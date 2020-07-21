Pizza tarifi: İncecik gevrek hamurun sırrı meğer buymuş! Püf noktası...

Satın aldığınız pizzaların sırrını öğrendik ve en iyi pizza tarifini sizin için hazırladık. Gelin hamurunun nasıl yapıldığına hangi malzemelerin kullanığına hemen bakalım.

PİZZA TARİFİ MALZEMELERİ

Pizzanın üzerindeki malzemeleri daha fazla çeşitlendirmek ya da evde olan malzemelerle de yapmakta özgürsünüz. Buradaki en önemli nokta pizza hamurunuzun tam kıvamında olması. İşte pizza tarifi izlemeniz gereken yollar.

2 bardak ılık su

1 çay kaşığı şeker

2 çay kaşığı aktif kuru maya

875 gram un

6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 ½ çay kaşığı tuz

30 gram irmik

Sosu ve üzeri için;

795 gram konserve domates

1 yemek kaşığı tuz

Sert mozzarella peyniri, rendelenmiş

Rendelenmiş parmesan

Ufalanmış beyaz peynir

İnce dilimlenmiş mantar

Önceden pişirilmiş ve küçük parçalar halinde dilimlenmiş sosis

Kıyılmış taze fesleğen

İnce dilimlenmiş çiğ veya hafif sotelenmiş soğan

PİZZA YAPILIŞI

Pizza tarifi için gerekli olan malzemeleri öğrendik şimdi gelelim pizzayı nasıl yapacağımızı öğrenmeye.

Ilık su içine maya ve şekeri koyun mayayı çözdürün yüzeyde kabarcıklar oluşana dek 10 dakika bekletin.

Büyük bir kapta un ve tuzu birleştirin. Ortada bir kuyu yapın ve zeytinyağı ve maya karışımını ekleyin. Bir kaşık kullanarak malzemeleri karıştırın.

Karışımları yeterince birleştirdikten sonra hamuru tezgah üzerine alın ve 10-15 dakika yoğurun. Hamur yumuşak, pürüzsüz ve kabarık olmalıdır.

Temiz, büyük bir kaseye zeytinyağı sürün ve hamuru içerisine yerleştirin, yağ ile kaplayın. Streç fimle örtün en az 1 saat bekletin.

Hamuru hafifçe unlanmış bir yüzeye alın bir dakika kadar yoğurun sonra bir mutfak havlusu ile örtün diğer malzemeleri hazırlarken yarım saat daha dinlendirin.

Fırını önceden 260 dereceye ısıtın. Fırına fırın tepsisini yüzey düz olacak şekilde baş aşağı çevirin.

Bu arada domates sosunu hazırlayın: Bir kaba domatesi koyun tuz ekleyin ve blenderdan geçirin. Hamur dinlendikten sonra tezgah üzerinde ellerinizle ince bir hamur oluncaya dek açın.

Üzerine irmik serpmiş olduğunuz tepsi üzerine hamuru yerleştirin. Daha sonra domates sosunu hamur üzerinde gezdirin ve hazırladığınız pizza malzemelerini üzerine koyun.

15 dakika boyunca fırında pişirin.

PİZZA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Nefis bir pizza yapmanın sırrı elbette püf noktalarını uygulamaktan geçiyor.

Pizzanın daha kısa sürede pişmesini sağlamak için fırın tepsisini mutlaka önceden ısıtın. Bu yöntem pizza hamurunun daha gevrek olmasını sağlayacaktır.

Pizza malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Pişirme işlemi yapmadan 1 saat önce buzdolabından çıkarın. Bu gluteni gevşetmeye yardımcı olacak pizza hamurunuzu kolayca şekillendirmenizi sağlayacaktır.

Hamur dinlendirilse çok daha elastik olacak ve germek daha kolay olacaktır.

Hamuru oklava yardımıyla açmayın sadece ellerinizi kullanın. Oklava kullanmak hamurdaki havanın alınmasına neden olabilir ve kabarık bir hamur elde edemezsiniz.

İlk denemenizde mükemmel bir pizza şekli edemeyebilirsiniz ancak denedikçe daha nefis pizza yapmaya başlayacaksınız.

NEFİS BİR PİZZA TARİFİ İÇİN NASIL UN KULLANILMALI?

Çok amaçlı un veya ekmek unu, pizza hamuru için mükemmel sonuç verecektir. Daha iyi sonuç elde etmek içinse pizza unu kullanabilirsiniz.

PİZZA İÇİN EN İYİ PEYNİR HANGİSİDİR?

Pizzalar için en iyi peynirler, mozzarella ve cheddar gibi düşük erime noktalarına ve düşük nem içeriğine sahip peynirlerdir.

PİZZA KALORİSİ

Pizzanın 100 gramında 266 kalori bulunuyor.

ALTERNATİF PİZZA TARİFİ İÇİN VİDEOLU ANLATIMI İZLEYEBİLİRSİNİZ



