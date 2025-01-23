Evde pizza keyfi yapmanızı sağlayacak 10 farklı ve lezzetli pizza tarifi

Malzemeler
Üzeri için;
Yapılışı:
1.Karnabaharları blendera atın, pirinç boyutuna gelene kadar parçalayın.
2.Parçaladığınız karnabaharları bir kaseye alıp kasenin üzerini streç film ile kapatın. 4-5 dakikalığına mikrodalga fırına atın. Eğer buharlı pişiriciniz varsa buharlı pişiricide de yapabilirsiniz.
3.Yumuşayan karnabaharları havlu kağıdın üzerine alıp suyunu çektirin ve soğutun.
Fırını 200 derecede ısıtın.
4.Soğuyan karnabaharları, tekrardan kaseye alıp yumurta, sarımsak tozu, beyaz biber, tuz ve parmesan ekleyip bir harç haline getirin.
5.Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve karnabahar harcına pizza hamuru şekli vererek kağıdın üzerine yerleştirin. 15-20 dakika kadar altın rengi bir renk alana kadar pişsin.
6.Bu arada kabakları ince ince dilimleyin, kuşkonmazların sap kısımlarından kesin. Her ikisini de ayrı ayrı 2 şer dakika kaynar suya atıp çıkarın. Çıkarınca soğuk hatta buzlu suya atmayı ihmal etmeyin ki renkleri bozulmasın.
7.Soğuk suda ki sebzeleri 2 dakika sonra süzün ve iyice kurumaları için havlu kağıdın üzerine serin.
8.Altın rengi olan pizza tabanını fırından çıkarın, üzerine önce pizza sosunu sürün. Sonra sebzeleri istediğiniz şekilde dizin.Tekrardan 10 dakikalığına daha fırına atın.
Tabanı için:
Yapılışı:
1.Tabanı için kabakları rendeleyelim, biberleri ince ince kıyalım, maydanoz ve dereotunu doğrayalım karıştıralım.
2.Yumurtaları içerisine kıralım ve unu ekleyelim.
3.Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine pizza şeklide dökelim ve 200 derece ısıttığımız fırına atalım. 20-25 dakika pişirelim ve çıkaralım.
4.Üzerine kaşar peynirimizi ve tereyağını ekleyelim domatesleri ince ince halkalar halinde dilimleyip yerleştirelim.
5.Tekrar fırına atıp peynir eriyene kadar bekleyelim ve çıkarıp sıcak sıcak servis edelim.
Malzemeler
Yapılışı:
1.Suyu tencereye alalım ve ısıtalım.
2.2.Isınan suya yavaş yavaş mısır unu ilave edelim ve karıştıralım. Bütün mısır ununu eklediğimizde 2-3 dakika kadar sürekli karıştırarak kavuralım ve tencerenin altını kapatalım.
3.Lor peyniri ve baharatları da ekleyip hamuru elde edelim. Hazırladığımız hamuru sıcakken yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine yayalım ve 15-20 dakika boyunca soğumasını bekleyelim.
4.Bu arada domatesi rendeleyelim, biberleri ve soğanı halka halka doğrayalım. Hamurumuz soğuduğunda üzerine rendelenmiş domatesi dökelim ve kaşar peynirini ekleyelim.
5.Reyhan hariç kalan malzemeleri de üzerine yerleştirelim ve 180 derece ısınmış fırında 15-20 dakika pişirelim. Çıkınca üzerine reyhanları ekleyip servis edelim.
Malzemeler
Yapılışı:
1.Akşamdan haşlanmış kinoayı robotta diğer hamur malzemeleriyle beraber 6-7 dakika boyunca çekelim.
2.Hamur haline gelen kinoaları bir yağlı kâğıdın üzerine dökelim ve üzerine başka bir yağlı kâğıt kapatıp şekil verelim.
3.180 derece ısıtılmış fırında üzerindeki yağlı kâğıdı çıkarmadan 15 dakika pişirelim. Daha sonra çıkaralım ve ters çevirip alt yüzeyine pizza malzemelerini ekleyelim. 10 dakika tekrar fırınlayalım ve ılıkken servis edelim. (Sıcakken dilimlerseniz pizza tabanımız dağılabilir.)
Malzemeler
Sosu için:
Yapılışı
1.Pizza hamuru için buğday ununu hamur yoğurma kabına aktarın. Üzerine Pakmaya Ekşi Mayalı Ekmek Harcı’nın tamamını ekleyin. Tuzu ekleyip harmanlayın. Zeytinyağını da ekleyip hafifçe karıştırın. En son kontrollü olarak ölçülü suyu yavaş yavaş ilave edin. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini örtün, oda ısısında, mayalanması için 30-45 dakika dinlendirin.
2.Dinlendirdiğiniz hamuru yoğurun. Un serpilmiş tezgahın üzerinde alın. Hamurdan eşit parça elde edin. Avucunuzda toparlayıp merdane yardımı ile yağlanmış 4 ayrı büyük boy pizza tepsilerine göre açın. Bu şekilde ikinci kez mayalanması için 30 dakika daha dinlendirin.
3.Ebegümecini yıkayıp süzdükten sonra kaynar suyun içine atın. 3 dakika haşladıktan sonra süzün.
4.Pizzanın sosu için ketçabı, kurutulmuş domatesi ve zeytinyağını küçük bir kasede karıştırın. Pizza hamurlarının üzerine bu karışımdan sürün.
Pizzanın üzerine ebegümecini, taze peynirleri serpin. Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında, 20 dakika pişirin. Fırından alın, dilimleyip roka ile birlikte sıcak sıcak servis yapın.
Malzemeler
Yapılışı:
1.Hamur yoğurma kabına unu eleyin. Üzerine paketin dörtte birini ve tuzu ekleyerek harmanlayın. Ölçülü suyu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Pürüzsüz bir hamur elde edince hamurun üzerini örtüp ılık bir ortamda yarım saat mayalandırın.
2.Mayalanma süreci bittiğinde hamuru bir kez daha yoğurun ve çapı 24-28 cm’lik ince tabanlı pizza tepsisine hamuru elinizle bastırarak incecik bir taban olacak şekilde yayın. Bu şekilde oda ısısında, yarım saat daha mayalandırın.
3.Pazı yapraklarını yıkayıp iyice süzdükten sonra irice doğrayın ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağında 10 dakika kavurun. Ocaktan alın. Tuz ve karabiber ekleyip tatlandırın
4.Dinlendirdiğiniz pizza hamurlarının üzerine domates püresi yayın, pazı yaprakları, lor peyniri ve dilimlenmiş mantarları da dekoratif bir şekilde yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 190 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika pişirin.
Malzemeler
Yapılışı:
1.Hamur malzemesini hamur yoğurma kabına alın. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
2.Hamurun üzerini bezle örtüp oda ısısında yarım saat dinlendirin.
3.Hamuru glütensiz un serpilmiş tezgahın üzerine merdane yardımı ile açın. Hamuru pizza tepsisine aktarın, elinizle bastırarak her tarafa eşit şekilde dağılmasını sağlayın.
4.Hamurun üzerine ev yapımı domates püresi sürün, enine ikiye kesilmiş domatesleri, tek tek küçük taze peynirleri, haşlandıktan sonra rendelenmiş patatesi, lor peynirini ve taze kekik yapraklarını ekleyerek dekoratif bir şekilde pizzanızı tamamlayın.
5.Pizza hamurunu bu şekilde oda ısısında, yarım saat daha bekletin.
6.Daha sonra 200 dereceye ayarlı fırında, 15-20 dakika pişirin.
7.Pizzanız pişince fırından alın, henüz sıcakken malzemenin üzerine sızma zeytinyağı gezdirin. Dilimleyip servis yapın.
Malzemeler
Yapılışı:
1.Hurmaların çekirdeklerini temizleyip 10 dakika sıcak suda bekletelim. Yumuşayan hurmalarımızı mutfak robotuna alalım ve kalan tüm malzemeyi üzerine ekleyelim. 2.Robotta 5-6 dakika boyunca çekelim. (Eğer kıvamı koyu olursa hurmaları ıslattığınız suyla açabilirsiniz.)
3.Üzeri için tam olgunlaşmış Trabzon hurmalarını temizleyelim ve bir kâseye alalım. İçerisine labne, bal ve tarçını ekleyelim.
4.Hazırladığımız tabanı pizza şekline getirelim ve kenarlarını kıvıralım.
5.Ortasına Trabzon hurmasıyla yaptığımız harcı dökelim ve kavrulmuş bademleri serpiştirelim. 1 gece buzdolabında dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edelim.
Malzemeler
Yapılışı:
1.Hamur malzemelerini bir kapta karıştıralım ve 15 dakika dinlendirelim. Hamur dinlenirken biberlerimizi halka halka doğrayalım.
2.Mısırı yıkayalım ve jambonu dilimleyelim. Salçamızı yarım çay bardağı sıcak suyla açalım. Dinlenen hamurumuzu 24-26 cm’lik yanmaz tavaya göre açalım ve ısınan tavaya yerleştirelim.
3.Hamurun bir yüzü pişince çevirelim ve üzerine domates sosunu sürelim. Kaşar peynirini ve diğer malzemeleri ekleyelim, zeytinyağını gezdirelim ve tavanın kapağını kapatalım.
4.10 dakika kısık ateşte tavanın kapağını açmadan pişirelim. Sıcak servis edelim.
Malzemeler
Yapılışı:
1.Brokoliyi 10 dakika haşlayıp süzelim. Blenderden geçirelim ve diğer hamur malzemelerini ekleyip karıştıralım. Karışımımızı yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dökelim.
2.200 derece ısıttığımız fırında 12-14 dakika pişirelim. Bu arada 2 yemek kaşığı zeytinyağında domates salçasını kavuralım, sıcak su ve baharatlarımızı ekleyip sosumuzu oluşturalım.
3.Fırında pişen tabanımızı çıkarıp üzerine sosumuzu ve üzeri için olan malzemeleri ekleyelim.
4.Fırının fanını ve alt ısıtmasını kapatıp 10 dakika boyunca pizzanın yüzeyini kızartalım. Ilık servis edelim. Not: İsteğe göre havuç, kırmızı biber, zeytin gibi sevdiğiniz malzemeleri de ekleyebilirsiniz.