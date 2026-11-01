Evde sokak usulü kestane yapmanın püf noktası! Tavada yumuşacık oluyor

Kestanelerin kolay soyulması için ilk olarak kabuklarına çizik atılması gerekiyor. Yıkadığınız kestanelerin bombeli kısımlarını keskin bir bıçakla yatay şekilde çizin. Bıçağın kabuğu geçmesine dikkat edin ancak kestaneyi tamamen kesmeyin.

Bu adım, kestanelerin pişerken patlamasını önlemeye de yardımcı oluyor.

SICAK SUDA 15 DAKİKA BEKLETİN

Kestanelerin daha kolay soyulması için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise suda bekletmek. Çizdiğiniz kestaneleri ılık veya sıcak suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından süzüp fazla suyunu alın.

Bu işlem, kabukların yumuşamasına ve pişirme sonrasında daha kolay soyulmasına yardımcı oluyor.

TAVADA SOKAK USULÜ KESTANE NASIL YAPILIR?

Malzemeler

500 gram kestane

Kestaneleri bekletmek için su

Hazırlanışı

Kestaneleri yıkayın ve bombeli kısımlarına çizik atın. Ilık veya sıcak suda 15 dakika bekletip süzün. Kalın tabanlı tavayı orta-kısık ateşte ısıtın. Kestaneleri tavaya tek sıra halinde dizin. Yağ eklemeyin. Ara sıra çevirerek yaklaşık 20-30 dakika pişirin. Kabukları açılıp içleri yumuşadığında ocaktan alın. Kestaneleri temiz bir mutfak bezine sarıp 5 dakika dinlendirin.

KESTANENİN SOKAKTA SATILANLAR GİBİ OLMASI İÇİN BU HATAYA DÜŞMEYİN

Evde kestane yaparken en sık yapılan hatalardan biri ocağın altını fazla açmak. Yüksek ateş, kestanelerin dışının yanmasına ancak içinin sert kalmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle kestaneleri orta-kısık ateşte pişirmek ve ara sıra çevirmek gerekiyor. Tavayı fazla doldurmamak da kestanelerin eşit şekilde kavrulmasını sağlıyor.

Bir püf noktası daha: Kestanelerin hafif kavruk bir tat alması için pişirmenin son birkaç dakikasında tava kapağını açık bırakabilirsiniz. Ancak kabukların yanmaması için kestaneleri sık sık kontrol etmeyi unutmayın.