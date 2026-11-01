Evde yoğurttan doğal krem peynir yapımı! Sadece 4 malzeme yetiyor

Tarif için pahalı malzemelere veya özel mutfak aletlerine ihtiyaç duyulmuyor. Yoğurttan krem peynir yapmak için gereken malzemeler:

500 gram tam yağlı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı)



YOĞURTTAN KREM PEYNİR NASIL YAPILIR?

Öncelikle süzme yoğurdu geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine limon suyu ve tuzu ekleyerek bütün malzemeler iyice karışana kadar çırpın.

Daha yumuşak ve kremamsı bir kıvam elde etmek isterseniz zeytinyağını da ilave edebilirsiniz.

Hazırladığınız karışımı temiz bir tülbent veya ince süzgeç içerisine alın. Altına derin bir kap yerleştirerek buzdolabında birkaç saat dinlendirin. Fazla suyu süzüldükçe peynirin kıvamı koyulaşacaktır.

İstediğiniz kıvama ulaştığında karışımı temiz bir saklama kabına aktarın. Böylece ev yapımı sürülebilir krem peyniriniz hazır hale gelir.

Afiyet olsun :)