Evde pizza tarifi: Emin olun bir daha dışarıdan söylemeyeceksiniz

Yemek yapmayı seviyorsanız evde vakit geçirdiğiniz zaman kendinizi sürekli mutfakta bulursunuz. Yeni tarifler, yeni lezzetler denemek ruhunuza iyi gelir. Özellikle de hazır alabileceğiniz yiyecekleri kendiniz yaptığınızda... Pizza da kuşkusuz onlardan biri. Hadi o zaman gelin evde pizza tarifine başlayalım.

EVDE PİZZA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bu evde pizza tarifiyle bir daha dışarıdan pizza söylemeyi aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz.

2,5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

SOS İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

250 gram mozarella peyniri veya kaşar peyniri

Sucuk

Mantar

Siyah zeytin

Sivri biber

Not: Sadece birkaç malzemeden oluşan pratik pizza hamurunu hazırladıktan sonra üzeri için evde ne varsa kullanabilirsiniz. Sadece peynirle bile hazırlayabilirsiniz.

EVDE PİZZA YAPILIŞI