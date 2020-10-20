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Evde poşe yumurta nasıl yapılır?

Perihan Gövel Perihan Gövel
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Son zamanlarda trend olan poşe yumurta, bol protein kaynağı sunuyor. Eşsiz tadı ve lezzetiyle hem midenizi hem de gözünüzü doyuran bu lezzeti siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz.

Evde poşe yumurta nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Poşe Yumurta Nedir?
  • Poşe Yumurta Nasıl Olur?
  • Poşe Yumurta Nasıl Pişirilir?
  • Poşe Yumurta Pişirme Süresi Ne Kadardır?
  • Sirkesiz Poşe Yumurta Olur mu?
  • Poşe Yumurta Yapma Aleti Var mı?
  • Poşe Yumurta Kalori Değeri?
  • Poşe yumurta Nerelerde Kullanılır?

Kolay ve pratik sunum tercih edenlerin kurtarıcısı olan kolay poşe yumurta, besin değeri olarak oldukça zengindir. İçerisinde bulunan zengin mineral ve protein kaynağı, gün içinde enerjik ve zinde kalmanıza yardımcı olur. Poşe yumurta yapmanın püf noktaları ve eşsiz sunum lezzetlerini paylaşmadan önce kilo problemi olan kişilerin de sıkça tercih ettiğini belirtelim.Peki Evde poşe yumurta nasıl yapılır?

Poşe Yumurta Nedir?

Poşe yumurta nedir diye merak ediyorsanız hemen anlatalım.Toplum içerisinde çok yaygın olmayan poşe yumurta tanımı, aslında çok uzun süredir kullanılır. Kaynayan suyun içine yumurta kırmak kulağa farklı gelebilir ancak oldukça lezzetli bir besindir. Basit bir biçimde kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanabilen ve görüntüsü ile son derece etkili olan poşe yumurtanın kıvamını tutturmak pek de kolay değildir. Belirli taktik ve süre ayarlanarak zahmetli olan bu süreç sofralarınıza farklı bir lezzet sunacaktır.

Poşe Yumurta Nasıl Olur?

Sofranıza eşsiz bir görünüm kazandıran poşe yumurta nasıl olur diye merak ediyor olabilirsiniz. Aslında poşe yumurta dış görünüşü ile soyulmuş ve haşlanmış yumurtadan farksızdır. Poşe yumurtanın ilk özelliği akının katı olmasıdır. Sarısının ise kayısı kıvamında olup akışkan bir yapıya dönüşmesi haliyle eşsiz bir lezzet sunar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta su ocakta kaynarken yumurtanın başka bir kaba hazırlanmasıdır. Poşe yumurta tekniğinin en önemli özelliği yumurtanın kaynayan suyun içine direkt kırılmamasıdır. Yumurtalar kırılırken formunun bozulmamasına da dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde istenilen görüntü elde edilemez.

Poşe Yumurta Nasıl Pişirilir?

Poşe yumurta yapılışı için gerekli malzemeler:
• yumurta
• su
• 1 tatlı kaşığı sirke
• yumurta tenceresi

Geniş ve çok derin olmayan bir yumurta tenceresine üstünü geçecek kadar su koyup kaynamaya bırakılır. Kaynamadan hemen önce suya 1 tatlı kaşığı sirke ilave edilir ve bu sayede yumurtanın daha kolay katılaşması sağlanır. Ardından kaynayan suya daha önce başka bir kaba kırılan yumurta konulur. İstenen formu sağlamak için sirke konulduktan sonra su kaynama noktasına geldiğinde altı en kısığa alınır ve biraz daha kaynatıldıktan sonra ocaktan indirilir. Yumurtaların üzeri tamamen su geçecek konumda olmalıdır. Bu da kolay poşe yumurtaların eşit pişmesini sağlayacaktır.

Poşe Yumurta Pişirme Süresi Ne Kadardır?

Geniş ve çok derin olmayan yumurta tenceresindeki yumurtaların ortalama sıcaklığı 80-85 derece olması gerekmektedir. Bu ortalama sıcaklığa gelene kadar süren poşe yumurta pişirme süresi, suyun kaynamasının ardından toplam 3 dakika sonra ocağın kapatılması yeterli olacaktır. Pişirme esnasında kaynayan suyun içine limon tuzu ya da tuz koymak doğru değildir. Yumurtaların tadında ekişilik ve aşırı tuz olmasına sebep olabilir. Tercih edilen bu yöntem poşe yumurta yaparken koyulduğunda yumurtaların katılaşmasını engelleyecek bu da istenilen kıvamı değiştirecektir. Sirke kullanımı ardından hafif sirke kokusu sizi rahatsız edecek olursa kaynayan yumurtaları son aşamada tuzlu suya sokup çıkardığınızda sirke kokusu kalmayacaktır. Hem bu sayede tuzunu da eklemiş olacaksınız. Kaynayan yumurtaların sıcak su içerisinden hemen çıkarılmasında fayda vardır. Aksi takdir de sıcak suda bekleyerek istediğiniz kıvamdan daha katı bir hal alabilir. Böylece poşe yumurta özelliğini kaybetmiş olur.

Sirkesiz Poşe Yumurta Olur mu?

Poşe yumurta hazırlanırken içerisine kullanılan sirke, yumurtanın kolay katılaşmasını ve akı ile beyazının istenilen kıvamda olmasını sağlar. Sirke, akını bıçakla kesilecek kadar sertleştirirken, yumurtanın sarısını tam bir kayısı kıvamı haline gelmesine yardımcı olur. Sirke kullanmadan poşe yumurta elbette yapılır. Yalnızca bu süreç olduğundan biraz daha fazla dikkat gerektirebilir. Sadece su ve yumurtalar kaynamaya bırakılır ve dikkatli bir şekilde ocaktan alınır. Burada olabilecek en olumsuz durum kaynama esnasında yumurtalar dağılmasıdır. Bu da yumurtanın istenen kıvama ulaşmasını engel olur.

Poşe Yumurta Yapma Aleti Var mı?

Günümüzde artık birçok ev eşyasının pratik kullanımı mevcut. Kolay ev aletleri sayesinde hem zamandan tasarruf ediliyor hem de pratik bir şekilde istenen her şey yapılabiliyor. Peki bu pratik araçların içinde poşe yumurta aleti var mı? Elbette var. Poşe yumurta aleti ile artık yalnızca yumurtanızı yerleştirerek istediğiniz kıvamı tutturabilirsiniz. Bunun haricinde kullanılan yumurta haşlama tenceresi, yumurta haşlama cezvesi, silikon yumurta kapları da güzel işlev sunarak kullanım kolaylığı sağlayabilir.

Poşe Yumurta Kalori Değeri?

Haşlanmış yumurta anlamına gelen poşe yumurta, pişme esnasında içerisinde yağ bulundurmayan katkısız yumurtadır. Protein değeri oldukça yüksek olan bu besin, diyet yapanlar için oldukça alternatif bir konum alabilir. Yüksek besin değeri sayesinde tok tutarak gün içerisinde hem enerji verir hem de geç acıkmanızı sağlar. Poşe yumurtanın kalori değerine baktığımızda bir ortalama boy yumurta yaklaşık 50 gram kadar gelmektedir ve bu gram karşılığı bir poşe yumurta 70 kaloriye denk gelir. Kalori değeri düşük olan olan bu besini tüketirken aşırıya gidilmemelidir. Aksi halde alerjik reaksiyona sebep olabilir.

Poşe yumurta Nerelerde Kullanılır?

Zevkler kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden poşe yumurtayı herkesin kullanım alanı farklıdır. Bazıları sade yemeyi tercih ederken bazıları üzerini baharatlayarak tüketmekten hoşlanır. Bunun yanı sıra hazır olan poşe yumurta, biraz zeytinyağı ve pul biber ile hafif kızartıldığında da oldukça lezzetli olur. Avokado ile kahvaltıda bir dilim ekmek üzerinde ya da akşam yemeğinde spagetti makarnanıza farklı soslar ile eşlik edebilir. Afiyet Olsun.

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