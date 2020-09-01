Evde Olmaz Demeyin! Lezzetiyle Mest Eden Beyti Tarifi

Lezzetiyle damakları çatlatan Beyti kebabı tarifini evinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Beyti tarifinin küçük püf noktalarına dikkat eder ve malzemelerinizi eksiksiz hazırlarsanız bu lezzeti evinizde de pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Üstelik kolay beyti tarifini hazırlarken esnasında lavaşını dahi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ancak dilerseniz lavaş yerine tortilla ekmeklerini ya da hazır yufkayı da kullanabilirsiniz.

Eğer kısa sürede dillere destan bir menü hazırlayacaksanız lokanta usulü beyti tarifinin lezzetinde yalancı beyti tarifini menüye ekleyebilirsiniz. Yoğurdu ve salçalı sosuyla yemeğe doyamayacağınız beyti kebabını misafirlerinize sunarak onların da gönlünü çalabilirsiniz.

Beyti Kebabı Tarifi İçin Gereken Malzemeler

Lavaş için malzemeler

6 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket maya (instant olabilir)

2,5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kadar tuz

Beyti Kebabı için malzemeler

1 tane soğan

2 diş sarımsak

1 tane yumurta

450 gram kıyma

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 yemek kaşığı zeytinyağı