taşıyın. 🍓🍫

1. Vegan Çikolatalı Avokado Mousse

Malzemeler

2 olgun avokado

4 yemek kaşığı kakao tozu

4 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı

Avokadoları blenderda pürüzsüz olana kadar karıştırın. Kakao tozunu, akçaağaç şurubunu ve vanilyayı ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra küçük kaselere alın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin ve servis yapın.

2. Muzlu Yulaf Kurabiyesi

Malzemeler

2 olgun muz

1 su bardağı yulaf

Yarım su bardağı kuru üzüm

Yapılışı

Muzları ezerek püre haline getirin. Yulafı ve kuru üzümü ekleyip karıştırın. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin. 180°C fırında 15-20 dakika pişirin.

3. Hindistan Cevizli Enerji Topları

Malzemeler

1 su bardağı hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

Yarım su bardağı badem

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

Yapılışı

Hurma ve bademi blenderda karıştırın. Karışımdan küçük toplar yapın ve Hindistan cevizi rendesine bulayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

4. Vegan Brownie

Malzemeler

1 su bardağı un

1/2 su bardağı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 su bardağı badem sütü

1/2 su bardağı akçaağaç şurubu

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırın ve kek hamuru kıvamına getirin. Karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün. 180°C’de 25-30 dakika pişirin.

5. Chia Tohumlu Puding

Malzemeler

1/4 su bardağı chia tohumu

1 su bardağı badem sütü

2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

Yapılışı

Chia tohumlarını badem sütü ve akçaağaç şurubuyla karıştırın. Karışımı bir gece buzdolabında bekletin. Üzerini taze meyvelerle süsleyin.

6. Kakaolu Vegan Dondurma

Malzemeler

3 olgun muz (dondurulmuş)

2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

Donmuş muzları ve kakaoyu blenderda kremsi bir kıvama gelene kadar karıştırın. Hemen servis yapın ya da tekrar dondurucuda saklayın.

7. Elmalı Tarçınlı Kek

Malzemeler

1 su bardağı un

1/2 su bardağı badem sütü

1 rendelenmiş elma

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırın ve kek hamuru kıvamına getirin. Yağlanmış kek kalıbına dökün. 180°C’de 20-25 dakika pişirin.

8. Vegan Krep

Malzemeler

1 su bardağı un

1 su bardağı badem sütü

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yapılışı

Tüm malzemeleri çırpın ve krep hamurunu hazırlayın. Tavayı ısıtıp ince bir tabaka hamur dökün. Her iki tarafını da altın rengi alana kadar pişirin.

9. Şeftalili Parfe

Malzemeler

1 su bardağı badem sütü

2 olgun şeftali

1/4 su bardağı chia tohumu

Yapılışı

Şeftalileri püre haline getirin. Badem sütü ve chia tohumuyla karıştırın. Servis kaselerine alın ve buzdolabında 2 saat dinlendirin.

10. Fıstık Ezmeli Bar

Malzemeler

1 su bardağı yulaf

1/2 su bardağı fıstık ezmesi

1/4 su bardağı akçaağaç şurubu

Yapılışı

Yulaf, fıstık ezmesi ve akçaağaç şurubunu karıştırın. Karışımı bir tepsiye bastırarak yayın. Buzdolabında 1 saat bekletip dilimleyerek servis yapın.