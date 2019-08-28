Evde pul biber nasıl yapılır?

Evde pul biber hazırlarken acılık oranını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunun için seçtiğiniz biber türü oldukça önemli. Çok acı aroma sağlamak için biber yapımında cin biberi tercih edilebilir, daha az acı elde etmek istiyorsanız da salçalık kapya biberden yararlanabilirsiniz.

MALZEMELER

3 kilo kapya biberi

1/2 kilo cin biberi

HAZIRLANIŞI

İlk olarak biberleri kurutmak için fırını 70 dereceye getirin.

Kapya biberlerini yıkadıktan sonra ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini ayıklayın.

Cin biberlerinin ise baş kısımlarını kesin.

Biberleri ızgara rafına yerleştirin ve 5 saat kurumaya bırakın.

Biberler tamamen kuruduktan sonra fırından alın ve biberleri robota koyun.

Ancak biberlerin tamamen kuruması çok önemli. Eğer 5 saat kurutmak için yetmediyse biraz daha kurutmaya devam edebilirsiniz.

Biberleri rondodan geçirin. İyice ufalanan biberleri fırın kağıdını koyduğunuz tepsiye yerleştirin ve 10 dakika daha kurutun. Pul biberiniz hazır, afiyet olsun...

