Evde tam ölçüsünde pastane simidi yapmak çok kolay! Ustası tarifini açıkladı...

Sokakların olmazsa olmaz parçalarıdır, simitçi abi ile ablalarımız... Günün hangi saatinde olursa olsun, çıtır çıtır bir simide hangimiz hayır diyebiliriz ki? Hele ki bir pastaneye girdiğinizde mis gibi kokan sıcacık simitler insana anında diyetini bozdurur. Doyuruculuğu yüksek olan simit; hem besleyici hem de ucuz olmasıyla çalışanların öğle yemeklerinin eşlikçisi olmaya devam ediyor. Pastaneden alınanlara taş çıkaracak simit tariflerini sizler için hazırladık.

TAM ÖLÇÜSÜNDE PASTANE SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Pastanelerde bütün ürünlerinin adeta fabrikadan çıkmış gibi aynı büyüklüklerde olduğunu hepimiz fark etmişizdir. Görüntüsündeki düzgünlük ile sizleri kıskandıran simitleri evinizde yapabileceğinizi söylesek şaşır mısınız? Hiç şaşırmayın. Çünkü vereceğimiz tarifler sayesinde bu çok kolay olacak.

PASTANE USULÜ SİMİT TARİFİ

MALZEMELER

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı mahlep

Alabildiği kadar un

ÜZERİ İÇİN;

Yarım çay bardağı pekmez

1 çay bardağı su

1 su bardağı susam