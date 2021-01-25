Evde limon ağacı yetiştirmek hiç zor değil! Hem de 4 adımda

Evde limon ağacı nasıl yetiştirilir derseniz, sizler için bu pratik 4 adımdan bahsedebiliriz. Lafı fazla uzatmadan detaylara geçelim...

4 ADIMDA LİMON AĞACI YETİŞTİRME

İşe öncelikle güzel bir limon almakla başlıyoruz. Aldığınız limonun iki ucunu da kesin. Ardından bıçak yardımıyla önce ikiye daha sonra da dört dilime ayırın.

Mahsül almamızı sağlayacak en önemli işlemlerden biri

Dörde böldüğünüz limon dilimlerinden çekirdeklerini çıkarın ve kabuklarını soyun. Ardından havlu peçeteyle iyice kurulayın. Bu işlemi son derece dikkatli yapmalısınız ve çekirdeklerin kuru olduğundan emin olmalısınız.

Sıra çekirdekleri soymaya geldi

Kuruladığınız çekirdekleri görselde gördüğünz gibi kabuklarından güzelce ayıklayın.

Islak bir havlu kağıda sarma vakti

Kabukları ayıklanmış çekirdekleri ıslattığınız havlu kağıdın ortasına yerleştirin ve çekirdekler iç kısımda kalacak şekilde katlayın.

Filizlendirme vakti!

Sardığınız çekirdekleri naylon br poşete koyup ağzını bağlayın ve bu şekilde 10 gün boyunca bekletin. Onuncu günün sonunda torbayı açtığınızda çekirdeklerin filizlendiğini göreceksiniz.

Filizlenen çekirdekleri toprak dolu bir kaba, filiz kısımları alta gelecek şekilde dikin. Sonrasında sulayın. Doğrudan güneş gören bir yere koyun. Ona bolca sevgi vermeyi unutmayın :)



