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Evde organik çikolata yapımı ile hayalinizdeki tadı yaratın! Yalnızca 5 dakika sürüyor

Betül Songur Betül Songur 18.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Evde organik çikolata yapımı meşakkatli bir iş gibi görünse de düşünüldüğü kadar zor değil. 'Hazır satılırken niye uğraşayım' diyenlere katkı maddesi kullanmadan üstelik hayalindeki lezzet ve görünüme sahip çikolatalar elde edebileceklerini hatırlatmadan geçmeyelim. Peki hem lezzetli hem organik çikolata yapımı için nelere ihtiyacımız var? İşte çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz ve misafirlerinize severek ikram edebileceğiniz ev yapımı organik çikolata tarifi...

Tatlıdan vazgeçemiyor, çikolatayı çok seviyorsanız, ama masum bir şeyler de yemek istiyorsanız evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz, kalorisi az hem de sağlıklı olan bir çikolata tarifi vardır.

Bunun için gerekli olan malzemeler de son derece basit. Çiğ kıyılmış badem, agave şurubu, organik kakao, tarçın ve limon suyu ile yaratabileceğiniz leziz mi leziz organik çikolata tarifi...

ORGANİK ÇİKOLATA YAPIMI

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı çiğ kıyılmış badem,
  • Yarım su bardağı agave şurubu,
  • Yarım su bardağı organik kakao,
  • 1 tatlı kaşığı tarçın,
  • 1 tutam tuz,
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Tarifi

Organik ve sağlıklı çikolata yapımı evde o kadar pratiktir ki, sadece 5 dakikanızı alacaktır. İşte bunun için izlemeniz gereken adımlar:

  • Öncelikle 1.5 su bardağı kadar kıyılmış çiğ badem bir kasenin içerisine toparlanır.
  • Onun içerisine yarım su bardağı kadar organik kakao katılır.
  • Yarım su bardağı agave şurubu eklenir.
  • Bir tatlı kaşığı kadar tarçın, 1 tatlı kaşığı limon suyu, bir tutam tuz atmak yeterli olacaktır.
  • Sonrasında hamur yoğurur gibi bademler kasenin içerisinde harmanlanır.
  • Hazırlanan karışım küçük parçalar halinde elde yuvarlandıktan sonra servis tabağına dizilir.
  • Ardından bir süre buzdolabında tutulduğunda, sağlıklı bir çikolata halini alacaktır.
  • İsterseniz bu çikolatanın dışında kahve ya da organik kakao da katabilirsiniz.
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