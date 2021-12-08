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Pasta şefleri gibi lezzetli kremalar yapmak artık çok kolay! Evde lezzetli pastacı kreması nasıl yapılır?

08.12.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulut gibi kreması ve yumuşacık kekiyle pasta, yediden yetmişe herkesin gözdesi. Pastanın lezzetini belirleyen en önemli püf noktalarından biriyse krema. İşin sırrı, kremanın pürüzsüz ve akışkan olması. Siz de tam kıvamında pastacı kreması tarifleri arıyor ancak bir türlü aradığınızı bulamıyorsanız, bu pratik tarife mutlaka bir göz atın.

Pasta şefleri gibi lezzetli kremalar yapmak artık çok kolay! Evde lezzetli pastacı kreması nasıl yapılır?

Pasta, yemesi en keyifli tatlılardan biri. Pastayı yemek kadar hazırlık ve pişirme süreci de oldukça eğlenceli. Evinizin mutfağında istediğiniz meyve çeşitlerini, çikolatayı ve kremayı birleştirerek birbirinden yaratıcı pastalar yapabilirsiniz. Ancak, evde pasta yapmanın en zor taraflarından biri, kremasını tutturmak. Kat kat kekin arasında enfes kıvamda bir pastacı kreması, pastanızın lezzetini kat kat artırabilir. Üstelik pastacı kremasını yalnızca yaş pastalarda değil, ekler, profiterol gibi iç dolgulu tatlılarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte, pastacı ustalarınınki gibi lezzetli ve yapımı oldukça kolay, ev yapımı pastacı kreması tarifi!

EV YAPIMI PASTACI KREMASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 litre (yaklaşık 5 su bardağı) süt

  • 1 su bardağı ve 1 yemek kaşığı un

  • 2 adet yumurta

  • 1 paket sıvı krema

  • 150 gram tereyağı

  • 1 su bardağı ve 2 yemek kaşığı şeker

  • 2 paket vanilya

HAZIRLANIŞI

  • Yumurta ve şekeri bir çırpma kabına alın.

  • Yumurta iyice köpürene kadar bir mikser yardımıyla yüksek devirde çırpın.

  • Sütü süzerek ekleyin. Bu sırada çırpmaya devam edin.

  • Vanilyayı da ilave edin.

  • Karışımı bir tencereye alın.

  • Karışım kaynamaya başlayana kadar, ara ara çırparak ısıtın.

  • Bu sırada unu başka bir tencerede kokusu çıkana kavurun.

  • Kavrulan unun üzerine yavaş yavaş kaynattığınız sütü ekleyin ve iyice çırpın.

  • Tamamen karışıp kıvamı koyulaşan kremanın altını kapatıp soğuması için ocaktan alın.

  • Üzerini streç filmle kapatın ve küçük delikler açın.

  • Yavaş yavaş soğuması için bir kenarda bekletin.

  • Krema iyice soğuduktan sonra, 1 paket sıvı kremayı içine ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpın.

  • Kremayı buzdolabında saklayın.

  • Pastacı kremanız hazır! Kremanızı tüm yaş pasta çeşitlerinde, ekler ve profiterol gibi iç dolgulu tatlılarda kullanabilirsiniz.
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