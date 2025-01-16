Evde kolayca yapabileceğiniz 10 vegan tatlı tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzet dolu ve pratik bu tariflerle tatlı keyfinizi zirveye taşıyın. 🍓🍫
Malzemeler
Yapılışı
Avokadoları blenderda pürüzsüz olana kadar karıştırın. Kakao tozunu, akçaağaç şurubunu ve vanilyayı ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra küçük kaselere alın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin ve servis yapın.
Malzemeler
Yapılışı
Muzları ezerek püre haline getirin. Yulafı ve kuru üzümü ekleyip karıştırın. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin. 180°C fırında 15-20 dakika pişirin.
Malzemeler
Yapılışı
Hurma ve bademi blenderda karıştırın. Karışımdan küçük toplar yapın ve Hindistan cevizi rendesine bulayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
Malzemeler
Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştırın ve kek hamuru kıvamına getirin. Karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün. 180°C’de 25-30 dakika pişirin.
Malzemeler
Yapılışı
Chia tohumlarını badem sütü ve akçaağaç şurubuyla karıştırın. Karışımı bir gece buzdolabında bekletin. Üzerini taze meyvelerle süsleyin.
Malzemeler
Yapılışı
Donmuş muzları ve kakaoyu blenderda kremsi bir kıvama gelene kadar karıştırın. Hemen servis yapın ya da tekrar dondurucuda saklayın.
Malzemeler
Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştırın ve kek hamuru kıvamına getirin. Yağlanmış kek kalıbına dökün. 180°C’de 20-25 dakika pişirin.
Malzemeler
Yapılışı
Tüm malzemeleri çırpın ve krep hamurunu hazırlayın. Tavayı ısıtıp ince bir tabaka hamur dökün. Her iki tarafını da altın rengi alana kadar pişirin.
Malzemeler
Yapılışı
Şeftalileri püre haline getirin. Badem sütü ve chia tohumuyla karıştırın. Servis kaselerine alın ve buzdolabında 2 saat dinlendirin.
Malzemeler
Yapılışı
Yulaf, fıstık ezmesi ve akçaağaç şurubunu karıştırın. Karışımı bir tepsiye bastırarak yayın. Buzdolabında 1 saat bekletip dilimleyerek servis yapın.