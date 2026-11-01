YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Evde yoğurttan doğal krem peynir yapımı! Sadece 4 malzeme yetiyor

Kahvaltılarda ekmeğin üzerine sürülen krem peynirleri evde hazırlamak sanıldığı kadar zor değil. Üstelik bunun için uzun bir malzeme listesine veya özel mutfak aletlerine ihtiyaç yok. Süzme yöntemiyle yoğurttan elde edilen krem peynir, hem pratik ve doğal hazırlanışı hem de yumuşak kıvamıyla sofralarınızı süsleyecek.

Evde yoğurttan doğal krem peynir yapımı! Sadece 4 malzeme yetiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Tarif için pahalı malzemelere veya özel mutfak aletlerine ihtiyaç duyulmuyor. Yoğurttan krem peynir yapmak için gereken malzemeler:

    • 500 gram tam yağlı süzme yoğurt
    • 1 yemek kaşığı limon suyu
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 çay kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)

Evde yoğurttan doğal krem peynir yapımı! Sadece 4 malzeme yetiyor 1

YOĞURTTAN KREM PEYNİR NASIL YAPILIR?

Öncelikle süzme yoğurdu geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine limon suyu ve tuzu ekleyerek bütün malzemeler iyice karışana kadar çırpın.

Daha yumuşak ve kremamsı bir kıvam elde etmek isterseniz zeytinyağını da ilave edebilirsiniz.

Evde yoğurttan doğal krem peynir yapımı! Sadece 4 malzeme yetiyor 2

Hazırladığınız karışımı temiz bir tülbent veya ince süzgeç içerisine alın. Altına derin bir kap yerleştirerek buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Fazla suyu süzüldükçe peynirin kıvamı koyulaşacaktır.

İstediğiniz kıvama ulaştığında karışımı temiz bir saklama kabına aktarın. Böylece ev yapımı sürülebilir krem peyniriniz hazır hale gelir.

Evde yoğurttan doğal krem peynir yapımı! Sadece 4 malzeme yetiyor 3

Afiyet olsun :)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sonbaharda en çok tercih edilen balık belli olduSonbaharda en çok tercih edilen balık belli oldu
Kış sofralarının vazgeçilmezi imece geleneği ile yapılıyorKış sofralarının vazgeçilmezi imece geleneği ile yapılıyor

Anahtar Kelimeler:
peynir yoğurt ev yapımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Gösteriler Almanya'ya sıçradı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Dantel tulumuyla sokaklarda dolaştı! "Bu ne hal yazık!"

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

Emekli ve memurun gözü maaş zammında: Masadaki ilk formülü açıkladı!

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.