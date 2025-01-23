Evde pizza keyfi yapmanızı sağlayacak 10 farklı ve lezzetli pizza tarifi

1. Kuşkonmazlı karnabahar pizza

Malzemeler

1adet küçük boykarnabahar

1 adet yumurta

1/4s u bardağırendelenmiş parmesan peyniri

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1/2 çay kaşığı beyaz biber

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

Üzeri için;

1 çay bardağı pizza sosu

1 adet küçük boy Girit kabağı

9-10 adet kuşkonmaz

2 yemek kaşığı fesleğen sos

10-15 yaprak taze fesleğen

Yapılışı:

1.Karnabaharları blendera atın, pirinç boyutuna gelene kadar parçalayın.

2.Parçaladığınız karnabaharları bir kaseye alıp kasenin üzerini streç film ile kapatın. 4-5 dakikalığına mikrodalga fırına atın. Eğer buharlı pişiriciniz varsa buharlı pişiricide de yapabilirsiniz.

3.Yumuşayan karnabaharları havlu kağıdın üzerine alıp suyunu çektirin ve soğutun.

Fırını 200 derecede ısıtın.

4.Soğuyan karnabaharları, tekrardan kaseye alıp yumurta, sarımsak tozu, beyaz biber, tuz ve parmesan ekleyip bir harç haline getirin.

5.Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve karnabahar harcına pizza hamuru şekli vererek kağıdın üzerine yerleştirin. 15-20 dakika kadar altın rengi bir renk alana kadar pişsin.

6.Bu arada kabakları ince ince dilimleyin, kuşkonmazların sap kısımlarından kesin. Her ikisini de ayrı ayrı 2 şer dakika kaynar suya atıp çıkarın. Çıkarınca soğuk hatta buzlu suya atmayı ihmal etmeyin ki renkleri bozulmasın.

7.Soğuk suda ki sebzeleri 2 dakika sonra süzün ve iyice kurumaları için havlu kağıdın üzerine serin.

8.Altın rengi olan pizza tabanını fırından çıkarın, üzerine önce pizza sosunu sürün. Sonra sebzeleri istediğiniz şekilde dizin.Tekrardan 10 dakikalığına daha fırına atın.

Fırından çıkınca taze fesleğen yapraklarını ve fesleğen sosu pizzanın üzerine gelişi güzel dağıtın. Afiyet olsun!

2. Kabaklı pizza

Tabanı için:

2 adet kabak

3 adet yumurta

6-7 dal maydanoz

6-7 dal dereotu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kapya biber

1.5 çay bardağı tam buğday unu

2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 adet domates

1 su bardağı kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

1.Tabanı için kabakları rendeleyelim, biberleri ince ince kıyalım, maydanoz ve dereotunu doğrayalım karıştıralım.

2.Yumurtaları içerisine kıralım ve unu ekleyelim.

3.Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine pizza şeklide dökelim ve 200 derece ısıttığımız fırına atalım. 20-25 dakika pişirelim ve çıkaralım.

4.Üzerine kaşar peynirimizi ve tereyağını ekleyelim domatesleri ince ince halkalar halinde dilimleyip yerleştirelim.

5.Tekrar fırına atıp peynir eriyene kadar bekleyelim ve çıkarıp sıcak sıcak servis edelim.

3.Glutensiz pizza

Malzemeler

2.5 su bardağı su

2 su bardağı mısır unu

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı lor peyniri

Üzeri için:

1/2 çay bardağı rendelenmiş domates

1 diş sarımsak

Yarım kırmızı soğan

1 adet sivri biber (isteğe göre sarı biber)

5 çeri domates

1 su bardağı kaşar peyniri

1 çay kaşığı kekik

4 yaprak reyhan

Dilimlenmiş zeytin (isteğe göre)

Yapılışı:

1.Suyu tencereye alalım ve ısıtalım.

2.2.Isınan suya yavaş yavaş mısır unu ilave edelim ve karıştıralım. Bütün mısır ununu eklediğimizde 2-3 dakika kadar sürekli karıştırarak kavuralım ve tencerenin altını kapatalım.

3.Lor peyniri ve baharatları da ekleyip hamuru elde edelim. Hazırladığımız hamuru sıcakken yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine yayalım ve 15-20 dakika boyunca soğumasını bekleyelim.

4.Bu arada domatesi rendeleyelim, biberleri ve soğanı halka halka doğrayalım. Hamurumuz soğuduğunda üzerine rendelenmiş domatesi dökelim ve kaşar peynirini ekleyelim.

5.Reyhan hariç kalan malzemeleri de üzerine yerleştirelim ve 180 derece ısınmış fırında 15-20 dakika pişirelim. Çıkınca üzerine reyhanları ekleyip servis edelim.

4.Kinoalı pizza

Malzemeler

1 su bardağı kinoa (akşamdan ıslatılmış)

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı karbonat

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım çay bardağı domates sosu

1 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

25 adet kültür mantarı

1 yemek kaşığı haşlanmış mısır

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1.Akşamdan haşlanmış kinoayı robotta diğer hamur malzemeleriyle beraber 6-7 dakika boyunca çekelim.

2.Hamur haline gelen kinoaları bir yağlı kâğıdın üzerine dökelim ve üzerine başka bir yağlı kâğıt kapatıp şekil verelim.

3.180 derece ısıtılmış fırında üzerindeki yağlı kâğıdı çıkarmadan 15 dakika pişirelim. Daha sonra çıkaralım ve ters çevirip alt yüzeyine pizza malzemelerini ekleyelim. 10 dakika tekrar fırınlayalım ve ılıkken servis edelim. (Sıcakken dilimlerseniz pizza tabanımız dağılabilir.)

5.Ege otlu ve taze peynirli pizza

Malzemeler

500 g buğday unu

250-300 ml (2,5-3 su bardağı) ılık su

1 paket Pakmaya Ekşi Mayalı Beyaz Ekmek Harcı

1-2 çay kaşığı tuz (isteğe göre)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr taze top peynir

1 demet ebegümeci (500-600 gr kadar)

1 demet roka

Sosu için:

1 tatlı kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı kurutulmuş domates püresi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

1.Pizza hamuru için buğday ununu hamur yoğurma kabına aktarın. Üzerine Pakmaya Ekşi Mayalı Ekmek Harcı’nın tamamını ekleyin. Tuzu ekleyip harmanlayın. Zeytinyağını da ekleyip hafifçe karıştırın. En son kontrollü olarak ölçülü suyu yavaş yavaş ilave edin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini örtün, oda ısısında, mayalanması için 30-45 dakika dinlendirin.

2.Dinlendirdiğiniz hamuru yoğurun. Un serpilmiş tezgahın üzerinde alın. Hamurdan eşit parça elde edin. Avucunuzda toparlayıp merdane yardımı ile yağlanmış 4 ayrı büyük boy pizza tepsilerine göre açın. Bu şekilde ikinci kez mayalanması için 30 dakika daha dinlendirin.

3.Ebegümecini yıkayıp süzdükten sonra kaynar suyun içine atın. 3 dakika haşladıktan sonra süzün.

4.Pizzanın sosu için ketçabı, kurutulmuş domatesi ve zeytinyağını küçük bir kasede karıştırın. Pizza hamurlarının üzerine bu karışımdan sürün.

Pizzanın üzerine ebegümecini, taze peynirleri serpin. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, 20 dakika pişirin. Fırından alın, dilimleyip roka ile birlikte sıcak sıcak servis yapın.

6.Pazılı ve mantarlı çavdarlı pizza

Malzemeler

500 g çavdar unu

300-350 ml ılık su

1 paket Pakmaya Ekşi Mayalı Ekmek Harcı (Esmer Ekmekler İçin)

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı domates püresi

7-8 yaprak pazı

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

200-300 g lor peyniri

15 adet kültür mantarı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1.Hamur yoğurma kabına unu eleyin. Üzerine paketin dörtte birini ve tuzu ekleyerek harmanlayın. Ölçülü suyu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Pürüzsüz bir hamur elde edince hamurun üzerini örtüp ılık bir ortamda yarım saat mayalandırın.

2.Mayalanma süreci bittiğinde hamuru bir kez daha yoğurun ve çapı 24-28 cm’lik ince tabanlı pizza tepsisine hamuru elinizle bastırarak incecik bir taban olacak şekilde yayın. Bu şekilde oda ısısında, yarım saat daha mayalandırın.

3.Pazı yapraklarını yıkayıp iyice süzdükten sonra irice doğrayın ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağında 10 dakika kavurun. Ocaktan alın. Tuz ve karabiber ekleyip tatlandırın

4.Dinlendirdiğiniz pizza hamurlarının üzerine domates püresi yayın, pazı yaprakları, lor peyniri ve dilimlenmiş mantarları da dekoratif bir şekilde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika pişirin.

7.Taze peynirli glutensiz pizza

Malzemeler

250 g glütensiz un karışımı

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

50 ml su

30 ml zeytinyağı

10 g Pakmaya Yaş Maya

1 kahve fincanı süt

2 yemek kaşığı ev yapımı domates püresi

200 g taze top peynir

10-12 adet kiraz domates

1 adet haşlanmış patates

2 yemek kaşığı lor peyniri

1 dal taze kekik

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yapılışı:

1.Hamur malzemesini hamur yoğurma kabına alın. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.

2.Hamurun üzerini bezle örtüp oda ısısında yarım saat dinlendirin.

3.Hamuru glütensiz un serpilmiş tezgahın üzerine merdane yardımı ile açın. Hamuru pizza tepsisine aktarın, elinizle bastırarak her tarafa eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

4.Hamurun üzerine ev yapımı domates püresi sürün, enine ikiye kesilmiş domatesleri, tek tek küçük taze peynirleri, haşlandıktan sonra rendelenmiş patatesi, lor peynirini ve taze kekik yapraklarını ekleyerek dekoratif bir şekilde pizzanızı tamamlayın.

5.Pizza hamurunu bu şekilde oda ısısında, yarım saat daha bekletin.

6.Daha sonra 200 dereceye ayarlı fırında, 15-20 dakika pişirin.

7.Pizzanız pişince fırından alın, henüz sıcakken malzemenin üzerine sızma zeytinyağı gezdirin. Dilimleyip servis yapın.

8.Hurmalı tatlı pizza

Malzemeler

15 adet medine hurması

1 su bardağı ceviz

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1 çay bardağı kaju

2 yemek kaşığı hindistan cevizi

2 adet taze Trabzon hurması

2 yemek kaşığı labne

1 yemek kaşığı bal

1/2 çay kaşığı tarçın

10 adet kavrulmuş badem

Yapılışı:

1.Hurmaların çekirdeklerini temizleyip 10 dakika sıcak suda bekletelim. Yumuşayan hurmalarımızı mutfak robotuna alalım ve kalan tüm malzemeyi üzerine ekleyelim. 2.Robotta 5-6 dakika boyunca çekelim. (Eğer kıvamı koyu olursa hurmaları ıslattığınız suyla açabilirsiniz.)

3.Üzeri için tam olgunlaşmış Trabzon hurmalarını temizleyelim ve bir kâseye alalım. İçerisine labne, bal ve tarçını ekleyelim.

4.Hazırladığımız tabanı pizza şekline getirelim ve kenarlarını kıvıralım.

5.Ortasına Trabzon hurmasıyla yaptığımız harcı dökelim ve kavrulmuş bademleri serpiştirelim. 1 gece buzdolabında dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edelim.

9.Diyet pizza

Malzemeler

1 çay kaşığı tam buğday unu

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay kaşığı karbonat

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

2 dilim hindi jambon (isteğe göre)

1 yemek kaşığı haşlanmış mısır (isteğe göre)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Dilimlenmiş zeytin

Yapılışı:

1.Hamur malzemelerini bir kapta karıştıralım ve 15 dakika dinlendirelim. Hamur dinlenirken biberlerimizi halka halka doğrayalım.

2.Mısırı yıkayalım ve jambonu dilimleyelim. Salçamızı yarım çay bardağı sıcak suyla açalım. Dinlenen hamurumuzu 24-26 cm’lik yanmaz tavaya göre açalım ve ısınan tavaya yerleştirelim.

3.Hamurun bir yüzü pişince çevirelim ve üzerine domates sosunu sürelim. Kaşar peynirini ve diğer malzemeleri ekleyelim, zeytinyağını gezdirelim ve tavanın kapağını kapatalım.

4.10 dakika kısık ateşte tavanın kapağını açmadan pişirelim. Sıcak servis edelim.

10.Brokoli pizza

Malzemeler

600 gram brokoli

2 adet yumurta

5-6 dal dereotu

1 çay bardağı lor peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

6-7 adet mantar

1 küçük domates

2 dal taze soğan

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sosu için:

3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

1.Brokoliyi 10 dakika haşlayıp süzelim. Blenderden geçirelim ve diğer hamur malzemelerini ekleyip karıştıralım. Karışımımızı yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dökelim.

2.200 derece ısıttığımız fırında 12-14 dakika pişirelim. Bu arada 2 yemek kaşığı zeytinyağında domates salçasını kavuralım, sıcak su ve baharatlarımızı ekleyip sosumuzu oluşturalım.

3.Fırında pişen tabanımızı çıkarıp üzerine sosumuzu ve üzeri için olan malzemeleri ekleyelim.

4.Fırının fanını ve alt ısıtmasını kapatıp 10 dakika boyunca pizzanın yüzeyini kızartalım. Ilık servis edelim. Not: İsteğe göre havuç, kırmızı biber, zeytin gibi sevdiğiniz malzemeleri de ekleyebilirsiniz.