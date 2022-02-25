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  4. Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

24.02.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sizin de arada tatlı krizine girdiğiniz oluyor mu? "Evet!" dediğinizi duyar gibiyiz. Ansızın gelen tatlı krizlerinin sonu hep bir restoranda ya da pastanede bitiyorsa ve bu durumdan çok sıkıldıysanız doğru yerdesiniz. Canınız ister waffle çeksin ister kalburabastı, tatlının her türlüsünü evde yapmak mümkün. Bunun için sadece birkaç ürüne ihtiyacınız var. Yazımızı inceleyerek bu ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

İçindekiler

  • 1. Karaca Multichef Stand Mikser’e gözünüz kapalı güvenin
  • 2. Tariflerdeki ölçüyü tam tutturamayanlara
  • 3. Pişirme kalıpları olmadan olur mu hiç?
  • 4. Biri makaron mu dedi?
  • 5. Tüm tatlı tariflerinde elinizin altında
  • 6. Anne eliyle yapılan dondurmanın tadına çocuklarınız bayılacak!
  • 7. Tatlılarınızı profesyonel bir şekilde hazırlamak için
  • 8. Hamurları kolayca açmak ister misiniz?
  • 9. Doğum günü pastanızı evinizde hazırlayabilirsiniz
  • 10. En lezzetli waffle'ı siz yapmak ister misiniz?

Mutfak kültürümüzde tatlı ayrı bir yeri tutar. Misafirlerimiz için en özel tatlıları yapar, bayramları ise baklavasız geçirmeyiz. Peki, sizin tatlıyla aranız nasıl? “Yemeyi severim ama yapamam.” demeden önce sizin için hazırladığımız ürün listesine mutlaka göz atmalısınız. Birbirinden kullanışlı ürünlerle evinizde her türlü tatlıyı yapabilirsiniz. Üstelik bu listeye dünya mutfağına ait tatlılar da dahil! Kısa bir süre sonra tatlı konusunda ustalaşacağınıza eminiz. Haydi gelin, daha fazla vakit kaybetmeden sizi tatlı ustası yapacak ürünlerin yer aldığı yazımızı incelemeye başlayalım.

1. Karaca Multichef Stand Mikser’e gözünüz kapalı güvenin

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

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Son yılların popüler mutfak aletleri arasında hamur yoğurma makinesi yer alıyor. Karaca Multichef Stand Mikser, her türlü tatlıyı yapabileceğiniz pratik ürünlerden biri. Üstelik zahmete girmeden kısa sürede harikalar yaratmak mümkün. Siz malzemeleri içine koyun, gerisini ona bırakın. Sadece bununla sınırlı değil elbette. 3 ayrı kıyma bıçağı ve içli köfte aparatıyla farklı lezzetleri denemenize de imkan tanır. 1400 watt motor gücüyle çalışan ürün, 6 kademeli hız ayarına ve geniş paslanmaz çelik hazneye sahip. Üstelik sıçrama önleyici kapak sayesinde etrafın kirlenmesini engelleyerek temiz bir çalışma ortamı sağlar.

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2. Tariflerdeki ölçüyü tam tutturamayanlara

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Tatlı tariflerini hazırlarken mükemmel sonuçlar elde etmek için malzeme ölçüsüne birebir uymak gerekir. Ancak tariflerde verilen ölçüleri tam olarak tutturmak bazen mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda bir ölçü kabından yardım almakta fayda var. Siz de tam kıvamında tatlı yapamamaktan şikayetçiyseniz Paşabahçe Ölçü Kabı’nı değerlendirebilirsiniz. 1300 cc hacme sahip ürünün üzerinde bulunan rakamlara bakarak ölçüyü kolayca ayarlayabilirsiniz. Kalın cam malzemeden üretilen ölçü kabı, kırılmaya karşı dayanıklı yapısıyla uzun yıllar mutfağınızda yerini korur. Geniş ağız tasarımı sayesinde gerektiğinde tarifin malzemelerini içinde çırparak karıştırma kabı yerine de kullanabilirsiniz.

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3. Pişirme kalıpları olmadan olur mu hiç?

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Kek kalıpları, tatlı denilince akla gelen ilk ürünlerden. “Kek kalıpsız bir mutfak düşünülemez!” dersek abartmış olmayız, değil mi? Eğer hala satın almadıysanız Schafer Ariana Kek Kalıbı Seti’ne mutlaka göz atın deriz. 3 farklı parçadan oluşan setin içinde baton ve göbekli kek kalıbıyla birlikte kelepçeli model de yer alır. Hepsi birbirinden güzel işler çıkaran kalıpların granit yüzeyi, yapışmaz ve yanmaz özelliğe sahip. Böylece keklerinizi şekli bozulmadan servis edebilir, muhteşem yaş pastalar hazırlayabilirsiniz. Schafer kalitesiyle tanışmak için haydi, acele edin!

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4. Biri makaron mu dedi?

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Dünya mutfağında adından sıkça söz edilen makaron, ülkemizde de oldukça rağbet gören bir kurabiye çeşidi. Makaronu, tadının yanı sıra renkleri de ilgi çekici bir hale getiriyor. "Peki, pastanelerde sık gördüğümüz makaronu evde yapmak mümkün mü?" derseniz tarifiniz hazırsa Makaron Silikon Pişirme Seti ile sevimli kurabiyeleri evinizde kolayca yapabilirsiniz. Yanmaz silikon malzemeden üretilen pişirme matına hazırladığınız kremaları dökerek makaron şeklinin oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için sıkma aparatına ihtiyacınız olacak ki o da yanında 4 farklı uçla birlikte gönderiliyor. Yani ekstra başka bir ürün almanıza da gerek yok. Gerisi, sizin maharetli ellerinize kalıyor.

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5. Tüm tatlı tariflerinde elinizin altında

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Hamur işlerinde en sık kullanılan ürünlerden biri de mikser. Mutfağınızda farklı tatlı tariflerini hazırlamak istiyorsanız kaliteli bir miksere sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Bu noktada bizim önerimiz Philips Daily Collection Mikser. 5 ayrı hız ayarı ve turbo fonksiyonuyla hazırlık aşamasını daha kolay hale getirirken tariflerinizin lezzetini de ikiye katlar. 300 watt motor gücüyle çalışır. Hafif ve ergonomik tasarımıyla takdiri hak eden mikser, hamur çengeli ve şerit çırpıcından oluşan 2 farklı aparata sahip. Düğmeye basarak tek bir hamlede çırpıcıları çıkarabilir ve bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Philips’in kalitesiyle tanışmak için elinizi çabuk tutun deriz.

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6. Anne eliyle yapılan dondurmanın tadına çocuklarınız bayılacak!

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Tatlının her türlüsü derken şaka yapmadığımız anlaşılmıştır diye düşünüyoruz çünkü evde dondurma yapmak bile mümkün. Bu haberimize en çok çocukların sevineceğinden eminiz. Market ürünlerine göre çok daha lezzetli ve sağlıklı ev yapımı dondurmalar yapmak için YingBiao Dondurma Kalıbı’na mutlaka şans vermenizi öneriyoruz. İster dondurulmuş meyve ister dondurma yapın, tercih sizin. Kalıpla tek seferde 8 adet dondurma yapmak mümkün. Yapışmaz silikon özelliği sayesinde dondurmaları kolayca kalıptan ayırabilirsiniz. Üstelik kalıbın yanında 16 adet çubuk da hediye olarak gönderiliyor. Bunaltıcı yaz sıcaklarına ferah dondurmalar hazırlamak için daha neyi bekliyorsunuz?

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7. Tatlılarınızı profesyonel bir şekilde hazırlamak için

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Hamur işi ve tatlılarda profesyonel sonuçlar elde etmek ister misiniz? Öyleyse mutlaka bir krema sıkma torbanız olmalı. Profiterol ve ekler gibi tatlıları doldururken veya pastaları süslerken en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında yer aldığını da belirtelim. Ayrıca işinizi daha hızlı bir şekilde yapmanızı sağlar. Bu noktada Anadolu Saray Çarşısı Krema Torbası’nı tercih edebilirsiniz. Metal uçlu krema torbası, 9 adet duyun yer aldığı bir set. Duyların her biri ayrı tasarıma sahip. Böylece pastalarınızı farklı şekillerle süsleyebilirsiniz. Sağlığa zararlı herhangi bir madde içermediği için güvenle kullanabileceğiniz krema torbasını temizlemek de oldukça kolay.

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8. Hamurları kolayca açmak ister misiniz?

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Hamuru hazırlamanın yanı sıra açmak da ayrı bir emek ister. Eğer bir hamur açma matınız yoksa işler daha da zorlaşabilir. Geleneksel yöntemle zemine un dökerek hamur açma metodu artık geride kaldı. O zaman Selenica Hamur Açma Matı ile tanışın! Basit bir ürün olarak göründüğüne bakmayın, işlevselliğiyle hayat kurtarıcı. 40x50 cm boyutlarında üretilen mat, silikon yapısıyla hamuru yapışmadan kolayca açmanızı sağlar. Ayrıca hamurları belli bir ölçüye göre kesmek isterseniz matın kenarında bulunan sayılardan yardım alabilirsiniz. Matın yanında 1 adet hamur kesme spatulası ve pasta dekorasyon seti de mevcut.

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9. Doğum günü pastanızı evinizde hazırlayabilirsiniz

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

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Doğum günlerinin en özel ritüeli, mum üflemek ve pasta kesmek olabilir. Doğum günü pastasını farklı yöntemle hazırlamak mümkün. Siz de doğum gününüzde pastanızı kendiniz yapmak isterseniz La Push Concept Pasta Dilimleme Aparatı'yla tanışabilirsiniz. Yaş pastanın yapımında en zorlu aşamalardan biri, kek tabanını ikiye ayırmak. Düzgün kesilmeyen kek tabanı, estetik yönden istenilen görünüme kavuşamayabilir. Neyse ki pasta dilimleyici aparatla bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. 1 adet pasta keki kesme aparatının yanında 2 adet dilimleme teli mevcut. Böylece hayal ettiğiniz pasta tasarımına göre kesim şeklini ayarlayabilirsiniz.

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10. En lezzetli waffle'ı siz yapmak ister misiniz?

Evde tatlının her türlüsünü yapmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gerekenler

Waffle düşkünlerini buraya alalım. Hem göze hem damağa hitap eden eşsiz lezzeti tatmak için en iyi waffle restoranını aramanıza gerek yok. Lafı fazla uzatmadan sizi Gourmetmaxx Waffle Makinesi’yle tanıştıralım. Makinede Belçika usulü kare waffle’lar yapabilirsiniz. Üstelik makine aynı anda dört adet waffle hamurunu pişirebilir. Waffle'ları dilerseniz tek tek dilerseniz kat kat servis edebilirsiniz. 1200 watt çalışma gücü sayesinde dakikalar içinde waffle hamurunu pişirebilirsiniz. Kullanıcılarından tam not alan makinenin temizliği de oldukça kolay. 2 farklı renk seçeneği arasından dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

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