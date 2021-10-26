Adeta marketten alınmış gibi fakat tadı daha güzel! Peynir evde nasıl yapılır?

Peynir, Türk kahvaltılarının baş tacı demek yanlış olmaz. Kaşardan çökeleğe kadar da bir sürü çeşidi var ve tatlılarda bile tarifleri şenlendirmeyi başarıyorlar. Ancak dışarıdan hazır aldığımız peynirlerin reçetelerini yani içindekiler kısmını okuduğumuzda bir sürü farklı ürün kullanımı olduğunu görürüz. Peki bu maddeleri bilmeden tüketmek ne kadar sağlıklı? Sizin de aklınızda böyle bir soru varsa, cevaplamak için doğru yerdesiniz. Size bu tarifimizde, eskiden annelerimizin yaptığı, tadı enfes olan ve içeriğini bildiğimiz bir tarif vereceğiz. Aileniz ve çocuklarınız ile tereddüt etmeden tüketebileceğiniz evde peynir tarifi...

EVDE PEYNİR YAPIMI

MALZEMELER

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı yoğurt

2 litre süt

YAPILIŞI