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Evde öğrenim gören öğrenciye anlamlı destek: Nursima'nın piyano resitaline, İl Milli Eğitim müdürü bağlamasıyla eşlik etti

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Bayburt’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle evde öğrenim gören 10 yaşındaki Nursima Topsakal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman’ın yaptığı anlamlı sürprizle unutulmaz bir gün yaşadı. Küçük yaşına rağmen piyano konusundaki yeteneğiyle dikkat çeken Nursima’nın düzenlediği mini resitale, Müdür Kahraman bağlamasıyla eşlik etti. Eğitimine evde devam eden minik Nursima’nın teşekkür etmek amacıyla düzenlediği bu özel an, duygu dolu anlara sahne oldu.

Bayburt'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle evde öğrenim gören 10 yaşındaki Nursima Topsakal'a İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Nursima'dan gelen isteği geri çevirmeyen Kahraman, evde ziyaretine geldiği minik Nursima'nın piyano resitaline bağlama çalarak eşlik etti.

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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE PİYANO RESİTALİYLE TEŞEKKÜR ETTİ

Doğuştan müzik yeteneğine sahip Nursima Topsakal'a anne karnındayken kalp rahatsızlığı teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen 4'üncü sınıf öğrencisi Topsakal, eğitimine evde devam ediyor. Evde aldığı eğitimle okuldaki arkadaşlarından geri kalmayan Topsakal, kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne piyano resitaliyle teşekkür etmek istedi.

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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÜZEL PARÇALAR ÇALDI

Topsakal'ın talebi öğretmenleri aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'a iletildi. Kalp hastası minik Nursima'dan gelen isteği geri çevirmeyen Kahraman, bağlamasını alarak, Topsakal ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kapıda Kahraman'ı gören minik Nursima, büyük sevinç yaşadı. "Müdür amca" dediği Kahraman'la birlikte piyano başına geçen Topsakal, birbirinden güzel parçaları Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü için çaldı. Performansıyla göz dolduran Topsakal'ı, mini resitalinden ötürü Kahraman tebrik etti.

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ÖNCE DİNLEDİ, SONRA BAĞLAMASIYLA EŞLİK ETTİ

Kahraman, Topsakal'ın mini konserini dinledikten sonra sürprizini yaptı. Topsakal'ın piyanoda çaldığı 'Üsküdar'a giderken' türküsüne, Kahraman da bağlamasıyla eşlik etti. Minik Nursima'nın sevincine ortak olan Kahraman'ın jesti, yüzlerde tebessüm oluşturdu. O anlar, yürekleri ısıttı. Çok mutlu olduğunu, keyifli bir an yaşadığını ifade eden Topsakal, "Milli Eğitim Müdürü Ömer amca bizi ziyaret ederek, bağlama çaldı. Ben de piyano çalarak kendisine eşlik ettim. Çok mutlu oldum, benim için güzel bir gün oldu. Piyano ve bağlama birbirine çok güzel ses verdi, hoşuma gitti" dedi.

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"BİRLİKTE GÜZEL BİR GÜN GEÇİRDİK"

Okulda eğitim öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra evde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin de her zaman yanında olduklarını belirten Kahraman, ev ziyaretleri kapsamında bugün Nursima Topsakal'a sürpriz yaptıklarını söyledi.

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Topsakal gibi kendisinin de güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Kahraman, "Nursima bugün bize piyanodaki hünerlerini sergiledi, ben de bağlamamla kendisine eşlik ettim. Onunla birlikte güzel bir gün geçirdik" diye konuştu. Piyanolu, bağlamalı mini konserin sonunda Kahraman, Topsakal'a getirdiği hediyeleri verdi. Hediyelerini alan Topsakal da Kahraman'a sarılarak teşekkür etti.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Piyano Bayburt bağlama il milli eğitim müdürlüğü
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