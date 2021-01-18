Evde organik çikolata yapımı ile hayalinizdeki tadı yaratın! Yalnızca 5 dakika sürüyor

Tatlıdan vazgeçemiyor, çikolatayı çok seviyorsanız, ama masum bir şeyler de yemek istiyorsanız evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz, kalorisi az hem de sağlıklı olan bir çikolata tarifi vardır.

Bunun için gerekli olan malzemeler de son derece basit. Çiğ kıyılmış badem, agave şurubu, organik kakao, tarçın ve limon suyu ile yaratabileceğiniz leziz mi leziz organik çikolata tarifi...

ORGANİK ÇİKOLATA YAPIMI

Malzemeler:

1,5 su bardağı çiğ kıyılmış badem,

Yarım su bardağı agave şurubu,

Yarım su bardağı organik kakao,

1 tatlı kaşığı tarçın,

1 tutam tuz,

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tarifi

Organik ve sağlıklı çikolata yapımı evde o kadar pratiktir ki, sadece 5 dakikanızı alacaktır. İşte bunun için izlemeniz gereken adımlar:

Öncelikle 1.5 su bardağı kadar kıyılmış çiğ badem bir kasenin içerisine toparlanır.

Onun içerisine yarım su bardağı kadar organik kakao katılır.

Yarım su bardağı agave şurubu eklenir.

Bir tatlı kaşığı kadar tarçın, 1 tatlı kaşığı limon suyu, bir tutam tuz atmak yeterli olacaktır.

Sonrasında hamur yoğurur gibi bademler kasenin içerisinde harmanlanır.