Adeta marketten alınmış gibi fakat tadı daha güzel! Peynir evde nasıl yapılır?

Peynir, Türk kahvaltılarının baş tacı demek yanlış olmaz. Kaşardan çökeleğe kadar da bir sürü çeşidi var ve tatlılarda bile tarifleri şenlendirmeyi başarıyorlar. Ancak dışarıdan hazır aldığımız peynirlerin reçetelerini yani içindekiler kısmını okuduğumuzda bir sürü farklı ürün kullanımı olduğunu görürüz. Peki bu maddeleri bilmeden tüketmek ne kadar sağlıklı? Sizin de aklınızda böyle bir soru varsa, cevaplamak için doğru yerdesiniz. Size bu tarifimizde, eskiden annelerimizin yaptığı, tadı enfes olan ve içeriğini bildiğimiz bir tarif vereceğiz. Aileniz ve çocuklarınız ile tereddüt etmeden tüketebileceğiniz evde peynir tarifi...
MALZEMELER
1 yemek kaşığı tuz
1 çay bardağı yoğurt
YAPILIŞI
İlk olarak ocağımızın altını yakıyoruz.
Derin bir tencerenin içine sütü ekliyoruz ve ocağa alıyoruz.
Süt kaynamaya başlayınca yoğurdu ilave ediyoruz.
Bu işlem sırasında devamlı olarak karıştırmaya devam ediyoruz.
Yoğurdu hiçbir topak kalmayacak şekilde yediriyoruz.
Zamanla karışımda kesikler oluşmaya başlayacak. Kesikler oluşunca tuzu ilave ediyoruz.
Tuzu ilave ettikten sonra biraz daha kaynamaya bırakıyoruz.
Ocağın altını kısıp karıştırmaya başlıyoruz.
Kesikler kendini iyice belli edince ocağın altını kapatıyoruz.
Temiz ve tüy bırakmayan bir tülbent alıyoruz.
Hazırlamış olduğumuz karışımı yavaş yavaş tülbentle birlikte süzüyoruz.
Süzerken alta bir kap koyuyoruz ve akan sarı suyu burada biriktiriyoruz.
Tülbentte süzdüğümüz peyniri bir köşeye alıyoruz.
Üzerine daha iyi süzülmesi için tencere gibi bir ağırlık koyuyoruz.
6 saat bu şekilde bekletiyoruz. 6 saatin sonunda peyniriniz olmuş demektir.
Peyniri dilimleyip 1 yemek kaşığı tuz ile süzdüğümüz sudan ilave ediyoruz.
Böylelikle peynirimizi kendi suyuyla salamura yapmış olacağız ve daha uzun süre dayanacak.
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