Evde tam ölçüsünde pastane simidi yapmak çok kolay! Ustası tarifini açıkladı...

Sokakların olmazsa olmaz parçalarıdır, simitçi abi ile ablalarımız... Günün hangi saatinde olursa olsun, çıtır çıtır bir simide hangimiz hayır diyebiliriz ki? Hele ki bir pastaneye girdiğinizde mis gibi kokan sıcacık simitler insana anında diyetini bozdurur. Doyuruculuğu yüksek olan simit; hem besleyici hem de ucuz olmasıyla çalışanların öğle yemeklerinin eşlikçisi olmaya devam ediyor. Pastaneden alınanlara taş çıkaracak simit tariflerini sizler için hazırladık.
TAM ÖLÇÜSÜNDE PASTANE SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Pastanelerde bütün ürünlerinin adeta fabrikadan çıkmış gibi aynı büyüklüklerde olduğunu hepimiz fark etmişizdir. Görüntüsündeki düzgünlük ile sizleri kıskandıran simitleri evinizde yapabileceğinizi söylesek şaşır mısınız? Hiç şaşırmayın. Çünkü vereceğimiz tarifler sayesinde bu çok kolay olacak.
PASTANE USULÜ SİMİT TARİFİ
MALZEMELER
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket instant maya
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı mahlep
Alabildiği kadar un
ÜZERİ İÇİN;
Yarım çay bardağı pekmez
1 çay bardağı su
1 su bardağı susam
YAPIMI
Göz kararı unu koyun ve ortasına bir havuz açın. Bu havuzun içerisinde ılık su ve mayayı karıştırın. Sıvı yağ, tuz ve şekeri de ekleyerek karıştırmaya devam edin. Son olarak mahlebi de katarak yoğurmaya devam edin. Hamur kıvamını alınca dinlenmeye bırakın.
Dinlenen hamurdan eşit parçalara bölerek bezelere ayırın. Bezelerin her birini rulo şeklinde uzatın ve yuvarlak olabilmesi için uçlarından birleştirin.
Pekmezi sulandırarak şekil verdiğiniz hamurların üzerine sürün. Ardından hamurları susamla bulayın ve tepsiye dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atın ve 30-40 dakika boyunca kızarana kadar pişirin.
PASTANE USULÜ SÜTLÜ SİMİT TARİFİ
MALZEMELER
1.5 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket insant maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1.5 tatlı kaşığı tuz
4.5 su bardağı un
ÜZERİ İÇİN;
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
2 su bardağı susam
YAPIMI
Ilık sütün içerisine maya ve şekeri atın. Erimesi için iyice karıştırın
Derince bir karıştırma kabına 2 su bardağı unu koyun. İçine su, sıvı yağ ve sütü ilave edin. Tuzu da attıktan sonra yoğurmaya devam edin.
Hamur yapışmayacak bir kıvama geldiğinde iki eşit parçaya ayırın. Parçaları rulo şeklinde uzatın ve uçlarından birleştirin.
Önce pekmezli suya sonrasında susama batırın.
Yağlı kağıt serili olan tepsiye dizin ve 200 derecede 30-35 dakika pişirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum