Evde Olmaz Demeyin! Lezzetiyle Mest Eden Beyti Tarifi

Lezzetiyle damakları çatlatan Beyti kebabı tarifini evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Beyti tarifinin küçük püf noktalarına dikkat eder ve malzemelerinizi eksiksiz hazırlarsanız bu lezzeti evinizde de pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Üstelik kolay beyti tarifini hazırlarken esnasında lavaşını dahi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ancak dilerseniz lavaş yerine tortilla ekmeklerini ya da hazır yufkayı da kullanabilirsiniz.
Eğer kısa sürede dillere destan bir menü hazırlayacaksanız lokanta usulü beyti tarifinin lezzetinde yalancı beyti tarifini menüye ekleyebilirsiniz. Yoğurdu ve salçalı sosuyla yemeğe doyamayacağınız beyti kebabını misafirlerinize sunarak onların da gönlünü çalabilirsiniz.
Lavaş için malzemeler
6 su bardağı un
2 su bardağı ılık su
1 paket maya (instant olabilir)
2,5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kadar tuz
Beyti Kebabı için malzemeler
1 tane soğan
2 diş sarımsak
1 tane yumurta
450 gram kıyma
1 çay bardağı galeta unu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
Beyti Kebabı sosu için malzemeler
1 yemek kaşığı domates salçası (rendelenmiş domates sosu da olabilir)
1 yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı su
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 dolu kase yoğurt (isteğe göre sarımsaklı da olabilir)
Lavaşın hazırlanması:
Sosun hazırlanması:
Beyti Kebabının hazırlanması:
Gerçek beyti tarifi için yola çıktıysanız bazı püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Beyti yaparken ılık su kullanmak özellikle kış aylarında daha önem taşır. Mayalanma süresini ancak ılık su kullanarak kısaltabilirsiniz. Böylelikle instant maya yerine yaş maya ya da kuru maya kullanabilirsiniz. Tercih ettiğiniz mayayı direkt hamura ilave edebilir ve mayalayabilirsiniz.
Beyti Kebabı Servis Önerisi
Beyti kebabını servis ederken servis tabağının bir köşesine közlenmiş domates, biber ya da patlıcan da ekleyebilir, sunumunuzu çok daha zengin gösterebilirsiniz. Özellikle yanında ekstra bir menü sunmayacaksanız, salçalı bulgur pilavı da çok hoş bir görüntü sergiler.
Beyti Kebabı Kaç Kalori?
Beyti Kebabı, Vitamin A ve C açısından iyi bir besindir. Aynı zamanda yüksek seviyede sodyum ile doymuş yağ içerir. 100 gramı ortalama 165 kalori içerdiği için diyet dönemlerinde dikkatli tüketilmesi gerekir.
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