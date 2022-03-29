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Evde pizza tarifi: Emin olun bir daha dışarıdan söylemeyeceksiniz

29.03.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pizza sevdiğimiz ve sıklıkla tükettiğimiz bir yiyecek olarak mutfağımızın baş kahramanlarından biri. Peki evde nasıl yapacağız? İşte merak edenler için evde pizza tarifi.

Evde pizza tarifi: Emin olun bir daha dışarıdan söylemeyeceksiniz

Yemek yapmayı seviyorsanız evde vakit geçirdiğiniz zaman kendinizi sürekli mutfakta bulursunuz. Yeni tarifler, yeni lezzetler denemek ruhunuza iyi gelir. Özellikle de hazır alabileceğiniz yiyecekleri kendiniz yaptığınızda... Pizza da kuşkusuz onlardan biri. Hadi o zaman gelin evde pizza tarifine başlayalım.

EVDE PİZZA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bu evde pizza tarifiyle bir daha dışarıdan pizza söylemeyi aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz.

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz

SOS İÇİN MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı ılık su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı pul biber

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

  • 250 gram mozarella peyniri veya kaşar peyniri
  • Sucuk
  • Mantar
  • Siyah zeytin
  • Sivri biber
Pizza tarifi: İncecik gevrek hamurun sırrı meğer buymuş! Püf noktası...Pizza tarifi: İncecik gevrek hamurun sırrı meğer buymuş! Püf noktası...

Not: Sadece birkaç malzemeden oluşan pratik pizza hamurunu hazırladıktan sonra üzeri için evde ne varsa kullanabilirsiniz. Sadece peynirle bile hazırlayabilirsiniz.

EVDE PİZZA YAPILIŞI

  • Öncelikle pizza hamuru için süt, maya ve toz şekeri bir kapta karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 5-6 dakika bekleyin.
  • Bu sırada ayrı bir kapta un ve tuzu derin bir kaba alın. Ortasını havuz gibi açın.
  • Sıvı maya karışımını ortasına dökün ve tüm malzemeyi karıştırın. Hamur toparlanıp, yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam aldıktan sonra mayalanması için üzerini streç film ile kapatarak oda ısısında 30 dakika bekletin. (Vaktiniz varsa daha uzun süre bekletebilirsiniz, ne kadar çok dinlendirirseniz hamur daha güzel kabarıp mayalanacaktır.)
  • Hamurunuz mayalanma aşamasındayken sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Bir kapta salçayı suyla karıştırın. Zeytinyağı, kekik ve pul biberi de ilave edin.
  • Mayalanma işlemi tamamlandığında hamuru iki eşit parçaya ayırın.
  • Unlanmış tezgahın üzerinde elinizle büyüterek yuvarlak şeklinde açın.
  • Sonrasında fırın tepsisine yerleştirin.
  • Pizza sosunuzu bir kaşık yardımıyla üzerine yayın.
  • Üzeri için önce rendelenmiş mozarella peynirini daha sonra da sucuk, mantar, zeytin ve biberi eşit olarak dağıtın. (Mozarella peyniri yerine kaşar peyniri kullanabilirsiniz)
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında malzemeler kızarana kadar pişirin.
  • Dilerseniz servis ederken pizzalarınızın üzerini fesleğen yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.
  • Fesleğen hem sunumu güzelleştirecek hem de lezzet katacaktır.
  • Evinizde zahmetsizce hazırlayabileceğiniz leziz ev yapımı pizzanız hazır. Afiyet olsun!
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