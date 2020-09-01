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Evde Olmaz Demeyin! Lezzetiyle Mest Eden Beyti Tarifi

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kebapçılarda yediğiniz beytiyi evde yapmanın zor olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Adını Beyti restoranının kurucusu Beyti Güler'den alan bu muhteşem lezzeti evde denemeyi düşünüyorsanız tarifi inceleyerek beyti malzemelerini hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Evde Olmaz Demeyin! Lezzetiyle Mest Eden Beyti Tarifi

Lezzetiyle damakları çatlatan Beyti kebabı tarifini evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Beyti tarifinin küçük püf noktalarına dikkat eder ve malzemelerinizi eksiksiz hazırlarsanız bu lezzeti evinizde de pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Üstelik kolay beyti tarifini hazırlarken esnasında lavaşını dahi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ancak dilerseniz lavaş yerine tortilla ekmeklerini ya da hazır yufkayı da kullanabilirsiniz.

Eğer kısa sürede dillere destan bir menü hazırlayacaksanız lokanta usulü beyti tarifinin lezzetinde yalancı beyti tarifini menüye ekleyebilirsiniz. Yoğurdu ve salçalı sosuyla yemeğe doyamayacağınız beyti kebabını misafirlerinize sunarak onların da gönlünü çalabilirsiniz.

Beyti Kebabı Tarifi İçin Gereken Malzemeler

Lavaş için malzemeler
6 su bardağı un
2 su bardağı ılık su
1 paket maya (instant olabilir)
2,5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kadar tuz
Beyti Kebabı için malzemeler
1 tane soğan
2 diş sarımsak
1 tane yumurta
450 gram kıyma
1 çay bardağı galeta unu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Beyti Kebabı sosu için malzemeler
1 yemek kaşığı domates salçası (rendelenmiş domates sosu da olabilir)
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı su
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 dolu kase yoğurt (isteğe göre sarımsaklı da olabilir)

Beyti Yapılışı

Lavaşın hazırlanması:

  1. 6 su bardağı unu elek ile derin bir kaba eleyin ve en son tuz ekleyecek şekilde tüm malzemeleri ekleyin.
  2. Pürüzsüz bir kıvama kavuşuncaya kadar hamuru yoğurun.
  3. İyice yoğrulan hamurdan küçük bezeler (30 gramlık) koparın ve tek tek ayırın.
  4. Ayırdığınız hamur bezelerini temiz bir tepsiye alın ve üzerini nemli bir bez ile örtün. Dilerseniz nazik şekilde streç filmle de kaplayabilirsiniz.
  5. Mayaladığınız hamuru hafifçe unlayın ve oldukça ince olacak şekilde oklava/merdana yardımı ile açın.
  6. İncelttiğiniz hamurları yağ koymadan teflon tavada ya da varsa sac üzerinde pişirin. Daha sonra soğuması ve dinlenmesi için bir köşeye alarak bekletin.

Sosun hazırlanması:

  1. Beyti kebabı sosunu hazırlamak için öncelikle tereyağını bir tavada eritin.
  2. Ardından domates ve biber salçasını ekleyin.
  3. En son suyunu da ilave edin ve sürekli karıştırarak 2 dakika kadar fokurdatın.

Beyti Kebabının hazırlanması:

  1. Kebabı pişireceğiniz fırını önceden 180 dereceye ayarlayın ve ısınması için bırakın.
  2. Sarımsak ve soğanı çok ince doğrayın. Dilerseniz rondodan ya da mutfak robotundan geçirebilir ve suyunu süzebilirsiniz.
  3. Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerinde suyu süzülmüş sarımsak ve soğanı ekleyerek hafifçe karıştın.
  4. Kıyma üzerine yumurta, zeytinyağı, baharatlar ve galeta ununu da ilave edin.
  5. Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın ve yoğurun.
  6. Yoğurduğunuz karışımı streç film ile sarın ve buzdolabına koyarak 15-20 dakika kadar dinlendirin.
  7. Dinlenmiş köfte karışımını yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve köftelere uzun ince şekil vererek dizin. İsterseniz bu aşamada şişe ya da çubuğa dizerek de şekil verebilirsiniz.
  8. Isınmış fırında köfteleri iyice pişirin.
  9. Pişirdiğiniz köfteleri önceden hazırlanan ince lavaşlara sarın. İster bir bütün şeklinde isterseniz de verev şekilde dilimleyebilir, tabağa almadan 10 dakika kadar fırınlayabilirsiniz.
  10. Hazırladığınız kebapları uzun servis tabağına alın. Üzerine ilk önce yoğurt sosunu daha sonra da hazırladığınız yağlı / salçalı sosu dökebilirsiniz.

Evde Beyti Tarifi İçin Püf Noktaları

Gerçek beyti tarifi için yola çıktıysanız bazı püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Beyti yaparken ılık su kullanmak özellikle kış aylarında daha önem taşır. Mayalanma süresini ancak ılık su kullanarak kısaltabilirsiniz. Böylelikle instant maya yerine yaş maya ya da kuru maya kullanabilirsiniz. Tercih ettiğiniz mayayı direkt hamura ilave edebilir ve mayalayabilirsiniz.

Beyti Kebabı Servis Önerisi
Beyti kebabını servis ederken servis tabağının bir köşesine közlenmiş domates, biber ya da patlıcan da ekleyebilir, sunumunuzu çok daha zengin gösterebilirsiniz. Özellikle yanında ekstra bir menü sunmayacaksanız, salçalı bulgur pilavı da çok hoş bir görüntü sergiler.

Beyti Kebabı Kaç Kalori?
Beyti Kebabı, Vitamin A ve C açısından iyi bir besindir. Aynı zamanda yüksek seviyede sodyum ile doymuş yağ içerir. 100 gramı ortalama 165 kalori içerdiği için diyet dönemlerinde dikkatli tüketilmesi gerekir.

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