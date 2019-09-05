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Evde tavuk döner nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 05.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ortak değerlerinden biri olan tavuk döneri artık kendi mutfağınızda pişirebilirsiniz. Bu tarif hem kolay hem de çok leziz!

Evde tavuk döner nasıl yapılır?

Tavuk döner 7'den 70'e herkesin sevdiği sokak yemeklerinden biridir. Ancak özellikle bu dönemde dışarıda titizlikle hazırlanmış döner bulmak bir hayli zor. Biz de kendimizi bu lezzetten mahrum bırakmak istemedik ve evde döner yapmaya karar verdik...

MALZEMELER
Bir adet kemiksiz tavuk göğsü
Pul biber, karabiber, tuz, kekik, kırmızı toz biber
Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI
İlk olarak göğüs etini kesmekle işe başlayacağız. Tavuk göğsünü ince parçalar halinde kesin. Bu işlemi dilerseniz kasaba da yaptırabilirsiniz. Tavuk parçalarının kalın olmaması çok önemli.

Kesilen tavuk parçalarını bir kabın içinde baharatlar ve az bir miktar ayçiçek yağı ile harmanlayın. Yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde dinlendirin.

Dinlenen etleri buzdolabı poşetine koyun ya da yağlı kağıda koyarak rulo şekline getirin sarın.

Buzlukta yaklaşık bir saat bekletin. Dolaptan çıkarınca döner gibi ince bir şekilde dilimleyin.

Az yağlı teflon tavada tavuk dilimlerini kızartın.

Ekmeğin arasına dilediğiniz malzemelerle yerleştirin. Afiyet olsun!

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